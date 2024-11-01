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EP 14 abril: la República se impondría a la Monarquía en un referéndum
Entrega de nuestra serie histórica sobre la Jefatura del Estado, que como cada 14 de abril sondea los apoyos/rechazos a la Monarquía como Jefatura de Estado.
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:
republica
,
monarquía
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República
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República
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#1
Esteban_Rosador
*
La opción republicana en máximos históricos.
¡Salud y República!
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#10
SMaSeR
*
#1
La mayoría de España es republicana aunque sea de derechas. Lo que pasa es que esta asociado el termino a izquierdas pero nada que ver, hay republicas de derechas
.
Muchos de derechas querrían funcionar como una republica y quitarse al monarca pero no quieren que se llame republica por la asociación histórica que tiene en España
. Pero una republica es una republica aunque la llames Perico de los palotes.
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#13
ombresaco
#1
Casi, según la gráfica de abajo, está en el 55.1%, y el máximo histórico fue el 55.5%, aunque bien es cierto, que aquello fue por uno (o varios) eventos, y lo de ahora tiene más pinta de tendencia.
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#18
Pacofrutos
#1
Monarquia. Representación visual.
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#6
detectordefalacias
¡Alud y república!
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#17
jacm
Si no estoy confundido, en 1936 hubo un golpe de estado fascista (para algunos para fascistas, para otros filo fascista) que generó una guerra civil y como resultado de impuso una dictadura contra la democracia existente.
¿ Correcto ?
Si no estoy confundido, la inmensa mayoría de españoles apuestan ahora por la democracia, incluyendo partidos de derechas.
Así pues, es obvio, procede recuperar la legalidad anterior al susodicho golpe de estado. O sea, procede recuperar la República.
¿ Correcto?
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#2
ombresaco
...y por eso, inteligentemente, no se pregunta. Es de tontos jugar si crees que puedes perder.
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#3
Andreham
Y por eso no se hace referendum.
Lo que no entiendo es qué gana realmente un monarquico, sobretodo uno que no tiene título nobiliario ni trabaja para ellos ni na.
Supongo que es el miedo al comunismo o algo.
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#7
ombresaco
*
#3
se suele explicar con el simbolismo, la estabilidad...
sospecho que un % significativo simplemente es conservadurismo, y en una hipotética república, votarían por república. simplemnte por inercia.
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#15
Feindesland
FALSO:
la suma de las posibles repúblicas se impone a la monarquía. Que digan cual quieren de la smuchas posibles, y lo hablamos.
¿Una república de ciudadanos libres e iguales como la francesa? Me apunto, pero suerte con los de los fueros.
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#9
Doisneau
Lo cierto es que cuando las encuestas las hacen medios de otros paises, por lo que sea en españa siempre gana republica
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#8
Enésimo_strike
Lo sorprendente ni es el número de republicano, yo No me creo que aún queden más que el 45% de monárquicos la verdad.
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#4
ombresaco
*
Casi un 20% de los votantes de vox son republicanos, y solo un 10% de los del PP! El PP más monárquico que vox, eso no me lo esperaba (si es que es cierto). Son los dos únicos partidos con mayoría monárquica
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#11
ombresaco
#4
sorprende también que entre los votantes de muchos partidos, hay mucho 0% de "no lo sé"
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#5
tarkovsky
Y sin embargo llevo leyendo que los partidos más abiertamente monárquicos van a ganar las próximas elecciones con mayoría absoluta. Aquí hay algo que no cuadra.
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#14
ombresaco
#5
porque votar a un partido no significa estar de acuerdo en todo con ellos.
Alguen de derechas, y republicano, posiblemente vote por pp o vox, ya que los partidos abiertamente republicanos tienden a ser de izquierdas.
De las misma forma que mucha gente vota al PSOE por aquello del voto util, aunque no sean sus favoritos, o muchos votan a podemos a pesar de ser el representante principal de la izquierda identitaria (woke?) en Espala
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#16
tarkovsky
#14
todo eso es cierto, pero los números no dan para esa mayoría absoluta de las derechas que nos venden. He estado dándole vueltas y creo que el dato clave es el de la captura. Un 84% de abstencionistas prefieren república. Y la abstención es muy alta en todas las elecciones.
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#12
Sigo_intentandolo
Gracias juancar!!! Aquí un republicano gracias a tu buen hacer
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#19
Samaritan
como siempre.
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19
comentarios)
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¡Salud y República!
Muchos de derechas querrían funcionar como una republica y quitarse al monarca pero no quieren que se llame republica por la asociación histórica que tiene en España . Pero una republica es una republica aunque la llames Perico de los palotes.
¿ Correcto ?
Si no estoy confundido, la inmensa mayoría de españoles apuestan ahora por la democracia, incluyendo partidos de derechas.
Así pues, es obvio, procede recuperar la legalidad anterior al susodicho golpe de estado. O sea, procede recuperar la República.
¿ Correcto?
Lo que no entiendo es qué gana realmente un monarquico, sobretodo uno que no tiene título nobiliario ni trabaja para ellos ni na.
Supongo que es el miedo al comunismo o algo.
sospecho que un % significativo simplemente es conservadurismo, y en una hipotética república, votarían por república. simplemnte por inercia.
¿Una república de ciudadanos libres e iguales como la francesa? Me apunto, pero suerte con los de los fueros.
Alguen de derechas, y republicano, posiblemente vote por pp o vox, ya que los partidos abiertamente republicanos tienden a ser de izquierdas.
De las misma forma que mucha gente vota al PSOE por aquello del voto util, aunque no sean sus favoritos, o muchos votan a podemos a pesar de ser el representante principal de la izquierda identitaria (woke?) en Espala