Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"

Lo que no dijo la presidenta regional era el número entradas generales que se habían vendido y tampoco explicó por qué desaparecieron de la comercialización de las más baratas -las de la zona de pelouse, a 295 euros- al poco de abrirse la web. Hoy , el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha anunciado que quedan 30.000 entradas sin vender y que no saldrán a la comercialización hasta la campaña de Navidad.

pepel #1 pepel
Esas las necesita AYUSO.
3 K 52
comadrejo #13 comadrejo
#1 ay uso de entradas. :professor:
0 K 11
#22 Barriales
#1 para regalarlas y vender un exito arrollador.
1 K 14
reivaj01 #27 reivaj01
#22 las regalan como aperitivo cuando te tomas una caña en una terraza en libertaz.
1 K 19
obmultimedia #2 obmultimedia
Vendiendo entradas para un evento de un circuito que aun no esta construido.
Esto como que es un poco estafa, no?
3 K 32
fareway #16 fareway
#2 No, también vendió las bondades de un hospital que nunca llegó a funcionar. Es el ADN pepero: primero la fiesta con DJ, luego nos damos cuenta que no es viable pero el foco se lo lleva la fiesta.
2 K 37
pedrario #4 pedrario
>no saldrán a la comercialización hasta la campaña de Navidad.

¿Y cómo van a estar vendidas si no han salido a comercialización?

Las que se han vendido, imagino que rápido porque El Diario no desmiente eso, son las que han salido yo. Entiendo que van sacando entradas adelantadas para ir midiendo la expectación y si se han ido vendiendo todas, es buena. En la cita lo que menciona es la preventa

>“La Fórmula 1 ya ha empezado la cuenta atrás y les voy a dar una grandísima noticia. El lunes salieron a la venta las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas”.
1 K 30
ChatGPT #9 ChatGPT
#4 pero es que... madrid! ayuso! f1!!!
1 K 20
valandildeandunie #15 valandildeandunie
#4 Pedrazo, que a ti te engañen los políticos de derechas porque saben que no llegas al final del día sin tener que cambiarte de pañal nos parece perfecto.

Pero deja en paz a los que somos normales y sabemos hacer algo tan complicado como ir a la pagina oficial del circuito para ir a comprar entradas y ver que se pueden adquirir ya mismo.

feverup.com/m/432252?thm=5513&cp_landing_source=www.madring&ut
1 K 22
pedrario #18 pedrario *
#15 Como siempre haciendo esfuerzos por gritar el tipo de persona que eres, siempre con insultos y bajezas. Que lástima de personaje.

Como siempre, tu problema es que no sabes leer. Una persona normal de verdad sería capaz que la "noticia" habla de las entradas generales e incluye que lo único que está a la venta son abonos

>A día de hoy es posible adquirir solo abonos para los tres días de competición y sus entrenamientos correspondientes, con precios que van desde los 544 euros…   » ver todo el comentario
0 K 10
Andreham #19 Andreham *
#4 "No señor agente, no voy borracho, estoy simplemente ebrio".

Ese es vuestro argumento. El tuyo y el de tu tocayo #_9, haz como él y ponme en ignore porque vuestras mentiras y manipulaciones a favor de la asesina de ancianos no las tolero y os las voy a rebatir todas las veces.
0 K 8
pedrario #21 pedrario
#19 Si no eres capaz de ver que el entrecomillado que critica habla de entradas generales en preventa, no puedo ayudarte.

Según el propio medio, las entradas generales que se han puesto la venta están agotadas. Mal os pese, no hay bulo en nada de lo que dice.

Pero imagino que serás del grupo que los hechos les da igual dependiendo del color.
0 K 10
valandildeandunie #12 valandildeandunie *
Entendemos que los políticos de derechas sepan que los que sois sus votantes tenéis unas carencias cognitivas importantes, de ahí que seáis sus votantes, porque saben que os pueden engañar con cualquier cosa.

Pero a los que somos normales dejadnos en paz, que somos capaces de hacer algo tan complicado como ir a la web oficial del circuito y comprobar que ahora mismo hay entradas a la venta.

feverup.com/m/432252?thm=5513&cp_landing_source=www.madring&ut

Esto va para #_10, que parece que le escoció que alguna vez le dejase en ridículo.
1 K 24
Connect #14 Connect
Teniendo en cuenta que se ponen a la venta unas 110.000 entradas, estamos hablando de que se han vendido el 70% del total. No está mal teniendo en cuenta que el interés de ese GP es muy limitado ya que no tiene prestigio alguno. Y si a eso añadimos los astronómicos precios, pues no va tan mal. Digo yo que aún se seguirán vendiendo más ne estos dos meses. Yo creo que si al final venden el 80%, pues ostras, mal tampoco estará.
1 K 22
Brill #20 Brill
A ver, que no importa si al final la carrera es una chufa, el dinero estaba en organizarlo todo con el dinero de los madrileños, que se lo llevaran los amiguetes en contratos y en "distraer" todo lo que fuera posible.

Si estafaron hasta con la visita del Papa a Valencia...

www.elmundo.es/elmundo/2012/04/02/valencia/1333352842.html
1 K 20
Catacroc #7 Catacroc
Que lo de la F1 de Madrid terminara en los juzgados no lo duda nadie.
1 K 20
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Esto va ser pérdidas económicas para Madrid, no supuestos beneficios no se van a producir, después de los millones invertidos y de los grandes trastornos para Madrid.
1 K 18
alfre2 #11 alfre2
#3 para Madrid? Qué más da eso? Los que se pensaban llenar los bolsillos ya lo tendrán todo atado y bien atado, que es la única motivación. Y todo el mundo lo sabe desde el principio, así que no hay sorpresas al respecto. Trincar!!! Todo va de lo mismo!!
2 K 31
Glidingdemon #25 Glidingdemon
#3 Esto es lo de siempre, dinerito público para llenar sobres a espuertas, y un fracaso en 5 años será un pastizal, tan grande en pérdidas que no habrá dinero para educación, servicios públicos y demás chorradas para pobres, biba la livertaz biba la hija de fruta y biban las caenas.
1 K 14
valandildeandunie #6 valandildeandunie *
300 pavos por una zona de pelouse es la definición exacta de timo. Pero, bueno, el timo es elegido con libertad.

Y que sí, que un Gp nuevo va a tener más demanda que carreras míticas como las 24 horas de Le Mans por los cojones.
0 K 12
ChatGPT #26 ChatGPT
#24 la noticia habla de 30.000 entradas sin vender, que se sacarán a la venta en navidad. No que todo lo que se haya sacado a la venta se haya vendido.
0 K 10
#8 DatosOMientes
Pues no mintió. Las que se pusieron a la venta volaron.
0 K 10
#23 JandePorer
#17 Pero saber no lo sabías! Yo por lo menos gozaba como un enano cada vez que lo adelantaba.
0 K 7
#5 JandePorer
La gente no quiere ir a ver una carrera en la que saben quién ganará antes de empezar, por lo que sea. Añoro la época dorada de la F1. O por lo menos la que lo fue para mí, los 90 cuando tenías la tensión de no saber si ganaría el mierdas de Schumacher o Häkkinen, aquel finés que después de ganar dos campeonatos mundiales se retiró por aquello de poder disfrutar de su familia.

Os va a salir caro a los madrileños el caprichito de la F1.
0 K 7
ChatGPT #10 ChatGPT *
#5 que no han salido a la venta aún! entramos como miuras al capote del titular eh? xD
1 K 20
#24 JandePorer
#10 Yo diría que sí... www.madring.com/entradas
0 K 7
pedrario #28 pedrario *
#24 >“La Fórmula 1 ya ha empezado la cuenta atrás y les voy a dar una grandísima noticia. El lunes salieron a la venta las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas”.

>A día de hoy es posible adquirir solo abonos para los tres días de competición y sus entrenamientos correspondientes, con precios que van desde los 544 euros hasta los 986 euros. Los boletos más baratos -la citada zona de pelouse- y los más caros, en la recta de meta, ya no están disponibles.

cc #10  media
0 K 10
#17 Aaaa3
#5 "los 90 cuando tenías la tensión de no saber si ganaría el mierdas de Schumacher o Häkkinen"
Ganaba Schumacher casi siempre. En los 10 años que coincidieron solo en 3 campeonatos quedó el bueno de Häkkinen por delante.
0 K 6

