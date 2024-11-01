El Gobierno de Ayuso viajará a Israel para "atraer inversión" a la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso realizará un viaje institucional a Israel del 22 al 27 de enero con el objetivo de reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad de la región y conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito. Además, el viaje servirá para “explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid”.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , israel , economía , inversiones
Qué miserables Aznar, M.A.R. etc.
Ella sólo pone la cara y la voz, y ni eso hace bien.
La gente aún no es consciente de que en nada nos vamos a comer una época muy muy oscura, con fascistas de verdad gobernándonos. Gente despiadada que no tiene ningún reparo en apoyar públicamente genocidios, ni sacar a los paramilitares a cazar inmigrantes, ni dejar morir sin asistencia médica a los ancianos pobres.
Traidores como Ayuso, Ruiz-Gallardón, Inda, Girauta, Abascal, Orriols...