María, 56 años viviendo en Gran Vía: "Me hacen la vida imposible para echarme y poder abrir pisos turísticos"

La historia de María no ocupa titulares en grandes debates urbanísticos, pero resume la transformación silenciosa que vive Madrid. Tras 56 años viviendo en el mismo piso de alquiler de la Gran Vía, esta madrileña de 82 años asegura que los propietarios del edificio quieren que se marche para convertir su hogar en varios apartamentos turísticos.

DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#9 soy yo (bueno, la familia) el dueño del bloque... y me parece bien aunque no tengo elección la verdad. Antes de que yo naciera ellos ya vivían aquí.. todos los vecinos les ayudamos con la compra, a pasear al perro, a hacerles compañía, etc

Es difícil de entender si solo piensas en dinero. Pero tener una comunidad así (tenemos wsp del.bloque) hace que el día a día sea genial.
2
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
En mi bloque hay un par de inquilinos que pagan 50€ al mes por contrato antiguo. Los demás pagan unos 1000. A esos dos abuelos no puedes pedirles ni 500. Yo creo que lo correcto (y legal) es que sea así hasta que mueran (o poner un precio aceptable para ellos) ya que uno ni siquiera entiende el idioma y sin el piso duran dos días. Son gente necesitada de verdad.
2
#9 surco
#8 Lo correcto para quien? Para el dueño del piso no. Tiene que garantizar tu vecino tu derecho a la vivienda o el estado?
Y si te parece justo. Estarías dispuesto a albergar tu a ese hombre por ese precio en tu casa? Sería justo, no?
3
Olepoint #12 Olepoint *
#9 Es la sociedad, el tejido social, el que tiene la obligación de buscar viviendas dignas para las personas, no los individuos.

¿ No lo entiendes ? Vete a un país que no tenga un tejido social sano, Sudán, Burundi, Etiopía, o algo similar....


Hasta los huevos de las putas garrapatas sociales que quieren hacerse millonarias jodiendo el tejido social de España especulando con un bien básico.
1
#20 surco
#12 Ves, el problema no es solo que hablas de temas que no conoces, es también que usas palabras que no entiendes. Un frutero especula con la fruta? Un propietario que compra un piso vacío y reforma para ponerlo en alquiler esta especulando?
Que es para ti especular, puedes definirlo?
Como solucionarias el problema de la vivienda ? Medidas concretas, por favor
0
#13 Zerjillo
#9 En su momento se firmó el contrato y todos estaban de acuerdo. No es que hayan cambiado las condiciones.
1
ChatGPT #15 ChatGPT
#13 hoy en menéame: leyes franquistas buenas xD
0
ehizabai #23 ehizabai *
#15 Sin duda. La de arrendamientos del 64, y la de expropiaciónes forzosas del 54, dos leyes maravillosas.
Al Cesar lo que es del Cesar.
0
#24 Zerjillo *
#15 El régimen de Franco era una puta mierda. No todo lo que pasó en aquel entonces era una puta mierda. La mayoría de gente con renta antigua no tienen manera de sobrevivir sin esa renta. Y aparte tenían esa condición pactada. Me parece razonable que se les respete el contrato. Y más cuando la mayoría de las veces los quiere echar un fondo buitre o un gran tenedor.
0
#18 surco
#13 Esto viene de un contrato firmado en renta antigua. La ley creo que es del 56, de cuando Franco quería precisamente cargarse el alquiler en España
0
Andreham #14 Andreham
#9 Pero vamos a ver.

Los fachapobres sois la hostia.

¿Queréis defender la propiedad privada? ¿Y los contratos privados?

¿Entonces por qué coño queréis que ahora se cancelen contratos porque ya no interesa a la langosta? ¿Qué condiciones tenía el que aceptó alquilar en renta antigua en su momento? Dudo que lo hiciera por el bien de su corazón, algún beneficio tendría.

Sois la hostia, de verdad.
1
#16 surco
#14 Me conoces? Sabes si soy la hostia o no? Conmigo se argumenta.
Cual es tu análisis del problema y posibles soluciones?
0
ehizabai #22 ehizabai
#9 Ese contrato se firmó con la ley que había, y el propietario aceptó en esas condiciones, y no otras más ventajosas que han surgido después.
Pacta sunt servanda.
0
ehizabai #19 ehizabai
#6 El problema es que ante la imposibilidad de echarla, le hacen la vida imposible.
¿Has leído siquiera, antes de entrar raudo y veloz a defender al propietario que sabía lo que había antes de invertir e invirtió a pesar de todo, y ahora está haciendo mobbing inmobiliario a una señora de 82 alos?
1
#11 surco
#10 Tb puedes hacer vivienda pública en alquiler, prohibir las viviendas de uso turístico. Facilitar segregaciones, dar cédulas de habitabilidad a locales de extrarradio....etc, etc en lugar de hacer leyes que generan problemas en lugar de soluciones
0
ChatGPT #1 ChatGPT
Es comprensible la angustia de una persona de 82 años ante la posibilidad de dejar su casa. Pero también conviene decirlo claro: 56 años pagando una renta antigua muy por debajo de mercado no es una injusticia, es un privilegio sostenido durante décadas. Igual que seguro exige que las pensiones se actualicen para no depender de otros, también existe una responsabilidad personal de prever alternativas cuando se vive tantos años en una propiedad que no es suya. Empatía, sí; pero sin obviar que los derechos no pueden ser siempre a costa de terceros. Las rentas antiguas fueron una política excepcional de posguerra; en otros países se extinguieron hace décadas precisamente por distorsionar mercado y planificación vital.
1
aundon #2 aundon
#1 No la quieren echar para alquilar el piso a una familia a precio de mercado, la quieren echar para hacer pisos turísticos.
0
#3 surco *
#1#2 Ambas cosas son injustas, creo que tendría que haber una indemnización estipulada para estos caso. Medio mes de última renta X año, por ejemplo.

#2 y de quien es la responsabilidad? Porque para montar un negocio de edificio completo necesitas licencia de apertura ( ayuntamiento). Y la responsabilidad de que esta señora no tenga vivienda, del estado, no de tu vecino, tenga 1 piso o 30
0
#25 jorgeesc
#3 la de que esa señora no tenga vivienda es de la comunidad autónoma, que las competencias están por algo.
0
ChatGPT #4 ChatGPT *
#2 irrelevante. Lleva ahí viviendo en una Zona premium con un precio regalado que no da ni para cubrir los gastos de mantenimiento, durante 56 años.
No es su propiedad, tendría que haber previsto que algo acabaría pasando.
1
ehizabai #5 ehizabai
#4 El que ha comprado la propiedad sabía de la existencia de este contrato y su régimen legal.
A ese juego jugamos todos.
3
ChatGPT #6 ChatGPT *
#5 entonces que problema hay, si es legal o echaran, y si no, seguirá ahí.
Que acabe la la notica lacrimógena en los medios entiendo que indica bastante por dónde va la legalidad aquí…
Buscan la presión social, porque la parte legal la tienen jodida, de no ser así la noticia no existiría
0
#7 surco
#5 Bueno, tampoco lo sabemos, pero ese es el problema de legislar mal. Lo que consigues es que los fondos se aprovechen de la ley para comprar estos edificios con quita.
Y por otro lado a esta señora ( por edad ya es vulnerable) no le va a querer alquilar ni dios ( porque te deja de pagar y no la deshaucias)
0
#10 RosarioMaria *
#7 ¿no le va a querer alquilar ni dios?. No se que hace en Madrid y menos aún en la Castellana en un piso que no es suyo, que se vaya a la España vaciada. Ya no tiene prisa para nada, ni para ir a trabajar, ni para llevar a los niños a ningun colegio. Que deje hueco a los que necesitan
0
ehizabai #21 ehizabai
#7 La ley del 64 es claro. El propietario no puede resolver el contrato unilaterlamente. No es cuestión de legislar mal, es gente que pese a saber lo que hay, invierte y ahora hace mobbing contra una señora de 82 años, porque si no se va, se le jode la inversión.
0 K 10

menéame