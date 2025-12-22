·
La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica
La sentencia, que absuelve a otros dos regidores, impone la pena más alta al empresario David Marjaliza, primer gran arrepentido de la corrupción en España
|
etiquetas
:
condena
,
alcaldes
,
trama
,
punica
#2
unocualquierax
"... impone penas sensiblemente inferiores a las que pedía la Fiscalía Anticorrupción al aplicarles a los acusados el atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción de la causa ―la investigación se inició en junio de 2014, hace más de 11 años ".
Para vomitar. Mierda jueces.
Cuando quieren, bien que corren, y cuando no, pasa esto. Éstos condenados son del PP, claro.
0
K
10
#1
Mosquitón
Bueno. El titular es un poco... en fin. OKDiario, por ejemplo, diría... "Condenados un alcalde del PSOE y cinco personas más"
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Para vomitar. Mierda jueces.
Cuando quieren, bien que corren, y cuando no, pasa esto. Éstos condenados son del PP, claro.