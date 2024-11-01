Así es el proyecto de autonomia israelí en la Argentina de Milei  

Charla en vivo con Sebastián Delgado, consultor Gastón Alberdi. Minuto 7:25: "El proyecto consiste en la planificación y construcción de un country o barrio privado a gran escala, concebido como un polo residencial, educativo, sanitario, cultural y economico para la comunidad israelí. Así tendrá un rol estratégico en la recuperación y desarrollo sustentable en las zonas afectadas por incendios forestales en la Patagonia"

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Recordemos que hace 4 meses Milei cambio la ley para que cualquier extranjero pueda comprar grandes parcelas, que hace 3 meses hubieron grandes incendios y que allí acusaron a los israelíes desde redes sociales y ahora tienen un trozo de la Patagonia.

Que desde hace tiempo corre un "plan andina" donde se hacen dueños de esa zona y hay bastante escrito al respecto.
perrico #2 perrico
¿Israel haciendo metástasis?
wata #6 wata
Argentina está jodida.
Ya pusieron sobre ella los ojos los sionistas hace 2 siglos y ahora quieren tener un lugar donde procrear sin peligro.
#4 lameth
Su puta madre.
Y el mierda este es la salvación de Argentina.

@Findeton, explica esto.
Findeton #8 Findeton
#4 En ese "barrio" seguirá rigiendo la ley argentina, así que explica tú cuál es el problema o por qué estás siendo xenófobo.
#10 lameth
#8 No no. No desvíes el tema. Te he hecho una pregunta, tu sales por la tanjente respondiendo nada. ¿Sabes qué significa eso de la autonomía? ¿Sabes cuál es la relación con otros procesos de independencia en el muno?
Supercinexin #9 Supercinexin
Están aplanando su "país" y necesitan buscar otra tierra prometida, que esa ha petao.

Los argentinos harán bien en ir mirando de emigrar a otros países.
joffer #5 joffer
Es importante este tema. Es la semilla de nuevas guerras a un futuro.
#11 Robe7064
Voto bulo. El presentador habla de que el atentado en la AMIA fue atribuido en forma falsa a Irán que los israelíes son satánicos y caníbales desde hace miles de años y el ejército no va a hacer nada para detenerlos. Y el invitado y "filtrador" es Gastón Alberdi, ex amigo de Milei, que también habla de los rituales con sangre, de la poca capacidad de las Fuerzas Armadas para detenerlos y del plutonio enriquecido que Argentina está suministrándole a los sionistas.
#3 Robe7064
Tan nazis que creen en el Plan Andinia es.wikipedia.org/wiki/Plan_Andinia
XtrMnIO #7 XtrMnIO
#3 Ni lo conocía, pero es curioso que los denominados "bulos antisemitas" se estén llevando a cabo.
