Iglesias responde a los audios de Koldo: "Tenía razón, el PSOE habría preferido un Gobierno con Ciudadanos"

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha jactado este lunes de los insultos que le dedica Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, en los audios que están saliendo a la luz estos días. "No hay mayor orgullo ni mejor línea en mi currículum que ser odiado por un montón de gente despreciable y corrupta. Es un honor", ha señalado.