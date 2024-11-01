edición general
El Gobierno de Ayuso viajará a Israel para "atraer inversión" a la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso realizará un viaje institucional a Israel del 22 al 27 de enero con el objetivo de reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad de la región y conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito. Además, el viaje servirá para “explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid”.

magnifiqus #5 magnifiqus
Qué miserable es esta mujer
11 K 157
ochoceros #18 ochoceros
#5 ¿Por? Si los sionazis le repiten en España la jugada de hacer explotar los buscas de los médicos, por fin podría dar un hachazo bueno al sistema 100% público de salud.
0 K 11
#22 unocualquierax
#5
Qué miserables Aznar, M.A.R. etc.
Ella sólo pone la cara y la voz, y ni eso hace bien.
0 K 12
Furiano.46 #3 Furiano.46
Hostia, está tía es un psicópata
7 K 97
angeloso #2 angeloso
Si te sientas con un genocida, eres genocida.
7 K 88
A.more #17 A.more
#2 alguien lo duda en el caso de la mata viejos?
0 K 8
sotillo #21 sotillo
#2 Y traerá a Madrid a gente que no tiene ningún pudor en asesinar a tu familia para quedarse con el botín
0 K 11
Casiopeo #4 Casiopeo
Le gusta ponerse al lado de lonpeor de este siglo
4 K 71
#13 PerritaPiloto
#4 Como ella dice "en el lado bueno de la historia".
1 K 11
carakola #6 carakola
En busca de odio y violencia para reforzar sus tradiciones ideológicas.
3 K 58
#14 BurraPeideira_
Hija de puta.
La gente aún no es consciente de que en nada nos vamos a comer una época muy muy oscura, con fascistas de verdad gobernándonos. Gente despiadada que no tiene ningún reparo en apoyar públicamente genocidios, ni sacar a los paramilitares a cazar inmigrantes, ni dejar morir sin asistencia médica a los ancianos pobres.
5 K 54
bioibon #9 bioibon *
Se sabrá alguna vez la cantidad de dinero que se están llevando estos traidores por parte de los sionistas? De asociaciones como ACOM y la Fundación Contexto y Acción, Zakut...?
Traidores como Ayuso, Ruiz-Gallardón, Inda, Girauta, Abascal, Orriols...
3 K 41
johel #11 johel
#9 ¿Con la cantidad de dinero que acaba como financiaciones "legales" en partidos politicos tras pasar por el banco hungaro que es basicamente iSSraeli? Imposible.
0 K 11
javibaz #1 javibaz
Si van, que no vuelvan.
1 K 26
Herrerii #10 Herrerii
Los genocidas se llevan bien entre ellos.
1 K 19
pitercio #15 pitercio
Irá a territorios invadidos para compartir el fruto del pillaje.
0 K 18
#12 Suleiman
Siempre justo al contrario. Adoradora de Trump y Netanyahu,.
0 K 13
starwars_attacks #16 starwars_attacks
que esta no es del pp, es de vox, señores y señoras.
0 K 11
vviccio #20 vviccio *
En realidad pedirá al capo sionista un favor para conseguir alguna ventaja extrajudicial (desaparición de pruebas o para apretar las tuercas a funcionarios clave) y todo esto lo pagarán los madrileños junto al resto de españoles que financian el agujero negro de Madrid.
0 K 11
ExLibris #8 ExLibris
Hija de fruta y adoradora del becerro de oro. Provocando y desquiciando, una vez más. Empatía 0.
1 K 10
A.more #19 A.more
Entre esta hija d fruta y moreno bonilla se puede ver que se puede ser de derechas y decente o una mierda de perro. Elige bien
0 K 8

