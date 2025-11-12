Gravísimos ataques en 'El Hormiguero' a TVE, con Juan del Val a la cabeza, un día después de visitar Rosalía a Broncano

'El Hormiguero' pone en la diana a TVE con duros ataques de Juan del Val, Rubén Amón y Rosa Belmonte: "Las televisiones públicas deberían ser fulminadas". El último ganador del Premio Planeta ha considerado que "los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información". Y no ha dudado en señalar directamente a Televisión Española y a otras televisiones regionales: "Es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas".
Porque el problema sería la difusión de mentiras, no la financiación del medio.
Sin duda era la evolucion logica , cuando no puedes competir. Es lo que toca.
1 día des ha durado ,
¿Sabes lo gracioso? Que lo cuentas como una victoria pero los que quedan como el puto culo son ellos, pero tú mismo con tu mecanismo.
* Pablo Motos es el lider indiscutible de la franja
* Pablo Motos critica a Pedro Sanchez porque está en el Gobierno, así que toca joderse y aguantarse. La libertad consiste en eso
* Broncano está obsesionado con El Hormiguero, haciendo referencias constantes
* Cada bien resultado de share lo celebrais como si fuese la batalla de Stalingrado . Absurdo
De verdad que me gustaría que me dieras rabia...Pero el patetismo es tan fuerte que lo que das es muchísima pena.
Por lo tanto, está claro que Motos tuvo un ataque de cuernos tamaño «king size».
Todavía os cuesta entender la diferencia.
Es como si lloras diciendo "Hay gente pidiendo que dimita Pedro Sanchez y no hay gente pidiendo que dimita Amancio Ortega". Obvio
Pero esto es una cuestión lateral. Lo que deja claro el programa es que Motos tuvo un ataque de cuernos tremendo, tanto que decidió dedicar un programa completo a difamar a sus competidores. Vaya mala leche que tiene el enano.
Así dejamos el acceso a la información en manos de empresas privadas que seguro que no van a manipular nada para su propio beneficio económico, no?
Vaya gilipollas.
¿Ahora resulta que con el PSOE no lo está? ¿A qué poder se deben sus trabajadores? Por favor, no seamos lápidas blanqueadas, ni nos rasgemos las vestiduras. Me apuesto la cabeza que cuando entre el PP esto se va a llenar de manipulaciones y RTVE pepera.
No lo he visto nunca, pero solo pasando canales resulta vomitivo.
Porque para empezar la tele pública autonómica hace compañía a mucha gente mayor. Les enseña cosas de su pueblo que no se ve en teles nacionales ni privadas, donde solo salen cosas locales de Madrid y tertulias vacías sobre cualquier tema random.
Como tengas que salir de tu zona, no tienes más opción que recurrir al streaming para no desconectarte de ella pues los muchos canales de la tdt están acaparados por yankis obesos sacándose granos, destrozando alaska, alardeando de pardillos consumistas en trasteros, en reformas alienas e insultantes de extrema ordinariez ostentosa,,, cuando no okupados por pseudocanales de iglesias y-de extrema derecha.
Noticia para retrasados mentales
No estoy de acuerdo en decirlo mentando solamente a TVE, que de todas las cadenas públicas de España igual es la menos mala.
Ahora me vienen llorando los que no decían ni mu cuando gobernaba el PP y RTVE, Canal9, etc. era un hervidero de ideología para tontofachas.
El hormiguero si debería ser fulminado. Cuenten con mi voto.