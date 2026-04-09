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Una madre a la que quitaron a su hijo por una denuncia falsa intenta frenar que lo den en adopción

Una madre a la que quitaron a su hijo por una denuncia falsa intenta frenar que lo den en adopción

El particular calvario de Jessica, una madre a la que arrebataron a su hijo cuando la criatura tenía solo 17 días, acaba de escribir un nuevo capítulo. Los servicios sociales le quitaron a su bebé tras una denuncia de una amiga. Acusó a Jessica de no estar capacitada para criar a su hijo y aseguró que el bebé corría peligro. Semanas después se comprobó la falsedad de esa denuncia. Pero el daño ya estaba hecho. La maquinaria burocrática de los servicios sociales no se ha detenido, a pesar de reconocer los jueces que esa acusación era falsa.

| etiquetas: madre , denuncia falsa , adopción
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40 comentarios
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Comentarios destacados:            
Garbns #5 Garbns
Vaya tela, 5 años han pasado desde la denuncia inicial...

Y sin entrar en que la "amiga" y los de justicia que han ido retrasando todo, a ver cómo le explicas a un niño que deje a sus padres que conoce durante toda su vida y que se vaya a vivir con otra persona...
9 K 99
#19 neotobarra2
#1 #2 #3 La noticia se contradice en ese punto ya que si la leéis veréis que en el cuerpo de la misma dice que era una compañera de piso, que no es lo mismo.

#5 Pues por eso el juez ha decidido que se quede con su familia de acogida, según la noticia. Pero sigue sin ser justo. Su madre no tiene culpa de nada, y no sabes con quién va a estar mejor a largo plazo.
0 K 9
chatOGT #22 chatOGT *
#5, 5 años no, 6.

Ese niño considera a sus padres de acogida como sus verdaderos padres. Separarlos sería como dejarlo huérfano.

Es un caso demasiado raro, algo no cuadra.

#19 se contradice en varios. Por ejemplo, en un lado dice que el tribunal Supremo aceptó que era denuncia falsa y poco después dice que no entró en valorar si era falsa o no.

Es injustísimo para la madre, aparentemente, pero con 6 años, separarlo de los padres de acogida y llevarla con una extraña... es una locura.
3 K 26
Alakrán_ #28 Alakrán_
#22 Lo que falla es que estás leyendo la versión de los abogados de la madre, te cuentan lo que les interesa y como le interesa.
Es raro que distintos tribunales fallen en la misma dirección. Seguramente ese niño esté muy bien con sus padres de acogida, en estos casos prima el interés superior del menor, y que habrá más circunstancias que no nos cuentan.
3 K 45
Agrss #35 Agrss
#28 Cierto por experiencia propia que una denuncia así prospere es muy raro. Mi ex, condenado por violencia de género, me ha denunciado dos veces a servicios sociales. La primera pase una entrevista y esa misma mañana para no alargalo visitaron la casa, directamente me dijeron que cerraban el expediente. La segunda simplemente me llamaron para informarme de que me habían vuelto a denunciar y que extremara precauciones por violencia vicaría...
2 K 29
#21 KaBeKa
#5 Ese es el tema principal, que lo importante es el niño y parece ser que no hayprisaabuela. Después de 5 años que a esas edades para un niño es una vida, quien dice al niño que no, que ahora con esta. Siendo esta la madre, la otra gran perjudicada de cojones.

Y el abogado de la chica no tiene nada que hacer o decir... no sé.
1 K 17
#9 Kuruñes3.0 *
No me creo nada. En este país para que te quiten un hijo tienes que liarla más que gorda.
9 K 68
#15 Eukherio
#9 Es extraño de cojones. Una denuncia de una amiga, que ni es familiar ni nada, y que en teoría tiene antecedentes, y le quitan el bebé sin investigar el tema. Como poco o hay sucesión de cagadas o falta algo que la noticia no incluye.
7 K 48
#18 jorgeesc
#15 me inclino por la B.
0 K 11
#25 iskmf
#15 Y en ningún sitio sale lo que dice el informe de servicios sociales, que es al final lo importante de todo este asunto. Si ningún juez ha parado esto a pesar de la supuesta denuncia falsa inicial, es que lo que vieron los inspectores fue gordo. Sinceramente, me parece un artículo un poco lacrimógeno por parte de un periódico para dar pena y ganar visitas.

Que a lo mejor tiene razón, pero tengo amplias sospechas de que no.
1 K 18
#36 Eukherio *
#25 Es que es lo que me temo siempre que veo un artículo de este estilo. Te cuentan una historia que es difícil de creer, solo habla una parte interesada y le compran todo el discurso, no preguntan a servicios sociales o a los diferentes tribunales que juzgaron el caso, etc. Denuncia la amiga, entra servicios sociales y decide quitarle el bebé automáticamente, sin darle opción a nada, y en cinco años ningún tribunal le ha dado la razón a ella pese a que, en teoría, nunca hubo nada más allá de un testimonio falso.
1 K 15
chatOGT #16 chatOGT
#9 efectivamente. Y para 5 años. Aquí hay muuuucha info importante que no se está contando.
6 K 59
#24 Borgiano
#16 Obvio. Pero como aquí el pensamiento crítico brilla por su ausencia y el periodismo da asco pues la gente mayoritariamente se traga sin reflexionar lo que le quiera contar el periodista, que a su vez publica lo que le cuenta una de las partes sin indagar más allá, total p'a qué, si la idea es que hagan click en la noticia.
1 K 17
#30 mercurio2682
#9 he trabajado en el ramo y también me parece rarisimo. Declarar en desamparo a un menor es una movida gordisima que nunca se hace a la ligera. No te digo que no haya errores nunca, pero me parece rarísimo.
0 K 6
g3_g3 #4 g3_g3
Las denuncias falsas hacen mucho daño.
Flaco favor hacen los negacionistas de las denuncias falsas.
13 K 54
chu #11 chu *
#4 algo de una denuncia falsa en no sé qué tema, corred a lanzar propaganda machista, aunque no tenga nada que ver!

#_7
8 K 52
KoLoRo #12 KoLoRo
#11 Exactamente... que tiene de machista ese comentario?
4 K 27
chu #26 chu
#12 a qué se estaba refiriendo? Qué postura está defendiendo? A qué viene ese comentario aquí si no?
2 K 23
#13 Dedalos *
#11 "Denuncias Falsas" (y como el sistema las gestiona) puede ser un tema, cual es el problema y por que etiquetas a los demas con tus prejuicios de entrada?
0 K 7
chu #34 chu
#13 mis prejuicios? Me tomas el pelo? Utilizando las frases típicas de la propaganda machista y mencionando a Cristina fallarás, mis prejuicios??
1 K 3
#38 Dedalos *
#34 ¿quién mencionó a Cristina Fallarás? lo siento te voy a votar negativo, no se si es un error tuyo o simple intención de manipular. chauuu
0 K 7
#23 JethroNull
#11 Pues el temita lo estas iniciando tu dandoles pie
1 K 9
chu #32 chu
#23 pobrecitos, solo hacían comentarios inocentes. Chiquilladas
1 K 17
#39 Dedalos *
#32 estoy intrigado, no sabia que hablar al tun tun sin ton ni son daba puntos. El histerismo hace un flaco favor a las feminismo serio.
0 K 7
#37 silzul
#11 ¿Es machista decir que hay personas que se inventan denuncias para hacer daño?

Porqué ocurren en todos lados... Y hoy te puede decir una "amiga" algo falso y que te quiten al hijo. O que seas padre y te acusen de algo falso como abusar sexualmente de tus hijos (hay sentencias) y quedarte años sin verlod aunque luego se demuestre falsedad en la denuncia.
0 K 7
#1 Albarkas
Vaya tela la amiga...
3 K 38
#3 zancudo
Con amigos así...
1 K 30
Moixa #6 Moixa
#3 y con servicios sociales así, y jueces asi.
9 K 104
Aguarrás #8 Aguarrás *
#6 Y luego mis vecinos con el piso de alquiler social, años de ocupas, luz enganchada y tres chavales que pasan meses si ir al colegio... Y no pasa nada.
Tenemos dos pisos con Dominicanos en la comunidad y son los únicos que dan por culo al resto de vecinos.
Servicios sociales ayudándoles a full. Pero eso si, se ríen en la cara de quien les pida que sigan las normas.
El problema es que as always, hay funcionarios que pasan tres pueblos de hacer su puto curro correctamente. :ffu:
4 K 0
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo *
#8 Y luego tienes donde vivo que si no sabe que tiene que hacer pues se pone a buscarlo en Google delante de las personas que tiene allí o da largas y no mueve un solo papel. Pero si quieres que te haga caso tienes que llevarle un paquete de preagradecimiento por su gran trabajo o pertenecer a..... No lo digo que me cae un estrai.

Otra cosa es que también tienes que tener suerte y pillarla en la oficina porque a lo mejor está tomando café, haciendo la compra o cualquier cosa más importante que estar donde tiene que estar.

Edito antes de que sea tarde. Una vez intentó quitarle el hijo a una pareja, incluso iba a poner la oreja en la puerta a ver si lo dejaban solo en casa cuando estaba con los abuelos.
0 K 10
sotillo #20 sotillo
#6 Jueces, los servicios sociales acatan y hacen su servicio
0 K 10
Malaguita #29 Malaguita *
Y servicios sociales le quitan al niño sin pruebas siendo todo falso? Muy raro.
¿No será que la señora se ha agarrado a algún fallo para anular el proceso y ahora dice que todo era mentira?

Pd: "Esa acusación bastó, sin más investigaciones, sostienen sus abogadas, para arrebatarle a la criatura." Creo que aquí está la clave.
2 K 24
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
menuda hamija
2 K 18
#14 gershwin
una amiga protectora
0 K 11
raistlinM #40 raistlinM
Los servicios sociales habría que revisarlos, el número de cagadas y el daño que generan es tremendo, altísimo
0 K 9
hazardum #27 hazardum
"Lo único que se reconoce, desde la defensa, es que “tras dar a luz sufrió una leve depresión posparto, habitual en muchas mujeres y comprensible dadas las circunstancias extraordinarias del momento”.

Probablemente cuando fue asuntos sociales, no era el mejor momento para esta madre, que ademas estaba en un pais que no es el suyo, y se lo quitaron entonces porque no sabía digamos defender sus derechos, probablemente.

Es una putada tanto para esta madre, como para los padres adoptivos de ahora y para el hijo, porque después de 5 años, es todo muy complicado
0 K 8
#31 jorgeesc
#27 Pero también la defensa no va a reconocer nada que vaya en otra dirección. Te digo que en mi etapa de profesor vi situaciones muy muy chungas y los servicios sociables estaban muy encima (y prestaban bastante apoyo) pero los padres mantenían los niños. O Son unos servicios sociales distintos o no se nos está contando más que la versión de la madre (que, por otro lado, tiene sentido, porque imagino que servicios sociales no habrá querido dar su versión, por la naturaleza de la información). Puede que en las sentencias sean más claros...
2 K 22
hazardum #33 hazardum
#31 Probablemente, porque lo de que le quiten el niño sin investigar, es bastante raro, la verdad
1 K 19
Nihil_1337 #17 Nihil_1337
Servicios sociales es para darles de comer aparte. Que te venga un o una charo con estúdios mínimos y votante de VOX o creyente de las energías y el karma, a escrudiñar tu vida y juzgarla con efectos devastadores sin derecho a réplica ninguna es para tirarse de los pelos.
0 K 7
#7 DenisseJoel
Las denuncias falsas son un porcentaje ínfimo, prácticamente no existen. Lo dice Cristina Fallarás, y no creo que falle.
8 K -6

menéame