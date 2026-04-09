Una madre a la que quitaron a su hijo por una denuncia falsa intenta frenar que lo den en adopción

El particular calvario de Jessica, una madre a la que arrebataron a su hijo cuando la criatura tenía solo 17 días, acaba de escribir un nuevo capítulo. Los servicios sociales le quitaron a su bebé tras una denuncia de una amiga. Acusó a Jessica de no estar capacitada para criar a su hijo y aseguró que el bebé corría peligro. Semanas después se comprobó la falsedad de esa denuncia. Pero el daño ya estaba hecho. La maquinaria burocrática de los servicios sociales no se ha detenido, a pesar de reconocer los jueces que esa acusación era falsa.
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Y sin entrar en que la "amiga" y los de justicia que han ido retrasando todo, a ver cómo le explicas a un niño que deje a sus padres que conoce durante toda su vida y que se vaya a vivir con otra persona...
#5 Pues por eso el juez ha decidido que se quede con su familia de acogida, según la noticia. Pero sigue sin ser justo. Su madre no tiene culpa de nada, y no sabes con quién va a estar mejor a largo plazo.
Ese niño considera a sus padres de acogida como sus verdaderos padres. Separarlos sería como dejarlo huérfano.
Es un caso demasiado raro, algo no cuadra.
#19 se contradice en varios. Por ejemplo, en un lado dice que el tribunal Supremo aceptó que era denuncia falsa y poco después dice que no entró en valorar si era falsa o no.
Es injustísimo para la madre, aparentemente, pero con 6 años, separarlo de los padres de acogida y llevarla con una extraña... es una locura.
Es raro que distintos tribunales fallen en la misma dirección. Seguramente ese niño esté muy bien con sus padres de acogida, en estos casos prima el interés superior del menor, y que habrá más circunstancias que no nos cuentan.
Y el abogado de la chica no tiene nada que hacer o decir... no sé.
Que a lo mejor tiene razón, pero tengo amplias sospechas de que no.
Flaco favor hacen los negacionistas de las denuncias falsas.
#_7
Porqué ocurren en todos lados... Y hoy te puede decir una "amiga" algo falso y que te quiten al hijo. O que seas padre y te acusen de algo falso como abusar sexualmente de tus hijos (hay sentencias) y quedarte años sin verlod aunque luego se demuestre falsedad en la denuncia.
Tenemos dos pisos con Dominicanos en la comunidad y son los únicos que dan por culo al resto de vecinos.
Servicios sociales ayudándoles a full. Pero eso si, se ríen en la cara de quien les pida que sigan las normas.
El problema es que as always, hay funcionarios que pasan tres pueblos de hacer su puto curro correctamente.
Otra cosa es que también tienes que tener suerte y pillarla en la oficina porque a lo mejor está tomando café, haciendo la compra o cualquier cosa más importante que estar donde tiene que estar.
Edito antes de que sea tarde. Una vez intentó quitarle el hijo a una pareja, incluso iba a poner la oreja en la puerta a ver si lo dejaban solo en casa cuando estaba con los abuelos.
¿No será que la señora se ha agarrado a algún fallo para anular el proceso y ahora dice que todo era mentira?
Pd: "Esa acusación bastó, sin más investigaciones, sostienen sus abogadas, para arrebatarle a la criatura." Creo que aquí está la clave.
Probablemente cuando fue asuntos sociales, no era el mejor momento para esta madre, que ademas estaba en un pais que no es el suyo, y se lo quitaron entonces porque no sabía digamos defender sus derechos, probablemente.
Es una putada tanto para esta madre, como para los padres adoptivos de ahora y para el hijo, porque después de 5 años, es todo muy complicado