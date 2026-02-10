edición general
Indignación entre las víctimas de Adamuz: denuncian "pillaje" y robo de las pertenencias de los fallecidos

La propia Renfe habría admitido a algunos familiares que se produjeron episodios de pillaje y que "la cadena de custodia se rompió", dejando las pertenencias a merced de los oportunistas. Se denuncia el robo de móviles que daban señal horas después del accidente pero que nunca fueron recuperados. Muchos de los bolsos entregados a las familias han llegado completamente vacíos, sin dinero ni documentos de identidad. Además, chaquetas y bolsos presentan cortes realizados con armas blancas para sustraer el contenido.

javibaz #1 javibaz
La miseria humana no tiene límites. :palm:
sorrillo #9 sorrillo
#1 Es un error de gestión de la operadora del tren o de la responsable de gestionar el accidente.

Y tiene consecuencias futuras empeorando la seguridad, dado que ante este ejemplo algunos decidirán que la recomendación de salir sin recoger el equipaje no es una buena recomendación y decidirán recogerlo antes de salir de la emergencia poniendo en riesgo a todo el pasaje.

Es una irresponsabilidad de quienes han gestionado el accidente que nos pone en riesgo a todos.
Bourée #13 Bourée
#1 Del "se iban a morir igual" al "ya no lo van a necesitar más"
:wall: :wall: :wall:
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
hay que ser miserables, no hay nada mas rastrero que el pillaje, desde siempre, desde la antiguedad se ha penado de forma inmisericorde y con razon
GeneWilder #10 GeneWilder *
#4 Tras la dana ocurrió igual. Otra prueba más de la tercermundización que estamos sufriendo.
#12 Regreso
Venga no me jodas, hoy si quieren con los medios tecnológicos que hay pueden pillar a absolutamente todos los mangantes si se lo toman medio en serio. Que no escatimen en esfuerzos y un castigo ejemplar a todos los desgraciados esos por escoria moral.
Niltsiar #15 Niltsiar
#12 La poli está muy ocupada persiguiendo ecologistas, menas, titiriteros o están de baja porque una señora de la PAH apalizó a veintiséis antidisturbios como para hacer eso, hombre...
ContinuumST #5 ContinuumST
"La propia Renfe habría admitido a algunos familiares que se produjeron episodios de pillaje y que "la cadena de custodia se rompió", dejando las pertenencias a merced de los oportunistas."

¿La cadena de custodia es responsabilidad de...?
javibaz #6 javibaz
#5 renfe
ContinuumST #7 ContinuumST
#6 Ah. Suena más bien a custodia de pruebas en un proceso policial o judicial, ¿no?
Spirito #11 Spirito
Pero, ¿Cómo es posible que roben nada de allí si estaba la Guardia Civil custodiando el lugar?
eldarel #14 eldarel
#11 Es que es eso, se supone que además de atender a las víctimas tendrían que haber acordonado la zona a para evitar el pillaje.
Los sospechosos deben ser de la zona o los propios viajeros. Era una zona no habitada.
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
ELIMINADO
Rogue #8 Rogue
Miedo me da que tengamos una invasión alienígena o una zombie.
Nadie va a ayudar a nadie.
Arzak_ #3 Arzak_
Eso fue Sancho Pérrez que fue de noche para coger esos aifons y regalárselos a los menas junto a una paguita. 8-D
Kantinero #16 Kantinero *
es libertadigital, además en colaboración con el ABC, me creo el 10%, no pierden la oportunidad de culpar a la administración,
Aunque es verdad que esto ocurre hasta en un simple accidente de trafico
