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Las Fallas de Morrissey: "Ha sido un infierno indescriptible, tardaré un año en recuperarme y eso es quedarse corto"

Las Fallas de Morrissey: "Ha sido un infierno indescriptible, tardaré un año en recuperarme y eso es quedarse corto"

"Un infierno indescriptible": así define Morrissey las Fallas tras su estancia en un hotel céntrico de la ciudad de València. De esta manera se ha expresado el exlíder de The Smiths en un comunicado publicado en su página web donde asegura que "tardaré un año en recuperarme, y eso es quedarse corto", aunque aún tiene en su agenda dos nuevos conciertos próximamente en España: uno en Zaragoza, este sábado, y otro en Sevilla, el próximo lunes.

| etiquetas: fiesta , valencia , morrisey , fallas
7 0 3 K 54 cultura
11 comentarios
7 0 3 K 54 cultura
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Viendo las tendencias de los jóvenes a menos fiesta y alcohol creo que a Valencia le viene bien esta publicidad negativa, que es la ciudad mas cara de europa en base al salario medio  media
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Cuñado #3 Cuñado
Cállate un poco, anda, que tienes que cuidar la voz. Mira que es gilipollas este hombre.
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Bombástico #10 Bombástico
#3 Hombre, seamos honestos, la costumbre de estar todo ese tiempo con pirotecnia no es buena ni para animales ni para personas con necesidades especiales, es algo así como la tauromaquia para la fauna aviar urbana.
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Cuñado #11 Cuñado
#10 Si no digo que no. Me parece una costumbre totalmente erradicable. Pero es que este tío es tonto todo el rato: tardaré un año en recuperarme y eso es quedarse corto.
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#1 Mengüi
Pobret!
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#4 Manuelis
#1 esta mayorcito ya...
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makinavaja #7 makinavaja
Estos británicos cada día son más blandos.... xD xD xD
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Kleshk #5 Kleshk
Si vamos, recuerdos de Vietnam
Me creo que no haya dormido, pero de allí a necesitar 1 año para recuperarse hay un trecho
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#6 marcotolo *
no se supone que esta gente tiene un equipo que coordina los eventos programados, alojamiento y demas?
de todos modos me parece extremadamente ridiculo y absurdo toda esta chorrada que ha generado
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Cantro #9 Cantro
#6 Por lo que decían en otra noticia, los organizadores locales les dejaron clarinete que el centro no es el mejor lugar para alojarse estos días
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ruinanamas #8 ruinanamas
Lo que hacen algunos para no dar un palo al agua.
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menéame