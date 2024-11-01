El Gobierno de Ayuso viajará a Israel para "atraer inversión" a la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso realizará un viaje institucional a Israel del 22 al 27 de enero con el objetivo de reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad de la región y conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito. Además, el viaje servirá para “explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid”.