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La mascletá rompe los cristales de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Valencia y deja "aturdidos" a los asistentes: "Ha sido brutal"

Fuentes municipales han informado de la rotura de varios cristales de la puerta de esa oficina tras el disparo de hoy en el que han quedado 230 kilos de material pirotécnico durante siete minutos y medios. "Llevamos diez años viniendo aquí y yo creo que el terremoto me ha superado hasta a mí", explica el gerente de Pirotecnia Mediterráneo.

| etiquetas: valencia , mascleta
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30 comentarios
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Comentarios destacados:          
Rogue #2 Rogue
Pues haceros una idea lo que es oír eso a cada 10 segundos en Gaza.
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tusitala #16 tusitala
#2 pero si explota cerca te mata.
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Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
Se nos está yendo de las manos.

Como valenciana no entiendo las mascletàs, en general huyo de las falla, pero particularmente jamás voy a la mascletà: calor, ruido, aglomeración absurda... Prefiero mil veces más los castillos.
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Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
#8 ¿Siempre ha sido así o con los años han ido en aumento? Porque donde vivo he terminado aburriendo el carnaval porque cada año empiezan antes a molestar cuando hace cuarenta años como mucho duraba quince días y no mes y medio.
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the_fuck_right #19 the_fuck_right *
#8 Para gustos colores, a mí me encanta sentir el suelo retumbar y sentir la compresión acústica de los mascletas, aunque con ir a 1 me vale, no necesito estar ahí como un subnormal en cada una, pero conozco muchos valencianos de pura cepa que necesitan ir a cada una de cada maldito día, jajajaja
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#3 concentrado
Los cristales del Ventorro, ¿han sufrido daños?
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
masivo bro!!! la verdad que este año se estan superando en garrulismo por alli, al menos lo que se ver por redes...que nunca he estado alli, pero los que suben es que aquello es un pandemonium de palurdos casi arrastrandose tirando petardos a todas horas, luego en verdad sera otra cosa
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TyrionGal #21 TyrionGal
#6 Bueno, hay otras cosas, pero palurdos casi arrastrandose tirando petardos a todas horas, también.
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pitercio #4 pitercio
Igual se han pasado, no parece lo mejor para los tímpanos.
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josde #13 josde
#4 Desde luego los tímpanos de los asistentes tienen que sufrir mucho con ese estruendo.
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the_fuck_right #25 the_fuck_right *
#4 Tras ir toda la vida (alguna al año, no todos los días) y tirar petardos toda la vida, tengo audición perfecta según los exámenes médicos
#5 los problemas de audición vienen más por una exposición continua y durante largos periodos de tiempo, no por 10min
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Raúl_Rattlehead #7 Raúl_Rattlehead
Dejando de lado lo grave del asunto, me mata lo de "Ha sido brutal" como declaración, parece que lo celebra como diciendo "Que guapo". Me ha recordado a Dethklok xD xD xD
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Edheo #9 Edheo
#1 Y yo me he perdido esa mascletá!!!! Joder... qué rabiaaaaaaa!!!! Qué pasadaaaaaa
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Benzo #11 Benzo
Si un día bombardean Valencia, ni se enteran.
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josde #14 josde
#11 Si, ya están todos sordos. xD
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tusitala #17 tusitala
#11 salen las bandas a tocar.
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tommyx #24 tommyx
No entiendo es culto y disfrute por el ruido, es tan primitivo...
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Gotsel #5 Gotsel *
Cómo están las lista de espera para otorrino por esas tierras?
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Supercinexin #15 Supercinexin
#5 El Colegio de Otorrinos de Valencia apoya las Fallas como fiesta patronal tradicional de la ciudad de Valencia y todos sus alrededores y pueblos de la provincia entera que se quieran sumar y recomienda a todos los valencianos participar de estas fiestas, que son las de todos.

Además, aprovechando esta comunicación oficial, recordamos a los valencianos que las consultas otorrinas privadas permanecerán cerradas por vacaciones durante las tres primeras semanas de Marzo. El servicio se restablecerá a partir del día 20 cuando los otorrinos vuelvan a la ciudad después de un pequeño descanso en Canarias, Andorra y distintas estaciones de esquí. en España y el Sur de Francia.
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#20 konde1313
Están enfermos estos también.
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#18 marcotolo
lo de ha sido brutal solo lo puede decir el tipo de persona,
que pasa un coche haciendo ruido y tambien dice
que pasada bro! como mola
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chu #28 chu
Pero qué mierda les pasa en la cabeza a los valencianos?
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#29 baronluigi
Siguiendo con el legado de Rita Barberá.

youtu.be/rNoxCMCzk7s
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#27 Alcalino
cristales... y vete a saber cuantos tímpanos.
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Actarus #30 Actarus
#27 Bueno, sarna con gusto...
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Actarus #23 Actarus
Cómo es es de "play stupid games, win stupid prizes"?
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ronko #10 ronko
Da otro paso, no debes parar
Rompe los cristales si quieres entrar
Grita al aire aunque no quiera oír
Y escribe el principio donde pone fin {0x1f3b6}
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Larusico #22 Larusico
A sido la ostia nen, de locos
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#26 kame_house
Tú echa ahí sin miedo, total va a explotar igual...
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menéame