Marjorie Taylor Greene: Os están «incitando a la guerra civil» a todos [Eng]

«[Imagina] si uno de nuestros periodistas independientes de MAGA o incluso solo un partidario de MAGA se hubiera plantado en la calle [...] A continuación, el FBI de Biden golpea al seguidor de MAGA en el suelo, lo desarma y luego le dispara hasta matarlo», continuó Greene. «¿Cuál habría sido nuestra reacción?».
Y así es como te das cuenta de cuán ignorante es la gente .
Tratando de tachar a otros de fachas o rojeras para tener la razón. Y luego no pueden tener una misma opinión que "el enemigo", no sea que la disonancia cognitiva le provoque un derrame cerebral.
La cierto es que no se cuando empezó esto de que prácticamente querer que se muera al que le gusta el color amarillo, el verde o el azul. O dicho de otra manera, al que le gusta el Real Madrid o el Atlético de Madrid. O dicho de otra manera, a políticos ultra conservadores o políticos bastante conservadores.
Algunos llegan incluso a pasar de querer que se mueran a querer matarlos y hasta matarlos.
Dicho todo esto, efectivamente, se agradece que de vez en cuando la sensatez reine en unas declaraciones, vengan de donde vengan.
Y tranquilo, no hace falta que te duches, no estás sucio ni mucho menos.
Ya ves, Rubén Sánchez, el problema a todas las soluciones ya no de España, si no de el mundo entero.
Como los que odiaban a Podemos por ser el culpable de todos los males de España, cuando los que llevan gobernando 45 años son el PP, Vox (escisión del PP) y PSOE. A Maria Luisa le daba la risa.
Aqui en España. ¿donde si no iba a ser?
Es que si te digo la verdad, he llegado a pensar que lo decías por ti mismo. Perdoname por ser tan surrealista pero últimamente hay noticias del mundo today que son un suave reflejo de la realidad.
Dime solo UNO que haya sido gracias a la derecha.
quien se ha ofendido? ves? Es justamente lo que digo, apenas apunto a un problema ya generalizas, te pones a la defensiva y me pones en un bando concreto, justamente igual a lo que tu criticabas en tu mensaje. Y que conste, siempre que he podido votar (mi país no permite el voto desde le exterior) he votado a la izquierda, a veces convencido y a veces como la opción menos mala. Votar a la izquierda no me imposibilita ver las incongruencias y defectos que la izquierda también tiene... si crees que los de la derecha son todos borregos fascistas y los de la izquierda son el sumum de la objetividad y el buen hacer, creo que deberías de replanteártelo.
cc #31 #34
Otra cosa es que reconocer ideas, declaraciones o acciones dignas del fascismo como fascistas ofenda a los las hacen porque "ahora todo lo que no te gusta es facha" y aún les ofende mínimamente que los reconozcan como lo que son.
Que ahora los fachas digan que todo lo que hacen los tachen de fachas me hace mucha gracia.
Si hueles a fascista, caminas como un fascista y haces cosas de fascista, es lo que eres.
Que haya algún subnormal diciendo facha a cualquier cosa no invalida que los fascistas que hacen cosas fascistas sean tachados de fascistas.
#28 Que equipares la mentira sistemática y… » ver todo el comentario
Venga hombre , que no somos tontos. Aquí se le llama facha a cualquiera que no esté de acuerdo con las leyes de Irene Montero , machista facha a cualquiera que diga que se están cometiendo abusos contra los hombres, o de si se necesitan más viviendas porque han llegado 2 millones de inmigrantes.
La derecha utiliza exactamente las mismas técnicas que la derecha .… » ver todo el comentario
Quizás porque la situación para esos que se quiere que salgan a la calle a quejarse no es tan mala, no la aprecian tan mala o, simplemente, ya la consideran mejor que la que tenían antes.
El "la gente está esperando a salir a la calle a que gobierne la derecha" es una afirmación demasiado sesgada que se ha dicho siempre sin analizar lo que ha provocado que la gente se manifieste cuando han gobernado.
Pues en la época cruda cruda de Podemos, después de tantos años de propaganda en una discusión nombró a Pablo Iglesias como rata chepuda y le pregunté que le había pasado, que nunca le había visto hablar en esos términos, jamás. Me dio… » ver todo el comentario
Podemos nunca ha llegado a gobernar con suficiente fuerza para hacer la limpieza de la que hablas. El día que un partido como Podemos gobierne en España podrás señalar si hacen o deshacen lo que prometieron. Hasta entonces puedes fijarte en las leyes y propuestas que votan y dejan de votar.
Al César lo que es del César, no le pidas responsabilidades a quien no toca.
Ya se que nunca ha gobernado, no he dicho que lo hubiera hecho, he dicho que “se olvidó” de lo que tenía que hacer y se centró en una guerra propagandística en redes sociales y demás… » ver todo el comentario
Así que simplemente salen adelante con una mentira.
Lo siguiente debería ser que la gente se líe a balazos con cualquier agente del ICE que se encuentre, alegando que es autodefensa porque temen por su vida, visto que el ICE ejecuta a cualquiera que porte un arma.
"MAGA, consider it like this. We lost our minds when we watched Biden’s FBI track down and aggressively carry out home invasions and arrest on peaceful J6’ers who walked in the Capitol through open doors"
El caso del reloj parado ...
Esta mujer lo que le ha pasado es que cuando la han atacado a ella (al pronunciarse sobre los papeles de Epstein) ha visto que no puede salirse de lo que le tienen reservado. Pero no acaba de salir de su mente cautiva. Sus principios son esencialmente los mismos, hasta que le pisan a ella la cola.
aún así, como tiene que estar la cosa para que lo que diga MTG se parezca a algo con relativo sentido común
5 muertos y mas de 150 policías heridos. Mis cojones peaceful.
Nos abrimos, hacemos acuerdos comerciales y de Paz, con Africa, Asia, Rusia y el resto del mundo viviremos de Puta madre sin estos hijos de la gran puta.
Diríais que es culpa del comunismo o del socialismo, que vivís en una dictadura comunista, o algo así.
Vivimos tiempos increíbles.