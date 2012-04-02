Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"

Lo que no dijo la presidenta regional era el número entradas generales que se habían vendido y tampoco explicó por qué desaparecieron de la comercialización de las más baratas -las de la zona de pelouse, a 295 euros- al poco de abrirse la web. Hoy , el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha anunciado que quedan 30.000 entradas sin vender y que no saldrán a la comercialización hasta la campaña de Navidad.
Esto como que es un poco estafa, no?
¿Y cómo van a estar vendidas si no han salido a comercialización?
Las que se han vendido, imagino que rápido porque El Diario no desmiente eso, son las que han salido yo. Entiendo que van sacando entradas adelantadas para ir midiendo la expectación y si se han ido vendiendo todas, es buena. En la cita lo que menciona es la preventa
>“La Fórmula 1 ya ha empezado la cuenta atrás y les voy a dar una grandísima noticia. El lunes salieron a la venta las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas”.
Pero deja en paz a los que somos normales y sabemos hacer algo tan complicado como ir a la pagina oficial del circuito para ir a comprar entradas y ver que se pueden adquirir ya mismo.
Como siempre, tu problema es que no sabes leer. Una persona normal de verdad sería capaz que la "noticia" habla de las entradas generales e incluye que lo único que está a la venta son abonos
>A día de hoy es posible adquirir solo abonos para los tres días de competición y sus entrenamientos correspondientes, con precios que van desde los 544 euros… » ver todo el comentario
Ese es vuestro argumento. El tuyo y el de tu tocayo #_9, haz como él y ponme en ignore porque vuestras mentiras y manipulaciones a favor de la asesina de ancianos no las tolero y os las voy a rebatir todas las veces.
Según el propio medio, las entradas generales que se han puesto la venta están agotadas. Mal os pese, no hay bulo en nada de lo que dice.
Pero imagino que serás del grupo que los hechos les da igual dependiendo del color.
Pero a los que somos normales dejadnos en paz, que somos capaces de hacer algo tan complicado como ir a la web oficial del circuito y comprobar que ahora mismo hay entradas a la venta.
Esto va para #_10, que parece que le escoció que alguna vez le dejase en ridículo.
Si estafaron hasta con la visita del Papa a Valencia...
Y que sí, que un Gp nuevo va a tener más demanda que carreras míticas como las 24 horas de Le Mans por los cojones.
Os va a salir caro a los madrileños el caprichito de la F1.
>A día de hoy es posible adquirir solo abonos para los tres días de competición y sus entrenamientos correspondientes, con precios que van desde los 544 euros hasta los 986 euros. Los boletos más baratos -la citada zona de pelouse- y los más caros, en la recta de meta, ya no están disponibles.
cc #10
Ganaba Schumacher casi siempre. En los 10 años que coincidieron solo en 3 campeonatos quedó el bueno de Häkkinen por delante.