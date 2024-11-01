La plantilla del rey: 2.000 funcionarios, militares y asesores a su servicio y 80,5 millones en nóminas

Aunque el presupuesto de la Casa del Rey –el organismo que apoya al monarca como Jefe de Estado–, ronda los 8 millones de euros, es decir uno de los más bajos de entre los estudiados, los gastos en los que incurre la Administración en su sostenimiento a través de otras instituciones ascienden en realidad a más de 105 millones. Los salarios, cotizaciones y costes sociales del personal al servicio del rey y su familia representan por tanto más del 76% de esa cantidad.
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Y no, los palacios y demas seguirian sin estar a disposicion de los españoles. Y la Guardia Real, que ya son 1.600 de esos 2.000 funcionarios/militares/asesores, tampoco.
Lo de que los palacios no estarían abiertos lo dices tú y es tu opinión que aprecio en lo que vale.
...igual y solo igual dejarias de hacer populismo y criticarias algo con sentido.
Es lo que diferencia hablar de datos reales y objetivos del populismo subjetivo que se cae por su propio peso.
El tema de la monarquia lo validamos implícitamente votando masivamente a partidos que apoyan el actual estado de derecho basado en nuestra monarquía parlamentaria.
"estiman que sólo los costes laborales asociados al mantenimiento y a los servicios de esos inmuebles ascienden a 15,69 millones anuales."
Costes que se pagarian igual aunque no hubiese Casa Real porque son inmuebles patrimonio de España que se mantendrian igual.
" El segundo, con 1.820 personas con un gasto que suma otros 48,5 millones entre sueldos y cotizaciones sociales. En total, el ministerio que dirige Margarita Robles
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Que pereza andar desmintiendo a los generosos con el dinero de otros.
Y recordad también que los Borbones son los mejores gobernantes que podéis tener, porque no ha habido ni un solo Borbón en toda la historia de los Borbones en España que haya perdido dinero por no haber gobernado bien España. Que sí, que en su currículum figura haber causado revoluciones en países con mayor cociente… » ver todo el comentario
No sé si los idiotas del pesoe son conscientes, que para obtener una mayoría absoluta, solo bastaría con convocar un referéndum sobre la monarquía.
Entre la puta monarquía y el puto senado...
Para alguien que vino sin nada de Italia, obviamente casi todo ese dinero es obtenido ilícitamente.
La mayor parte dicen que en comisiones por compras de petróleo con sus amigos árabes, pero el origen no importa mucho: si ese dinero lo hubiese dado a España como era su obligación, pues gracias al puesto que le dio España lo consiguió, seríamos unos 2000 millones más ricos (quítale de ahí las migajas de su sueldo).
Esos 2000 millones dividido entre 40 años que los estuvo robando son 50 millones al año que hemos perdido por tener un rey ladrón.
Qué pereza leer a gente que comulga con ruedas de molino.