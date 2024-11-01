El hombre más buscado de Catalunya: huye tras matar a su pareja y herir brutalmente a su suegra en Calella

El hombre que este jueves por la tarde accedió a los bloques Toyca de Calella (Barcelona) y atacó brutalmente a su pareja y a la madre de ella entró por la puerta del edificio. Alguien le abrió. Llamó al portero automático y, tal como se ve en las cámaras de seguridad, se esperó en la puerta hasta que desde algún piso le abrieron.