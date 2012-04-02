Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"

Lo que no dijo la presidenta regional era el número entradas generales que se habían vendido y tampoco explicó por qué desaparecieron de la comercialización de las más baratas -las de la zona de pelouse, a 295 euros- al poco de abrirse la web. Hoy , el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha anunciado que quedan 30.000 entradas sin vender y que no saldrán a la comercialización hasta la campaña de Navidad.