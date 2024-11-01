edición general
He descubierto una distro de Linux tan ligera que podría funcionar en una tostadora: es capaz de resucitar el PC más obsoleto

Se trata de una distro que no se define por su escritorio ni por un tema visual, sino por algo más valioso, que es rendimiento real sobre hardware modesto. Hablamos de CachyOS, un Linux tan ligero que puede mover con soltura máquinas que muchos ya consideran chatarra. Lo relevante no es que arranque en equipos antiguos; es que se siente rápido. Esa es la diferencia. CachyOS optimiza el sistema para la arquitectura del procesador que usas. No instala paquetes genéricos pensados para "cualquier CPU", sino compilaciones adaptadas al hardware real.

#5 Pitchford
#3 Ubuntu va bien con 4 GB de RAM en un notebook con un procesador Intel Core Duo de 32 bits, que entiendo es un i686.
frankiegth #6 frankiegth *
#5. Efectivamente. El problema con esos 4 GB de RAM no es la distro, son las pestañas del navegador de Internet. Las webs actuales pesan tanto, espian tanto y están tan mal hechas que con una docena de ellas abiertas te comes los 4 GB de RAM y pones al límite al sistema operativo. Si se ralentiza todo a lo bestia la única opción es intentar cerrar en navegador. Pero repito, no es un fallo de las distros Gnu/Linux, es la Internet 3.0 que no entiende ni de eficiencia ni de mesura.

Con la Internet actual y un uso habitual del navegador 8 GB de RAM no son un capricho, son una necesidad.
Gry #1 Gry *
Lo que la hace interesante es que corre en ordenadores con apenas 4 GB de RAM, :palm: :palm: :palm: :wall: :wall: :wall:

En 4GB de RAM puedes correr Windows 10... Incluso con 1 funciona (más o menos).
tul #2 tul
#1 el otro dia la instale en un notebook con un n100 y 4g de ram, arrancaba rapido y el sistema era usable, el win10 no llegue a probarlo porque tras esperar como 10 minutos a que arrancara sin lograrlo me aburri, resetee y le pinche un pendrive para instalar la cachy
#3 soberao
#1 Además no tiene soporte para i686 que suelen ser los pcs que van más faltos de recursos. No es una distro para revivir pcs antiguos aunque como todas las derivadas de Arch Linux sea una distro muy ligera. wiki.cachyos.org/installation/installation_prepare/
#7 Quaid *
#1 escritorios modernos modulares. Windows tiene integrado el escritorio.
#4 sliana
Ojo con la chatarra, que cuando te toca pagar el consumo te das cuenta de por que es chatarra
#8 Quaid *
#4 te refieres a los W del cpu? son W máximos a pleno rendimiento. De todos modos las gráficas siguen consumiendo +-igual.

uso normalmente un i3 1gen de 35w / 32nm
