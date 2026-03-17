La mascletá rompe los cristales de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Valencia y deja "aturdidos" a los asistentes: "Ha sido brutal"

Fuentes municipales han informado de la rotura de varios cristales de la puerta de esa oficina tras el disparo de hoy en el que han quedado 230 kilos de material pirotécnico durante siete minutos y medios. "Llevamos diez años viniendo aquí y yo creo que el terremoto me ha superado hasta a mí", explica el gerente de Pirotecnia Mediterráneo.
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Como valenciana no entiendo las mascletàs, en general huyo de las falla, pero particularmente jamás voy a la mascletà: calor, ruido, aglomeración absurda... Prefiero mil veces más los castillos.
#5 los problemas de audición vienen más por una exposición continua y durante largos periodos de tiempo, no por 10min
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Además, aprovechando esta comunicación oficial, recordamos a los valencianos que las consultas otorrinas privadas permanecerán cerradas por vacaciones durante las tres primeras semanas de Marzo. El servicio se restablecerá a partir del día 20 cuando los otorrinos vuelvan a la ciudad después de un pequeño descanso en Canarias, Andorra y distintas estaciones de esquí. en España y el Sur de Francia.
que pasa un coche haciendo ruido y tambien dice
que pasada bro! como mola
youtu.be/rNoxCMCzk7s
Rompe los cristales si quieres entrar
Grita al aire aunque no quiera oír
Y escribe el principio donde pone fin