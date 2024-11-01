edición general
92 meneos
380 clics
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón

"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón  

l síndic de Compromís en la comisión de la dana de las Corts Valencianes ha sido explícito y tajante en la conclusión de los tres minutos iniciales que ha tenido para preguntar al presidente en funciones, Carlos Mazón. "Si estabas informado, qué cojones hacías en el reservado del Ventorro, nadie lo entiende", ha dicho Baldoví, después de desgranar una batería de preguntas a las que Mazón no ha respondido durante el último año: su itinerario esa tarde, su paradero, la factura del restaurante, etcétera... "

| etiquetas: pregunta , baldoví , mazón , cojones , reservado , ventorro , información
53 39 0 K 369 actualidad
22 comentarios
53 39 0 K 369 actualidad
Comentarios destacados:        
TonyStark #3 TonyStark
la comisión ha sido una puta vergüenza, preguntas seguidas, en metralleta y luego Mazón con todo el tiempo del mundo a su disposición para contestar y omitir lo que le diera la gana dado que no hay interrogatorio, solo monólogo. Un puto chiste además con VOX haciendo gracietas y chistes de crio de 12 años
13 K 133
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#3 "Un puto chiste además con VOX haciendo gracietas y chistes de crio de 12 años".
Lo que se hace aquí también en Menéame en casos tan graves como este
10 K -39
TonyStark #6 TonyStark *
#4 Sí tienes razón, aquí somos todos representantes públicos elegidos en las urnas por ciudadanos de bien muchos de los cuales se han visto afectados en mayor o menor medida por la DANA.

No esperaba a nadie por aquí defendiendo los chistes sobe el "Poyo" del subnormal de VOX ayer, la verdad, me has sorprendido shur, mis dieses!
13 K 93
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#6 Yo no he dicho que aquí seamos todos representantes públicos elegidos en las urnas. Tampoco he defendido los chistes del Poyo de VOX. No te inventes las cosas. Solo he dicho que aquí también se hacen chistecillos sin gracia sobre el asunto. O no es así? Solo tienes que leer a #1 o a #5 por ejemplo
0 K 10
yende #8 yende
#7 Correcto, si no caricaturizamos a este infraser, lo ridiculizamos y mostramos lo deleznable de sus actos, seguramente lo colgaríamos de la plaza del pueblo. Es una pequeña vía de escape que permite reprimir las ganas de sacarle los budejos.
Permítenos este amargo sucedáneo.
3 K 43
#9 Abril_2025
#7 A los representantes electos hay que exigirles mejor comportamiento, en las cortes, que a un usuario de redes sociales en su tiempo libre.
4 K 44
traviesvs_maximvs #16 traviesvs_maximvs
#7 entenderás que la mayoría de los aquí presentes en caso de asistir a esa comisión no haríamos chistes y tendriamos un comportamiento ejemplar.
2 K 30
mecha #13 mecha
#4 hay una diferencia entre un comentario de anónimo en Internet y un político, elegido en unas elecciones y cobrando sueldo público, hablando en un parlamento.
2 K 24
#21 meneandotela
#13 déjalo, no tiene la capacidad de entenderlo aún. O es un niño o es un adulto con mentalidad de niño.
0 K 6
#22 jools
#4 tienes razón, deberíamos dimitir todos de menéame y poner nuestros cargos a disposición de nuestros jefes los gatos
0 K 6
#12 juanitoborromea
#3
Como todas las comisiones estas, no sirven para nada mas que para sacar minutos en TV.
Es politica, no le busques mas vueltas.
0 K 6
io1976 #2 io1976
Porque es un sinvergüenza y un cara dura.
3 K 34
Torrezzno #1 Torrezzno
Porque le dolian los cojones
2 K 33
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Y tenia los pantalones bajados.
3 K 40
#11 omega7767
#5 lo peor de todo, es que el muy pringado no mojó
0 K 11
#15 pom
Hacemos preguntas cuyas respuestas sabemos: pensaba que no iba a ocurrir nada y si había algo que otros lo iban a solucionar bien. ¿Merece eso una dimisión? desde mi punto de vista: sí, sin duda.

No ha habido maldad, tan solo negligencia y mala praxis. Pero la gente no merece estar un año que parezca que se están riendo de ellos, y todo por evaluar que les vienen bien o mal en las urnas.
2 K 21
gelatti #20 gelatti
Porque pertenece a una secta en la que que los líderes sólo rinden cuentas a un ser imaginario
0 K 15
#19 hipernes *
Porque estos peperos no sirven ni para hacer de tope de puerta. Solo quieren cobrar el sueldo público, eludir responsabilidades, mirar para otro lado y no meterse en follones, que eso es trabajo. Que no molesten con una lluvia fuerte que estoy gobernando el segundo plato.

Recordad, si hay una catástrofe en tu zona y allí gobierna el PP, eres hombre muerto, o herido o afectado pero no esperes que la cosa pública funcione
0 K 10
#10 tromperri
Decidió seguir apostando por echar un polvo en lugar de preocuparse por los ciudadanos a los que juró proteger y servir.
Así de simple.
Y coste que ella no tiene ninguna culpa, al revés, es otra víctima de Mazón.
0 K 9
#17 pirat
#10 Después de lo que pasó, al encubrirle deja de ser víctima, y se pone a su altura moral o más bien bajura...
0 K 10
#18 fpove
Quien no se lleva una muda de ropa a una comida de empresa unicamente profesional ?
0 K 7
Teranosaurus #14 Teranosaurus
Y que la papa que llevaba le tardó en bajar 6h
0 K 6

menéame