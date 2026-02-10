Indignación entre las víctimas de Adamuz: denuncian "pillaje" y robo de las pertenencias de los fallecidos

La propia Renfe habría admitido a algunos familiares que se produjeron episodios de pillaje y que "la cadena de custodia se rompió", dejando las pertenencias a merced de los oportunistas. Se denuncia el robo de móviles que daban señal horas después del accidente pero que nunca fueron recuperados. Muchos de los bolsos entregados a las familias han llegado completamente vacíos, sin dinero ni documentos de identidad. Además, chaquetas y bolsos presentan cortes realizados con armas blancas para sustraer el contenido.
Y tiene consecuencias futuras empeorando la seguridad, dado que ante este ejemplo algunos decidirán que la recomendación de salir sin recoger el equipaje no es una buena recomendación y decidirán recogerlo antes de salir de la emergencia poniendo en riesgo a todo el pasaje.
Es una irresponsabilidad de quienes han gestionado el accidente que nos pone en riesgo a todos.
¿La cadena de custodia es responsabilidad de...?
Los sospechosos deben ser de la zona o los propios viajeros. Era una zona no habitada.
Nadie va a ayudar a nadie.
Aunque es verdad que esto ocurre hasta en un simple accidente de trafico