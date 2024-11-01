edición general
La gorra de béisbol de Trump: el presidente recibe duras críticas por su comportamiento mientras los cuerpos de soldados estadounidenses caídos regresan a casa; “ningún respeto” [ENG]

Un video de Trump con una gorra de béisbol fue compartido en internet y una persona escribió: “Trump parece absurdo llevando esa gorra blanca de béisbol durante el traslado de los soldados estadounidenses caídos.” Otra persona añadió: “Trump no mostró ningún respeto. Con la gorra puesta y sin inclinar la cabeza.” Otra persona dijo: “Trump ni siquiera se molestó en quitarse la gorra de béisbol, qué perdedor.” Una persona compartió una publicación de Trump en Truth Social y añadió: “Trump, llevando una gorra de béisbol totalmente inapropiada".

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Hablamos del tipo que enterró a su mujer en el campo de golf para ahorrarse unos duros
7 K 90
z3t4 #26 z3t4
#3 la anterior, la madre de sus hijos.
0 K 7
pingON #10 pingON
#1 o para que nadie pudiera hacer una exumación del cadaver por estar en una propiedad privada ??????
2 K 35
#25 silzul
#10 No es por nada... Pero que yo sepa en cualquier país del mundo para hacer una exhumación hay que tener autorización judicial... El único sentido sería obstaculizarlo... Pero, no cuela eso de: "es que no me acuerdo donde enterré a mi mujer, y la finca tiene como que 3.000 ha".
0 K 8
#11 rafeame
#1 y por que al ser legalmente un cementerio privado o algo así no se podía desenterrar sin permiso.
Algo curioso del funeral fue lo que pareció costarles a los que portaban el féretro a pesar de que Ivana era ligerita de peso.
1 K 19
ccguy #9 ccguy
Con qué gilipolleces se indigna la peña. Con lo que está haciendo y la crítica es la gorra.
4 K 40
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#9 Bueno, veo natural que se indignen. Recibir a los soldados muertos cumpliendo tus órdenes si que creo que exige un mínimo de ceremonia y respeto.
0 K 11
Dragstat #21 Dragstat
#9 Pues bien que Trump y Vance se indignaron y humillaron a Zelensky por no ir a la Casa Blanca con traje en su momento. Parece que tiene doble barra de medir con lo de ir bien vestido para la ocasión, dependiendo si es él o los demás los que rinden respetos.
2 K 26
karakol #23 karakol
#9 No es la gorra, es la actitud. En Estados Unidos se toman muy a pecho el respeto a sus soldados caídos, como en cualquier país, por otra parte.

Este gañán pedófilo ya apareció con la misma gorra, sin corbata y con la camisa desabrochada cuando anuncio el ataque contra Irán en el sótano de su casa en Florida. Nada de solemnidad, nada de seriedad, nada de anuncio en la Casa Blanca, nada de nada

El cargo le viene enorme por distancias cósmicas y por innumerables razones, esta es una más
0 K 20
Jack29 #5 Jack29
Como si fuera de barbacoa el puto sionazi
2 K 36
azathothruna #7 azathothruna
Algun sitio donde se vea cuantos "caidos en nombre de la democracia" van?
1 K 30
Ka1900 #2 Ka1900
De toda la vida de dios, siempre he visto que ante los muertos el sombrero se quitaba por respeto.
2 K 23
alehopio #15 alehopio
Los que no entienden que en la isla de Epstein se hicieran sacrificios de niños, no van a entender que gente supuestamente satánica pueda llevar una gorra "blanca" puesta en una recepción de féretros.
1 K 23
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#15 la gorra es un producto que vende su propia tienda
0 K 20
EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#15 Tú estás como las maracas de Machín.
0 K 10
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#18 no, he leído cosas sobre la puesta en escena y volvemos a “todo tiene un mensaje secreto”
0 K 20
Moderdonia #14 Moderdonia *
-Un menú Whopper, mediano.
-¿Aragorn?
-¡Coño, Frodo, con la gorra no te había reconocido! ¿Cómo tú por aquí?
-Ya ves, está la cosa fatal.
1 K 21
fjcm_xx #12 fjcm_xx *
Y que no caiga rodando por unas escaleras de un resbalón el s*** m*e*d* este.
1 K 20
#4 Suleiman
Al final una gorra hará caer al sapatra xD xD xD
0 K 12
Ka1900 #27 Ka1900
#4 Si abusar de menores no lo ha hecho ya...dudo que la puta gorra lo haga....desgraciadamente.
0 K 10
elgranpilaf #8 elgranpilaf
El de la gorra que corra!!!
0 K 11
#19 Jesusor
Es un imbécil acostumbrado a que nadie le lleve la contraria.
0 K 10
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Raro que dure tanto... son goku todo poderoso no lo quiera azín.
0 K 9
tommyx #13 tommyx
Un palurdo
0 K 8
#22 Xoche
La escort que tenía a su izquierda mostró más respeto
0 K 7
z3t4 #28 z3t4
El prefiere los soldados que no regresan en caja de pino.
0 K 7
#24 feresteak *
¿Injertos capilares?
¿Enfermedad visible?
¿Promocionando merchandising?
¿Gilipollez extrema?

¿Todas a la vez y algo más?
0 K 6

