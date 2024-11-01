El expresidente Bill Clinton aparece en los archivos desclasificados de Epstein en una piscina con presuntas víctimas  

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado parte de los archivos del caso Jeffrey Epstein tras aprobarse una ley impulsada tras presiones internas al Gobierno de Trump. Entre el material hay imágenes donde aparece Bill Clinton en una piscina con mujeres de rostro oculto, y otras de Michael Jackson y Kevin Spacey en contextos distintos. Se ha habilitado un portal con más de 300 GB de documentos, revisados para proteger a las víctimas. Tras las revelaciones, Trump ordenó investigar posibles vínculos de Epstein con Clinton y JPMorgan.