edición general
10 meneos
14 clics
Manifestantes iraníes atacan la residencia de la embajadora de la Autoridad Palestina y hieren a la embajadora. [EN]

Manifestantes iraníes atacan la residencia de la embajadora de la Autoridad Palestina y hieren a la embajadora. [EN]

El incidente ocurrió en medio de protestas generalizadas el 8 de enero. Cientos de manifestantes atacaron la residencia de la embajadora de la Autoridad Palestina, Salam al-Zawawi, en Teherán, coreando consignas, lanzando bombas molotov y forzando la entrada a la residencia, lo que causó lesiones a la embajadors y a algunos miembros del personal de la embajada.

| etiquetas: protestas , embajadora , palestina , teherán , molotov
9 1 0 K 158 Palestina
12 comentarios
9 1 0 K 158 Palestina
Comentarios destacados:    
Alius #7 Alius
Los del Mossad no dan tregua.
4 K 56
security_incident #1 security_incident *
Los manifestantes contra la brutalidad del régimen incendiando edificios con gente dentro. Manifestantes de la paz.
5 K 45
#2 Jatetu
#1 Seguro que te parece fatal que Hamás ponga a niños y mujeres de escudos humanos o que se escondan en hospitales. Por supueso que el que se dediquen a poner bombas, lanzar cohetes, disparar, amén de lo que hicieron hace un par de años en un festival de música, te parecé de seres infrahumanos.
8 K -41
security_incident #8 security_incident
#2 Me parecería fatal si fuera cierto. Luego Hamas no son manifestaciones. Son un grupo de resistencia armada (entre otras cosas) palestina. Palestina está en guerra armada de supervivencia contra el proyecto colonial sionista desde los años 40 del siglo pasado.

Las manifestaciones masivas y pacíficas en Gaza fueron en 2018 en la Gran Marcha del Retorno. Los sionistas dispararon contra las masas matando a 59 e hiriendo a 2400.

Los muertos del festival fueron asesinados por helicópteros Apache
www.haaretz.co.il/news/politics/2023-11-18/ty-article/0000018b-e1a5-d1
4 K 31
#10 Jatetu
#8 @eirene bulos pro terrorismo.
1 K 13
security_incident #11 security_incident *
#10 Has visto el enlace? De hecho, ahora que lo pienso, lo que dices en #2 de que Hablas utiliza a niños y mujeres de escudos humanos si que es un bulo @eirene
0 K 20
#12 eldelcerro
#10 lo mejor para defenderse los hacer batucadas.
0 K 10
#3 Jatetu
#1 Ay, igual te parece genial lo que hacen follacabras sanguinarios con su gente y con la de los demás y por eso me has votado negativo.
6 K -39
#6 Troylanas
#3 A mí me parecen genial los follardillas patrios como tú. Ojalá pilles una venérea chunga.
1 K 19
#9 Jatetu
#6 A saber de qué hablas, pero me da igual. Evidentemente insultos directos, tras emostrar ser un apologeta del islamismo más chungo.

@eirene
1 K 13
#4 VFR
#1 Irán ataca Palestina.

Todos sabemos jugar a comentarios sensacionalistas
0 K 7
#5 Troylanas *
Este
0 K 10

menéame