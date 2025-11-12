edición general
Gravísimos ataques en 'El Hormiguero' a TVE, con Juan del Val a la cabeza, un día después de visitar Rosalía a Broncano

'El Hormiguero' pone en la diana a TVE con duros ataques de Juan del Val, Rubén Amón y Rosa Belmonte: "Las televisiones públicas deberían ser fulminadas". El último ganador del Premio Planeta ha considerado que "los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información". Y no ha dudado en señalar directamente a Televisión Española y a otras televisiones regionales: "Es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas".

Ratoncolorao
"Las televisiones públicas deberían ser fulminadas" tambíén lo decían Antonio Naranjo y Sánchez Dragó antes de ser contratados por Telemadrid o Toni Cantó antes de ser contratado por A punt. Esa cantinela ya nos la conocemos...
angelitoMagno
Si el problema es manipular, pues las privadas también deberían ser fulminadas cuando manipulen, ¿no?

Porque el problema sería la difusión de mentiras, no la financiación del medio.
#31 fingulod
#8 No, el problema es que manipulan a favor de los rojos, no a favor de los españoles de bien.
JackNorte
Que bueno que el hormiguero haya visto lo rentable que es el filon de los tertulianos cuñados soltando mierda.
Sin duda era la evolucion logica , cuando no puedes competir. Es lo que toca.
Pepepaco
Esto deja claro la pupa que hizo «La Revuelta» con Rosalía. Motos no perdona.

'La Revuelta' (20.4%) ve la 'Lux' con Rosalía: récord histórico y amplia victoria ante un meritorio 'Hormiguero' (15.3%)
www.eldiario.es/vertele/audiencias-tv/lunes-10-noviembre-2025-la-revue
pitercio
#4 cierto, arrecia el miedo.
alcama
#4

Pablo Motos se hace fuerte y recupera el control en el access el día después de la visita de Rosalía a Broncano
www.elespanol.com/bluper/20251112/pablo-motos-hace-fuerte-recupera-con

1 día des ha durado , xD xD
Ratoncolorao
#10 Ese es el problema; que la inflamación de ego es tan enorme que por un puto día se ponen hechos unos basiliscos...No me quiero imaginar si los suyos llegaran al poder.
¿Sabes lo gracioso? Que lo cuentas como una victoria pero los que quedan como el puto culo son ellos, pero tú mismo con tu mecanismo.
alcama
#11 Joder, que los primeros ridiculos sois vosotros, conviertiendo las audiencias como si fuese la batalla del bien contra el mal. Sois ridiculos

* Pablo Motos es el lider indiscutible de la franja
* Pablo Motos critica a Pedro Sanchez porque está en el Gobierno, así que toca joderse y aguantarse. La libertad consiste en eso
* Broncano está obsesionado con El Hormiguero, haciendo referencias constantes
* Cada bien resultado de share lo celebrais como si fuese la batalla de Stalingrado . Absurdo
Ratoncolorao
#17 Pero si el que ha puesto el enlace con la noticia de las audiencias eres tú, jajajaja
De verdad que me gustaría que me dieras rabia...Pero el patetismo es tan fuerte que lo que das es muchísima pena.
Pepepaco
#10 Eso es lo normal, pero que yo sepa Broncano no dedicó su programa de ayer a criticar a las televisiones privadas diciendo que habría que eliminarlas, ¿no?
Por lo tanto, está claro que Motos tuvo un ataque de cuernos tamaño «king size».
alcama
#16 Es que Pablo Motos SÍ paga por La 1 y las televisiones publicas. Broncano NO paga por Antena 3
Todavía os cuesta entender la diferencia.
Es como si lloras diciendo "Hay gente pidiendo que dimita Pedro Sanchez y no hay gente pidiendo que dimita Amancio Ortega". Obvio
Pepepaco
#19 Teniendo en cuenta que la mayoría de los grupos empresariales de comunicación sobreviven gracias a la publicidad institucional que pagamos todos con nuestros impuestos y si no la tuvieran tendrían que cerrar tu afirmación es, como mínimo, cuestionable.

Pero esto es una cuestión lateral. Lo que deja claro el programa es que Motos tuvo un ataque de cuernos tremendo, tanto que decidió dedicar un programa completo a difamar a sus competidores. Vaya mala leche que tiene el enano.
4 K 40
Antipalancas21
#16 Alcama, no le hagáis ni caso, se nota de quien cobra y por quien vive, dan pena todos sus comentarios. le inflan a negativos, pero el sigue y sigue.
Mark_
Luego dicen que a Rosalía no se le entiende cantando cuando es a Juan del Val al que no se le entiende entre tanto lloro :troll:
3 K 48
Graffin
Claro que sí, maquina.
Así dejamos el acceso a la información en manos de empresas privadas que seguro que no van a manipular nada para su propio beneficio económico, no?
Vaya gilipollas.
txutxo
Qué asco ese programa de mierda, con el enano fascista a la cabeza.
Torrezzno
No veo el gravísimo ataque. Todos concuerdan en que las televisiones donde gobierna el PP están politizadas. Todos concuerdan que RTVE estaba politizada con el pp, ¿os acordáis de Urdaci?

¿Ahora resulta que con el PSOE no lo está? ¿A qué poder se deben sus trabajadores? Por favor, no seamos lápidas blanqueadas, ni nos rasgemos las vestiduras. Me apuesto la cabeza que cuando entre el PP esto se va a llenar de manipulaciones y RTVE pepera.
#26 pirat
El cuñadero
No lo he visto nunca, pero solo pasando canales resulta vomitivo.
Antipalancas21
Por eso entras tu a comentar.
Antipalancas21
Que no se paga por las tv privadas, tambien cogen subvenciones.
www.capitalradio.es/noticias/bolsa/verdad-sobre-ayudas-gobierno-15-mil
Ratoncolorao
#20 Pis imiginiti lis ritrisidis qui sirí il qui hici il invii
#15 beltraneja
Su mujer del 94 al 2000 estuvo en canal 9. No se si le quedarán amigos de la época y qué piensan ellos de este comentario.

Porque para empezar la tele pública autonómica hace compañía a mucha gente mayor. Les enseña cosas de su pueblo que no se ve en teles nacionales ni privadas, donde solo salen cosas locales de Madrid y tertulias vacías sobre cualquier tema random.
#25 pirat
#15 Si a las teles de ámbito estatal , les quitas las referencias a madrí se quedan en blanco, o se van a negro.
Como tengas que salir de tu zona, no tienes más opción que recurrir al streaming para no desconectarte de ella pues los muchos canales de la tdt están acaparados por yankis obesos sacándose granos, destrozando alaska, alardeando de pardillos consumistas en trasteros, en reformas alienas e insultantes de extrema ordinariez ostentosa,,, cuando no okupados por pseudocanales de iglesias y-de extrema derecha.
alcama
Oh, gente opinando libremente, dónde se habrá visto esto ....

Noticia para retrasados mentales
Ratoncolorao
#5 Chico, deja de mirarte al espejo y no seas tan duro contigo mismo... Porque será una noticia para retrasados mentales pero eres el único que ya llevas dos comentarios, así que la conclusión es obvia.
6 K 75
alcama
#14 Pues imaginate los retrasado que será el que hizo el envío
#24 Kuruñes3.0
Jajaja el polímeroso literato con el cuñado mayor de España, cuando alguien ve esa mierda ya sabe uno que esperar.
1 K 16
antesdarle
Y ahora dilo sin llorar
Dene
Piden fulminar a quien da otra version de las cosas, distinta a la que les dictan sus amos...
#28 Abril_2025
Estoy de acuerdo en que las televisiones públicas son órganos publicitarios y harían bien en desaparecer.

No estoy de acuerdo en decirlo mentando solamente a TVE, que de todas las cadenas públicas de España igual es la menos mala.
plutanasio
Gravísimos, apoteósicos. Ha redactado el titular Piqueras? :palm:
#29 angar300
Esto es lo que pasa cuando das un planeta a un extraterrestre... ya se cree el dueño del mundo.
QRK
En el fondo tiene razón.
Ahora me vienen llorando los que no decían ni mu cuando gobernaba el PP y RTVE, Canal9, etc. era un hervidero de ideología para tontofachas.

El hormiguero si debería ser fulminado. Cuenten con mi voto.
