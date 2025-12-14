María, 56 años viviendo en Gran Vía: "Me hacen la vida imposible para echarme y poder abrir pisos turísticos"

La historia de María no ocupa titulares en grandes debates urbanísticos, pero resume la transformación silenciosa que vive Madrid. Tras 56 años viviendo en el mismo piso de alquiler de la Gran Vía, esta madrileña de 82 años asegura que los propietarios del edificio quieren que se marche para convertir su hogar en varios apartamentos turísticos.
Es difícil de entender si solo piensas en dinero. Pero tener una comunidad así (tenemos wsp del.bloque) hace que el día a día sea genial.
Y si te parece justo. Estarías dispuesto a albergar tu a ese hombre por ese precio en tu casa? Sería justo, no?
¿ No lo entiendes ? Vete a un país que no tenga un tejido social sano, Sudán, Burundi, Etiopía, o algo similar....
Hasta los huevos de las putas garrapatas sociales que quieren hacerse millonarias jodiendo el tejido social de España especulando con un bien básico.
Que es para ti especular, puedes definirlo?
Como solucionarias el problema de la vivienda ? Medidas concretas, por favor
Al Cesar lo que es del Cesar.
Los fachapobres sois la hostia.
¿Queréis defender la propiedad privada? ¿Y los contratos privados?
¿Entonces por qué coño queréis que ahora se cancelen contratos porque ya no interesa a la langosta? ¿Qué condiciones tenía el que aceptó alquilar en renta antigua en su momento? Dudo que lo hiciera por el bien de su corazón, algún beneficio tendría.
Sois la hostia, de verdad.
Cual es tu análisis del problema y posibles soluciones?
Pacta sunt servanda.
¿Has leído siquiera, antes de entrar raudo y veloz a defender al propietario que sabía lo que había antes de invertir e invirtió a pesar de todo, y ahora está haciendo mobbing inmobiliario a una señora de 82 alos?
#2 y de quien es la responsabilidad? Porque para montar un negocio de edificio completo necesitas licencia de apertura ( ayuntamiento). Y la responsabilidad de que esta señora no tenga vivienda, del estado, no de tu vecino, tenga 1 piso o 30
No es su propiedad, tendría que haber previsto que algo acabaría pasando.
A ese juego jugamos todos.
Que acabe la la notica lacrimógena en los medios entiendo que indica bastante por dónde va la legalidad aquí…
Buscan la presión social, porque la parte legal la tienen jodida, de no ser así la noticia no existiría
Y por otro lado a esta señora ( por edad ya es vulnerable) no le va a querer alquilar ni dios ( porque te deja de pagar y no la deshaucias)