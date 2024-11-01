La gorra de béisbol de Trump: el presidente recibe duras críticas por su comportamiento mientras los cuerpos de soldados estadounidenses caídos regresan a casa; “ningún respeto” [ENG]  

Un video de Trump con una gorra de béisbol fue compartido en internet y una persona escribió: “Trump parece absurdo llevando esa gorra blanca de béisbol durante el traslado de los soldados estadounidenses caídos.” Otra persona añadió: “Trump no mostró ningún respeto. Con la gorra puesta y sin inclinar la cabeza.” Otra persona dijo: “Trump ni siquiera se molestó en quitarse la gorra de béisbol, qué perdedor.” Una persona compartió una publicación de Trump en Truth Social y añadió: “Trump, llevando una gorra de béisbol totalmente inapropiada".