Marjorie Taylor Greene despotrica sobre los hombres republicanos : 'que os jodan' [EN]

Marjorie Taylor Greene despotrica sobre los hombres republicanos : 'que os jodan' [EN]

La representante republicana de Georgia publicó un extenso artículo sobre los hombres republicanos y las amenazas que enfrenta como figura política. "Es típico de los hombres republicanos diciéndole a una mujer: 'cállate, vuelve a la cocina y prepárame algo de comer'.' Que os jodan'. “Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14 años, traficadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente de los Estados Unidos, por quien luché”.

etiquetas: estados unidos , marjorie taylor greene , republicanos , hombres , epstein
13 comentarios
cocolisto #6 cocolisto
Los fachas no están acostumbrados a que les salgan díscolas,aunque sea de su propio grupo.A mamarla.xD
HeilHynkel #5 HeilHynkel
She fell off the prunus cerasus.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
El juego que está dando esta señora es brutal xD
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La mejor mujer en estados unidos ahora mismo, plantando cara a Israel, AIPAC, Trump, epstein..

para la historia esta mujer republicana, un ejemplo para la humanidad
zentropia #2 zentropia
#1 no te dejes que nos defiende de los laseres judios.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 los seres judios son israel, aipac, trump, epstein...
zentropia #4 zentropia
#3 y sus laseres
shinjikari #12 shinjikari *
#11 El Partido Republicano es muy grande y recoge muchas sensibilidades e ideologías. Que Trump disponga de una cohorte de lameculos no significa que todos en el PR lo sean.
shinjikari #9 shinjikari
Greene está apostando fuerte a que Trump se termina una vez acabada (o antes) la legislatura. Sabe que habrá relevo y ya está jugando a tope.
#11 vituwaf
#9 No pueden dejar caer a Trump. Los lameculos que tiene alrededor saben que irán a la cárcel.
Fraktal #8 Fraktal
Shut up, piggy! :troll:
#10 vituwaf
Es típico de los hombres republicanos diciéndole a una mujer: 'cállate, vuelve a la cocina y prepárame algo de comer'

Tema conocido: "Es porque soy negro ¿verdad?"

Las feministas lo usan mucho. Dicen que a una mujer no le hacen caso en las reuniones porque es mujer. La realidad, por supuesto, es muy distinta. Hay mujeres a las que se les hace mucho caso, y hay otras que son tontas, pero no saben que son tontas, y se creen que es por "Es porque soy negro ¿verdad?".

También hay, claro está, hombres a los que no se les hace caso, pero a menos que sean negros llega un momento que se acaban las excusas.
#13 Aas59
A mí tampoco me gustan los republicanos, pero no tengo nada contra las republicanas
