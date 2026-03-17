La mascletá rompe los cristales de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Valencia y deja "aturdidos" a los asistentes: "Ha sido brutal"

Fuentes municipales han informado de la rotura de varios cristales de la puerta de esa oficina tras el disparo de hoy en el que han quedado 230 kilos de material pirotécnico durante siete minutos y medios. "Llevamos diez años viniendo aquí y yo creo que el terremoto me ha superado hasta a mí", explica el gerente de Pirotecnia Mediterráneo.