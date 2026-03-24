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Un funcionario israelí propone comprar islas griegas como «refugio para el pueblo judío»

Un funcionario israelí propone comprar islas griegas como «refugio para el pueblo judío»

Un representante del partido «Kahol Lavan» del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, presentó la semana pasada una iniciativa para adquirir islas en Grecia con fondos del Fondo Nacional Judío «en beneficio del pueblo judío». [eng]

| etiquetas: israel , grecia , semitas , judaismo , comprar , islas
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6 comentarios
8 1 0 K 89 cultura
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue *
Los dioses griegos les prometieron estas islas

también los dioses les hicieron alergicos a los olivos al 70%, curioso eh, pa ser semitas tos alérgicos a los olivos
2 K 38
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Y si no se las venden pues las bombardean y se las quedan.

No pasa naaaaaa.
1 K 29
#3 Maikimaik
Madre de dios, “una tierra libre donde poner una nueva cúpula de hierro”.

No creo que un pueblo que se considera elegido por dios en persona para heredar el mundo, vaya a considerar mucho tiempo como un refugio ninguna una tierra que le donen de buena fe.
1 K 23
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Rolan tierra y luego defenderla les da pereza y prefieren huir.
0 K 12
Aluflipas #5 Aluflipas
En Argentina lo mismo. El robo de tierras ya va más alla del Gran Israel. Son un cancer con metástasis.
www.meneame.net/story/asi-proyecto-autonomia-israeli-argentina-milei
0 K 11
#6 marcotolo
que se vayan a tomar por culo,
ya se vio lo que hicieron la ultima vez
0 K 11

menéame