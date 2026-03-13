Las Fallas de Morrissey: "Ha sido un infierno indescriptible, tardaré un año en recuperarme y eso es quedarse corto"

"Un infierno indescriptible": así define Morrissey las Fallas tras su estancia en un hotel céntrico de la ciudad de València. De esta manera se ha expresado el exlíder de The Smiths en un comunicado publicado en su página web donde asegura que "tardaré un año en recuperarme, y eso es quedarse corto", aunque aún tiene en su agenda dos nuevos conciertos próximamente en España: uno en Zaragoza, este sábado, y otro en Sevilla, el próximo lunes.