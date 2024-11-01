Lilith Verstrynge explica su salida de Podemos dos años después: "Dejamos de hablarle a la gente, hablábamos a fantasmas"

Verstrynge reconoce la campaña sucia contra el partido, con una ingente cantidad de ataques y causas abiertas en la justicia que quedaron en nada. Pero cree que la estrategia del partido para combatirlo durante tantos años acabó llevando a sus dirigentes a una suerte de “zona de confort”, “el victimismo”.
La nueva política adquiere rápido vicios de la vieja política.
Cuidate reina
Joder con la "regeneración democrática"...
Y es que al final todo se resumia en un simple pioletazo... "“convirtió la política en un ejercicio de lealtad ciega”"
Lo de Podemos es el mayor puto insulto a la izquierda en los ultimos años.
Del psoe no hay que fiarse. Pero lo de Podemos es una aberración.
Es complicado decir una cosa y la contraria , y si volvamos a eso de la autocritica que no hace ningun partido y que se han hecho cosas mal no como en el resto de partidos.
Despues de todos los ataques. Y alguien que esta fuera, repitiendo lo mismo en otro periodico , lo normal.
Pero he solo se habla para los fantasmas. Paranoia y todo inventado y errores.
Gracias por su colaboracion y la repeticion.
Lo de tener cero interés por formar a cuadros y militantes fue una bandera roja desde el principio.
Aparte, una cosa no impide la otra. Puedes tener un partido dirigido verticalmente por un comité como durante el primer año, pero simultáneamente formar a la militancia. No lo hicieron porque no les dió la gana.