Marjorie Taylor Greene despotrica sobre los hombres republicanos : 'que os jodan' [EN]

La representante republicana de Georgia publicó un extenso artículo sobre los hombres republicanos y las amenazas que enfrenta como figura política. "Es típico de los hombres republicanos diciéndole a una mujer: 'cállate, vuelve a la cocina y prepárame algo de comer'.' Que os jodan'. “Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14 años, traficadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente de los Estados Unidos, por quien luché”.
para la historia esta mujer republicana, un ejemplo para la humanidad
Tema conocido: "Es porque soy negro ¿verdad?"
Las feministas lo usan mucho. Dicen que a una mujer no le hacen caso en las reuniones porque es mujer. La realidad, por supuesto, es muy distinta. Hay mujeres a las que se les hace mucho caso, y hay otras que son tontas, pero no saben que son tontas, y se creen que es por "Es porque soy negro ¿verdad?".
También hay, claro está, hombres a los que no se les hace caso, pero a menos que sean negros llega un momento que se acaban las excusas.