Marjorie Taylor Greene: Os están «incitando a la guerra civil» a todos [Eng]

«[Imagina] si uno de nuestros periodistas independientes de MAGA o incluso solo un partidario de MAGA se hubiera plantado en la calle [...] A continuación, el FBI de Biden golpea al seguidor de MAGA en el suelo, lo desarma y luego le dispara hasta matarlo», continuó Greene. «¿Cuál habría sido nuestra reacción?».

#1 Y ahora, si me disculpáis, me voy a ducharme... que estar de acuerdo con MTG se siente sucio de la hostia.
Mangione #1 Mangione
Y ahora, si me disculpáis, me voy a ducharme... que estar de acuerdo con MTG se siente sucio de la hostia.
LokoYo_ #4 LokoYo_
#1 A ver si la gente se da cuenta de que muchas de sus decisiones se basan en cuál afiliación política tienen, EN vez de si es correcto o no.
Y así es como te das cuenta de cuán ignorante es la gente .
Tratando de tachar a otros de fachas o rojeras para tener la razón. Y luego no pueden tener una misma opinión que "el enemigo", no sea que la disonancia cognitiva le provoque un derrame cerebral.
beltzak #8 beltzak
#1 ¿No será porque has estado arreglando la arqueta de algún baño atascado, Luigi? xD

La cierto es que no se cuando empezó esto de que prácticamente querer que se muera al que le gusta el color amarillo, el verde o el azul. O dicho de otra manera, al que le gusta el Real Madrid o el Atlético de Madrid. O dicho de otra manera, a políticos ultra conservadores o políticos bastante conservadores.

Algunos llegan incluso a pasar de querer que se mueran a querer matarlos y hasta matarlos.

Dicho todo esto, efectivamente, se agradece que de vez en cuando la sensatez reine en unas declaraciones, vengan de donde vengan.

Y tranquilo, no hace falta que te duches, no estás sucio ni mucho menos. :-P
Fernando_x #11 Fernando_x
#8 Aqui tienes recientemente a ese ultra que deseaba poder matar con sus propias manos a Ruben Sanchez.
beltzak #16 beltzak
#11 ¿Aquí donde?

Ya ves, Rubén Sánchez, el problema a todas las soluciones ya no de España, si no de el mundo entero.

Como los que odiaban a Podemos por ser el culpable de todos los males de España, cuando los que llevan gobernando 45 años son el PP, Vox (escisión del PP) y PSOE. A Maria Luisa le daba la risa.
Fernando_x #26 Fernando_x
#16 ¿Aquí donde?

Aqui en España. ¿donde si no iba a ser?
beltzak #37 beltzak
#26 Jajaja.

Es que si te digo la verdad, he llegado a pensar que lo decías por ti mismo. Perdoname por ser tan surrealista pero últimamente hay noticias del mundo today que son un suave reflejo de la realidad.
M.Rackham #18 M.Rackham
#8 La cruda realidad es que la derecha/ultraderecha tacha de enemigo a cualquiera que no piense como él mientras que desde la izquierda es no ocurre o, al menos, no ocurre en su amplia mayoría. Tengo un conocido que es abogado, es educado y le gusta hablar de política sin encabronarse. Pues con todo eso, cuando habla conmigo, un rojo, usa el término "enemigo". Se lo he señalado en distintas ocasiones y no entiende el poder polarizador de usar esa palabra al referirse a…   » ver todo el comentario
EGraf #25 EGraf
#18 si piensas que eso no pasa desde la izquierda también, que a todo lo que no le gusta lo tilda de"fascista", es que no te estás dando cuenta de tu propio sesgo.
Mark_ #31 Mark_
#25 todos los avances sociales y laborales nos vienen por la izquierda.

Dime solo UNO que haya sido gracias a la derecha.
EGraf #47 EGraf
#40 A ver si aprendemos a leer antes de ofendernos.

quien se ha ofendido? ves? Es justamente lo que digo, apenas apunto a un problema ya generalizas, te pones a la defensiva y me pones en un bando concreto, justamente igual a lo que tu criticabas en tu mensaje. Y que conste, siempre que he podido votar (mi país no permite el voto desde le exterior) he votado a la izquierda, a veces convencido y a veces como la opción menos mala. Votar a la izquierda no me imposibilita ver las incongruencias y defectos que la izquierda también tiene... si crees que los de la derecha son todos borregos fascistas y los de la izquierda son el sumum de la objetividad y el buen hacer, creo que deberías de replanteártelo.

cc #31 #34
Arkhan #34 Arkhan
#25 Que alguien de izquierdas tache de fascista algo porque simplemente no le guste no lo hace por ser de izquierdas, lo hace por ser un tonto del culo.

Otra cosa es que reconocer ideas, declaraciones o acciones dignas del fascismo como fascistas ofenda a los las hacen porque "ahora todo lo que no te gusta es facha" y aún les ofende mínimamente que los reconozcan como lo que son.
M.Rackham #40 M.Rackham *
#25 No he dicho que no pase, he dicho que en su amplia mayoría eso no ocurre. A ver si aprendemos a leer antes de ofendernos.

Que ahora los fachas digan que todo lo que hacen los tachen de fachas me hace mucha gracia.

Si hueles a fascista, caminas como un fascista y haces cosas de fascista, es lo que eres.

Que haya algún subnormal diciendo facha a cualquier cosa no invalida que los fascistas que hacen cosas fascistas sean tachados de fascistas.

#28 Que equipares la mentira sistemática y…   » ver todo el comentario
LokoYo_ #28 LokoYo_ *
#18 la derecha/ultraderecha tacha de enemigo a cualquiera que no piense como él mientras que desde la izquierda es no ocurre
Venga hombre , que no somos tontos. Aquí se le llama facha a cualquiera que no esté de acuerdo con las leyes de Irene Montero , machista facha a cualquiera que diga que se están cometiendo abusos contra los hombres, o de si se necesitan más viviendas porque han llegado 2 millones de inmigrantes.
La derecha utiliza exactamente las mismas técnicas que la derecha .…   » ver todo el comentario
Arkhan #46 Arkhan
#28 "cuando están el gobierno están todos bien calladitos aunque la gente esté cada día más pobre"

Quizás porque la situación para esos que se quiere que salgan a la calle a quejarse no es tan mala, no la aprecian tan mala o, simplemente, ya la consideran mejor que la que tenían antes.

El "la gente está esperando a salir a la calle a que gobierne la derecha" es una afirmación demasiado sesgada que se ha dicho siempre sin analizar lo que ha provocado que la gente se manifieste cuando han gobernado.
beltzak #35 beltzak
#18 No puedo, ni quiero negar todo lo que estas diciendo porque se que es verdad porque a mí también me ha pasado. Un aficionado a la astro fotografía, con una ingeniera aeronáutica y un puesto importante en el principal aeropuerto de España. Inmensa educación.

Pues en la época cruda cruda de Podemos, después de tantos años de propaganda en una discusión nombró a Pablo Iglesias como rata chepuda y le pregunté que le había pasado, que nunca le había visto hablar en esos términos, jamás. Me dio…   » ver todo el comentario
M.Rackham #45 M.Rackham
#35 Precisamente Podemos llamaba enemigo al capitalismo, a los poderes económicos, no a los opositores ideológicos. Estás errando el tiro ahí.

Podemos nunca ha llegado a gobernar con suficiente fuerza para hacer la limpieza de la que hablas. El día que un partido como Podemos gobierne en España podrás señalar si hacen o deshacen lo que prometieron. Hasta entonces puedes fijarte en las leyes y propuestas que votan y dejan de votar.

Al César lo que es del César, no le pidas responsabilidades a quien no toca.
beltzak #49 beltzak
#45 No, no estoy herrando el tiro porque yo he criticado mucho algunas de las actuaciones de Podemos , como la falta de visión y objetividad ante el Coronavirus y la manifestación del 8M … y me ponían a caldo mis amigos por que según ellos si decía eso le daba alas a Vox. Osea, no “podía” criticar a Podemos.

Ya se que nunca ha gobernado, no he dicho que lo hubiera hecho, he dicho que “se olvidó” de lo que tenía que hacer y se centró en una guerra propagandística en redes sociales y demás…   » ver todo el comentario
chuse #43 chuse
#18 por eso es una lucha que siempre perdemos, porque esa gente está dispuesta a hacer lo que sea (incluido la violencia) sin dudar ni un solo instante.
tul #41 tul *
#8 empezo cuando aparecieron partidos colorados, no le gustaba al amo por lo que sea.
Bretenaldo #19 Bretenaldo
#1 el caso es fascinante porque el gobierno de Trump alega que este hombre era un terrorista porque iba armado a una manifestación en uso del derecho constitucional a portar armas que ellos mismos defienden.
3 K 31
#38 Cilantro
#19 no, casi en ningún momento alegaron que simplemente portara un arma. Afirman que se acercó a ellos "con un arma", cosa que no es mentira, porque llevaba un arma, pero lo dicen como si la llevara desenfundada.

Así que simplemente salen adelante con una mentira.

Lo siguiente debería ser que la gente se líe a balazos con cualquier agente del ICE que se encuentre, alegando que es autodefensa porque temen por su vida, visto que el ICE ejecuta a cualquiera que porte un arma.
Zbelotto #50 Zbelotto
#38 viendo cómo se las gasta el ICE, no creo que se pierda nada por el camino...
HAL9K #27 HAL9K
#1 Pobrecita mía, con la de años que lleva ella apaciguando los ánimos...
Mangione #32 Mangione
#27 Tiene más cara que espalda, pero es una experta en tensar cuerdas, habría que hacerle algo de caso a su conocimiento sobre el punto de rotura...  media
#39 Alqui
#1 Yo es que ha sido leer lo de "uno de nuestros periodistas independientes de MAGA" y me ha entrado la risa... total que ya no se habla en broma o en serio, aunque la verdad es que con la cara de estreñida que tiene no creo que haya bromeado en su vida.
0 K 7
YoSoyTuPadre #51 YoSoyTuPadre
#1 Usa lejía, al menos es lo que hice yo, porque ya es la segunda vez en poco tiempo que coincido con ella :shit: :
www.meneame.net/story/marjorie-taylor-greene-despotrica-sobre-hombres-
themarquesito #5 themarquesito
El post de Marjorie iba bien hasta que escribió esto:

"MAGA, consider it like this. We lost our minds when we watched Biden’s FBI track down and aggressively carry out home invasions and arrest on peaceful J6’ers who walked in the Capitol through open doors"
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#5

El caso del reloj parado ...
Sabaoth #10 Sabaoth *
#7 foto #5
Esta mujer lo que le ha pasado es que cuando la han atacado a ella (al pronunciarse sobre los papeles de Epstein) ha visto que no puede salirse de lo que le tienen reservado. Pero no acaba de salir de su mente cautiva. Sus principios son esencialmente los mismos, hasta que le pisan a ella la cola.
dilsexico #15 dilsexico *
#5 Los que se metieron en el congreso ya no son provocadores antifa? Se pierde uno intentando estar al dia con las disonancias cognitivas de esta gente...
EGraf #29 EGraf
#5 es Marjorie, tampoco le pidas peras al olmo xD
aún así, como tiene que estar la cosa para que lo que diga MTG se parezca a algo con relativo sentido común :shit:
chemari #30 chemari
#5 "Peaceful J6'ers"
5 muertos y mas de 150 policías heridos. Mis cojones peaceful.
3 K 55
#2 HangTheRich
yo creo que nos morimos todos en 2020 en la pandemia y esto es un sueño moribundo colectivo por que ya supera la absurdez
Alegremensajero #22 Alegremensajero
#2 Pero un sueño de Resines encima, no es ni nuestro.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Dígalo el porquero o dígalo ...  media
#3 angar300
Es la mejor forma de instaurar una dictadura, como "salvadora" de la confrontación interna. Una confrontación que ellos mismos crean... lo tienen superensayado en decenas de países... y siempre les funcionó.
lonnegan #12 lonnegan
#3 Trump busca un estallido social que justifique de algún modo el cancelar las elecciones de medio mandato de este año.
4 K 54
Blackat #44 Blackat
Que se hagan ya una guerra civil , que se tiren armas nucleares y monten Gilead y dejen de dar por culo al resto del mundo.
Nos abrimos, hacemos acuerdos comerciales y de Paz, con Africa, Asia, Rusia y el resto del mundo viviremos de Puta madre sin estos hijos de la gran puta.
#17 osmotic
Cuando la loca de los "space jew lasers" es la mas cabal del espectro republicano ahora mismo.
#13 harverto
Es imposible que todos los MAGA sean unos paramecios, alguno tiene que haber que se haya metido por interés y ahora está viendo que la gasolina (el gobierno federal) y las cerillas encendidas (el KKK) tienen alguna que otra interacción negativa.
DORO.C #42 DORO.C
¿Esta es la payasa del gazpacho?
IkkiFenix #33 IkkiFenix
«¿Cuál habría sido nuestra reacción?»

Diríais que es culpa del comunismo o del socialismo, que vivís en una dictadura comunista, o algo así.
Noeschachi #7 Noeschachi
Esta tia ha pasado de tarada conspiranoica a parecer una mujer de estado del calibre de Ghandi. Cuanto mas ha subido escalafones mas ha parecido entender de que va el poder y lo que se esta cociendo y al menos aparentemente ha puesto sus principios por delante de sacar tajada.
BiRDo #21 BiRDo
Los ciudadanos se tendrán que comportar entonces como corderos en el matadero. Morir o defenderse son las dos opciones que les están dejando.
Nitros #23 Nitros
Meneame haciendo eco de lo que dice MTG.

Vivimos tiempos increíbles.
Verdaderofalso #36 Verdaderofalso
#23 ha habido ya varias
#48 Y_digo_yo
#23 MNM se hizo eco con sus primeras astracanadas, lo único que ha cambiado es la disidencia de esta mujer con las filas de Donaldo.
oneras #20 oneras *
Bueno, sin duda es un avance y una buena forma de poner en lenguaje que los que apoyan a Trump y Vance lo entiendan, aunque seguramente no lo harán, pero hay que señalar que de lo que se preocupa es de lo relacionado con portar armas. La NRA es un lobby extraordinariamente potente, y parece que han metido baza ahí, porque tener a la NRA de tu lado, o en tu contra, es muy importante. A esta mujer no parece que le importe mucho todo el tema de echar a la gente del país de la manera que se está haciendo, al menos no lo interpreto de las palabras del artículo.
#24 lordban
La cantidad de magas que se encararon con agentes federales a diario versus la cantidad de demos que se encaran con agentes federales a diario son varios ordenes de magnitud de diferencia. Por simple estadística es normal que ahora palmen más agitadores que con Biden, hay infinitamente más confrontaciones con agentes armados ahora.
#14 comovamos
En el mundo de los taraos alguno/a empieza a ver la luz?
