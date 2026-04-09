Una madre a la que quitaron a su hijo por una denuncia falsa intenta frenar que lo den en adopción

El particular calvario de Jessica, una madre a la que arrebataron a su hijo cuando la criatura tenía solo 17 días, acaba de escribir un nuevo capítulo. Los servicios sociales le quitaron a su bebé tras una denuncia de una amiga. Acusó a Jessica de no estar capacitada para criar a su hijo y aseguró que el bebé corría peligro. Semanas después se comprobó la falsedad de esa denuncia. Pero el daño ya estaba hecho. La maquinaria burocrática de los servicios sociales no se ha detenido, a pesar de reconocer los jueces que esa acusación era falsa.