Hasta aquí llegó la senda

Imagínense la gracia que les haría encontrarse de ruta senderista, guiada por las indicaciones de mapas oficiales, y encontrarse, de pronto, con lo que pueden observar en la fotografía. Esto es absolutamente real y se encuentra en Mieres, en el PR AS-40, para más señas. La ruta oficial indica que se debe seguir camino hacia un caserío deshabitado o casi deshabitado. Ahí están, en el lateral derecho de la fotografía, dos indicaciones que así lo atestiguan, con el signo = y las rayas blanca y amarilla. Una, pintada en un poste de madera; la otra,