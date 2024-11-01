"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón  

l síndic de Compromís en la comisión de la dana de las Corts Valencianes ha sido explícito y tajante en la conclusión de los tres minutos iniciales que ha tenido para preguntar al presidente en funciones, Carlos Mazón. "Si estabas informado, qué cojones hacías en el reservado del Ventorro, nadie lo entiende", ha dicho Baldoví, después de desgranar una batería de preguntas a las que Mazón no ha respondido durante el último año: su itinerario esa tarde, su paradero, la factura del restaurante, etcétera... "