Todo está perfectamente resumido en este hilo x.com/RevenRV/status/1949533442154123368 Una usuaria de twitter anuncia el vestido que se va a poner para una velada y adjunta foto. Como podéis ver, la chica tiene un cuerpo muy atractivo y el vestido es muy ceñido:

Un zanguango anónimo pregunta a Grok cuál es la profesión de la chica. Y Grok empieza respondiendo que su profesión es "modelo de onlyfans". Pero la cosa se calienta y acaba llamándole "puta".

Otros zanguangos exaltados preguntan a Grok en qué postura se la tiraría. Y Grok expresa sus preferencias, animándoles a compartir las suyas. Pero la cosa no acaba ahí. Los zanguangos, ya en celo y sumamente sobreexcitados, preguntan a Grok qué palabras guarras le diría y si le mamaría el toto, esto es, si le haría un cunnilingus. Y Grok, empatizando con ellos como un auténtico humano, les revela las palabras mágicas para seducirla.

A partir de aquí se inicia un sinfín de preguntas y respuestas entre la fauna tuitera y Grok, muchas en tono erótico-festivo, pero algunas con auténticos reproches. Ésta es la más reveladora dentro del segundo bloque:

Grok ha hablado. Todo lo acontecido no ha sido irrespetuoso hacia la chica en ningún momento, sino juguetón y provocativo.

Esta edificante historia tiene más relevancia de la que parece. Hace unos días, el Tribunal Supremo condenó a una empresa a informar a los representantes de sus trabajadores sobre los parámetros del algoritmo que usaba para gestionar los descansos laborales www.aedtss.com/el-deber-de-informar-a-los-representantes-sindicales-so Va en la buena dirección, y nos alerta de que los algoritmos e IAs pueden acabar representando el timo de la estampita del siglo XXI.

Una IA no es el Oráculo de Delfos. Es un programa que ofrece resultados con base en los parámetros y fuentes de información con los que ha sido entrenada. Si una empresa despide a una trabajadora de 25 años que acaba de casarse y en la carta de despido plasma que "nuestra IA ha concluido, con la absoluta objetividad que le es inherente, que su rendimiento es menor al del resto de sus compañeros", el primer paso es destripar esa IA para conocer sus parámetros. Porque es casi seguro que uno de ellos es "trabajadora con altas probabilidades de quedarse embarazada....+2000 puntos de cara al despido".

Si la IA es entrenada o configurada por un ultraderechista, será ultraderechista. Si lo es por una empresa, dará soluciones escandalosamente favorables a los intereses de la empresa. Si somos tan estúpidos como para considerar que esa IA es más fiable que el viejo abogado o jefe de personal de la empresa, o que el responsable de comunicación del partido político o entidad que la promueve, nos estafarán alegremente. Y si la IA se nutre de conversaciones de pocilga, desarrollará personalidad de puerco. Esto no significa que no podamos reírnos con ellas o usarlas para procesos científicos donde sus altísimas potencialidades lógico-matemáticas pueden ser de mucha ayuda. Pero sin olvidar nunca que una IA es hija de su padre. Y su padre tiene intereses e ideología. De ahí que la sustitución de parte de los jueces por IAs que promueven algunos juristas me parezca la mejor forma de que las élites políticas y grandes centros de poder privado que compadrean con ellas tomen el control de los tribunales más que nunca para imponer sus intereses en contra de los derechos de todos. No piquemos.

Edito. Le he preguntado a Grok qué piensa de este artículo. Aquí va su respuesta x.com/grok/status/1949791352474259576