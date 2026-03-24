Un funcionario israelí propone comprar islas griegas como «refugio para el pueblo judío»

Un representante del partido «Kahol Lavan» del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, presentó la semana pasada una iniciativa para adquirir islas en Grecia con fondos del Fondo Nacional Judío «en beneficio del pueblo judío». [eng]
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también los dioses les hicieron alergicos a los olivos al 70%, curioso eh, pa ser semitas tos alérgicos a los olivos
No pasa naaaaaa.
No creo que un pueblo que se considera elegido por dios en persona para heredar el mundo, vaya a considerar mucho tiempo como un refugio ninguna una tierra que le donen de buena fe.
www.meneame.net/story/asi-proyecto-autonomia-israeli-argentina-milei
ya se vio lo que hicieron la ultima vez