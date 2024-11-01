La plantilla del rey: 2.000 funcionarios, militares y asesores a su servicio y 80,5 millones en nóminas

Aunque el presupuesto de la Casa del Rey –el organismo que apoya al monarca como Jefe de Estado–, ronda los 8 millones de euros, es decir uno de los más bajos de entre los estudiados, los gastos en los que incurre la Administración en su sostenimiento a través de otras instituciones ascienden en realidad a más de 105 millones. Los salarios, cotizaciones y costes sociales del personal al servicio del rey y su familia representan por tanto más del 76% de esa cantidad.