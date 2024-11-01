"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón  

l síndic de Compromís en la comisión de la dana de las Corts Valencianes ha sido explícito y tajante en la conclusión de los tres minutos iniciales que ha tenido para preguntar al presidente en funciones, Carlos Mazón. "Si estabas informado, qué cojones hacías en el reservado del Ventorro, nadie lo entiende", ha dicho Baldoví, después de desgranar una batería de preguntas a las que Mazón no ha respondido durante el último año: su itinerario esa tarde, su paradero, la factura del restaurante, etcétera... "
Lo que se hace aquí también en Menéame en casos tan graves como este
No esperaba a nadie por aquí defendiendo los chistes sobe el "Poyo" del subnormal de VOX ayer, la verdad, me has sorprendido shur, mis dieses!
Permítenos este amargo sucedáneo.
Como todas las comisiones estas, no sirven para nada mas que para sacar minutos en TV.
Es politica, no le busques mas vueltas.
No ha habido maldad, tan solo negligencia y mala praxis. Pero la gente no merece estar un año que parezca que se están riendo de ellos, y todo por evaluar que les vienen bien o mal en las urnas.
Recordad, si hay una catástrofe en tu zona y allí gobierna el PP, eres hombre muerto, o herido o afectado pero no esperes que la cosa pública funcione
Así de simple.
Y coste que ella no tiene ninguna culpa, al revés, es otra víctima de Mazón.