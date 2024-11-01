La gorra de béisbol de Trump: el presidente recibe duras críticas por su comportamiento mientras los cuerpos de soldados estadounidenses caídos regresan a casa; “ningún respeto” [ENG]  

Un video de Trump con una gorra de béisbol fue compartido en internet y una persona escribió: “Trump parece absurdo llevando esa gorra blanca de béisbol durante el traslado de los soldados estadounidenses caídos.” Otra persona añadió: “Trump no mostró ningún respeto. Con la gorra puesta y sin inclinar la cabeza.” Otra persona dijo: “Trump ni siquiera se molestó en quitarse la gorra de béisbol, qué perdedor.” Una persona compartió una publicación de Trump en Truth Social y añadió: “Trump, llevando una gorra de béisbol totalmente inapropiada".
Algo curioso del funeral fue lo que pareció costarles a los que portaban el féretro a pesar de que Ivana era ligerita de peso.
Este gañán pedófilo ya apareció con la misma gorra, sin corbata y con la camisa desabrochada cuando anuncio el ataque contra Irán en el sótano de su casa en Florida. Nada de solemnidad, nada de seriedad, nada de anuncio en la Casa Blanca, nada de nada
El cargo le viene enorme por distancias cósmicas y por innumerables razones, esta es una más
-¿Aragorn?
-¡Coño, Frodo, con la gorra no te había reconocido! ¿Cómo tú por aquí?
-Ya ves, está la cosa fatal.
¿Enfermedad visible?
¿Promocionando merchandising?
¿Gilipollez extrema?
¿Todas a la vez y algo más?