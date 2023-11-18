Manifestantes iraníes atacan la residencia de la embajadora de la Autoridad Palestina y hieren a la embajadora. [EN]

El incidente ocurrió en medio de protestas generalizadas el 8 de enero. Cientos de manifestantes atacaron la residencia de la embajadora de la Autoridad Palestina, Salam al-Zawawi, en Teherán, coreando consignas, lanzando bombas molotov y forzando la entrada a la residencia, lo que causó lesiones a la embajadors y a algunos miembros del personal de la embajada.