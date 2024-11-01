edición general
El expresidente Bill Clinton aparece en los archivos desclasificados de Epstein en una piscina con presuntas víctimas

El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado parte de los archivos del caso Jeffrey Epstein tras aprobarse una ley impulsada tras presiones internas al Gobierno de Trump. Entre el material hay imágenes donde aparece Bill Clinton en una piscina con mujeres de rostro oculto, y otras de Michael Jackson y Kevin Spacey en contextos distintos. Se ha habilitado un portal con más de 300 GB de documentos, revisados para proteger a las víctimas. Tras las revelaciones, Trump ordenó investigar posibles vínculos de Epstein con Clinton y JPMorgan.

#1 Pivorexico
Que no apareciera si que resultaría sospechoso .
3 K 52
sofazen #4 sofazen
Si no aparece el emérito estoy por pensar que son naderías.
1 K 18
Abcdefghijklm #5 Abcdefghijklm
#4 el emérito estaba a otro nivel, y Julio Iglesias?
0 K 8
azathothruna #3 azathothruna
Aun me pregunto por que la Killary sigue casada con el
Seran swingers o esas cosas raras?
0 K 15
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Parece que está todo el mundo, menos yo.
0 K 13
#6 perica_we
durante bill clinton esa red estaba llegando a la cumbre, que utilizaron para colocarse y en 2008 dio sus primeros resultados, 17 años después
0 K 7

