edición general
27 meneos
82 clics
Lilith Verstrynge explica su salida de Podemos dos años después: "Dejamos de hablarle a la gente, hablábamos a fantasmas"

Lilith Verstrynge explica su salida de Podemos dos años después: "Dejamos de hablarle a la gente, hablábamos a fantasmas"

Verstrynge reconoce la campaña sucia contra el partido, con una ingente cantidad de ataques y causas abiertas en la justicia que quedaron en nada. Pero cree que la estrategia del partido para combatirlo durante tantos años acabó llevando a sus dirigentes a una suerte de “zona de confort”, “el victimismo”.

| etiquetas: verstrynge , podemos
22 5 1 K 284 actualidad
25 comentarios
22 5 1 K 284 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Con los años, y sobre todo después de la ruptura con Sumar y el paso a la oposición contra el Gobierno, Verstrynge defiende que el partido dejó de hablarle a la gente. “En lugar de demostrar a los votantes que Podemos podía seguir haciendo política, decidimos votar en contra, o amenazar con votar en contra, de cualquier cosa que el Gobierno de Sánchez proponía”, incluso contra “derechos a favor de las personas desempleadas”, dice sobre el rechazo de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo del Gobierno, que se votó pocos días antes de su marcha de la política. Artículo original completo (en inglés): www.equator.org/articles/farewell-to-podemos
3 K 65
Alakrán_ #19 Alakrán_
#1 Recordemos a Ione e Irene dando a entender que su salida era por problemas de salud.
La nueva política adquiere rápido vicios de la vieja política.

Cuidate reina
2 K 38
Mangione #24 Mangione *
#1 #2 #3 #5 #7 #19 :-*  media
0 K 10
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
"La exsecretaria de organización del partido, que dejó abruptamente la política hace casi dos años, carga contra algunas de las decisiones estratégicas y habla de una formación sumida en la “paranoia” y la “búsqueda de enemigos internos

Joder con la "regeneración democrática"... xD xD xD
3 K 55
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 haber es como el socialismo de libre mercado. Un oxímoron. Demócratas de puertas para afuera, y dictadura de puertas para dentro
2 K 41
Torrezzno #11 Torrezzno
#4 a ver burro
1 K 30
Asimismov #16 Asimismov
#11 a ver, burro.
:-D
3 K 35
Ultron #21 Ultron *
#16 A ver, burro. :-D
0 K 7
#22 Leon_Bocanegra
#16 #21 arre, caballo
1 K 16
#25 Tiranoc
#21 ,Ha ber vurro
0 K 7
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Supongo que no tardaran los comentarios llamandole traidora... :troll:

Y es que al final todo se resumia en un simple pioletazo... :shit: "“convirtió la política en un ejercicio de lealtad ciega”"
3 K 55
Torrezzno #2 Torrezzno
Algún fantasma de esos aún pulula por los foros de internet :troll:
2 K 51
#6 Grahml
#2 Ejemplo?
0 K 20
Torrezzno #12 Torrezzno
#6 era mas metafórico. Como el fantasma de las navidades pasadas de Dickens
1 K 36
#7 Katos
#2 y de eurodiputada, y de padre en la UCM con niños en colegio privado, y de tertulianos as,

Lo de Podemos es el mayor puto insulto a la izquierda en los ultimos años.
Del psoe no hay que fiarse. Pero lo de Podemos es una aberración.
10 K 6
Andreham #15 Andreham
#7 Sin duda la opinión de un pepetarra como tú sobre podemos es muy importante.
3 K 39
Veelicus #18 Veelicus
#7 Podemos cometio muchos errores, pero eso no es lo que te molesta, lo que te molesta es que tambien cometio muchos aciertos.
1 K 20
#13 Tensk
"Mañana ... ... ... Es...paña ... ... ... ... ... será ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... repúblicanazZzZzZzZzZz"
2 K 40
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#13 No se lo creía ni ella, pero tenia que decirlo porque estaba en el guión
3 K 56
Andreham #17 Andreham
#13 #14 Y no lo es por gente como vosotros que ante uno de los ataques más vehementes de todo el poder del estado sobre un rival político lo gozais y pedís más.
0 K 8
JackNorte #9 JackNorte *
Habia ataques y persecucion politica habia ataques internos , fantasmas cuando estas siendo atacado por tantos frentes y que se han demostrado con el tiempo.
Es complicado decir una cosa y la contraria , y si volvamos a eso de la autocritica que no hace ningun partido y que se han hecho cosas mal no como en el resto de partidos.
Despues de todos los ataques. Y alguien que esta fuera, repitiendo lo mismo en otro periodico , lo normal.
Pero he solo se habla para los fantasmas. Paranoia y todo inventado y errores.
Gracias por su colaboracion y la repeticion.
1 K 22
#23 DenisseJoel
aquella actitud era típica de un partido que no estaba interesado en su estructura, en el tedioso trabajo de levantar cuadros locales, entrenar dirigentes, mantener encuentros regulares y mantener una infraestructura que mantuviese vivo al partido entre ciclos electorales

Lo de tener cero interés por formar a cuadros y militantes fue una bandera roja desde el principio.
Aparte, una cosa no impide la otra. Puedes tener un partido dirigido verticalmente por un comité como durante el primer año, pero simultáneamente formar a la militancia. No lo hicieron porque no les dió la gana.
0 K 11
#20 tpm1
Me alegro que se haya recuperado de sus problemas de salud.
0 K 10
#8 encurtido
Es injusto que os metáis con piolet verstrynge.
0 K 8
#10 Katos
Se agradece un poco de nobleza ética en la política.
1 K 0

menéame