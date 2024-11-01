edición general
28 meneos
27 clics
La plantilla del rey: 2.000 funcionarios, militares y asesores a su servicio y 80,5 millones en nóminas

La plantilla del rey: 2.000 funcionarios, militares y asesores a su servicio y 80,5 millones en nóminas

Aunque el presupuesto de la Casa del Rey –el organismo que apoya al monarca como Jefe de Estado–, ronda los 8 millones de euros, es decir uno de los más bajos de entre los estudiados, los gastos en los que incurre la Administración en su sostenimiento a través de otras instituciones ascienden en realidad a más de 105 millones. Los salarios, cotizaciones y costes sociales del personal al servicio del rey y su familia representan por tanto más del 76% de esa cantidad.

| etiquetas: plantilla , rey , 2.000 funcionarios , militares , asesores
23 5 2 K 191 actualidad
20 comentarios
23 5 2 K 191 actualidad
cocolisto #6 cocolisto
Las paguitas... Por no contar que se lleva el putero en desplazamientos y seguridad, más lo que no sabemos.
3 K 56
Sabaoth #18 Sabaoth *
#6 Y la reina emérita que lleva 60 años viviendo en Londres a todo trapo con escolta policial, todo pagado por nosotros.
2 K 43
#7 tierramar *
¿Cuantos sanitarios se podrían contrata? ¿Cuantos profesores? ¿Cuanto profesionales de la educación infantil se podrían contratar y mejorar sus condiciones? Las mismas educadoras de las escuelas infantiles que están en huelga para pedir unas condiciones mínimas.
3 K 40
#14 tierramar
Todo este personal al servicio de parasitos que viven de nuestros impuestos; mientras las profesionales de educación infantil en Madrid, de huelga, para mejorar unas condiciones laborales pauperrimas de los profesionales que cuidan y educan a los bebes de contribuyentes madrileños www.meneame.net/story/comunidad-madrid-paraliza-escuelas-infantiles-pr
1 K 37
#8 kaos_subversivo
Parasitos
1 K 32
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
#9 Se habla de costos. La realidad es que los costos serian los mismos con Monarquia o sin ella. Y por eso la mayoria de ellos no se incluyen dentro de los presupuestos de la Casa Real.

Y no, los palacios y demas seguirian sin estar a disposicion de los españoles. Y la Guardia Real, que ya son 1.600 de esos 2.000 funcionarios/militares/asesores, tampoco.
1 K 27
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
#11 hablando de costos no es lo mismo incurrir en ellos con tu dinero para que tú lo disfrutes que para que lo disfrute yo. Hasta ahí ya supongo que llegarás y lo segundo te indignaría.

Lo de que los palacios no estarían abiertos lo dices tú y es tu opinión que aprecio en lo que vale.
0 K 12
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo *
#12 Si en vez de hacer piruetas para tratar de justificar que se diferencien unos gastos que se iban a llevar a cabo hubiese o no Monarquia (que yo he comentado 3 casos concretos) te centrases en criticar los gastos que si son exclusivos (asesores personales y otros..entre los que se incluye la escolta del emerito ladron) que yo no he comentado ni mucho menos justificado...
...igual y solo igual dejarias de hacer populismo y criticarias algo con sentido.

Es lo que diferencia hablar de datos reales y objetivos del populismo subjetivo que se cae por su propio peso.
1 K 27
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#13 insisto que esa es tu opinión y que la aprecio en lo que vale.
0 K 12
woody_alien #1 woody_alien *
Cansinos sois, si es la gonarquía mas barata del mundo. Si no hubiese rey igualmente habría cuerpo de 500 guardias reales, y maceros con sus libreas, y reales sitios (que no imaginarios). y ... :troll:
1 K 21
NoPracticante #4 NoPracticante
¿Y si son tan populares por qué no hacen un referéndum?
2 K 21
Ludovicio #16 Ludovicio
#4 Ya lo dijo Suárez: "Hacíamos encuestas y perdíamos".
1 K 18
vicvic #19 vicvic
#4 ¿y porque no hacemos referèndums también sobre cuestiones que nos afectan más, como las autonomias, el concierto Vasco, los aforamientos, los sueldos vitalicios a políticos y mil temas más ?

El tema de la monarquia lo validamos implícitamente votando masivamente a partidos que apoyan el actual estado de derecho basado en nuestra monarquía parlamentaria.
0 K 11
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Volvemos con la historia de siempre....

"estiman que sólo los costes laborales asociados al mantenimiento y a los servicios de esos inmuebles ascienden a 15,69 millones anuales."

Costes que se pagarian igual aunque no hubiese Casa Real porque son inmuebles patrimonio de España que se mantendrian igual.

" El segundo, con 1.820 personas con un gasto que suma otros 48,5 millones entre sueldos y cotizaciones sociales. En total, el ministerio que dirige Margarita Robles

…   » ver todo el comentario
2 K 20
ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#5 el mantenimiento se haría igual, pero estarían a disposición de los españoles y no al de una familia.

Que pereza andar desmintiendo a los generosos con el dinero de otros.
0 K 12
#2 Oliram
Sí, está claro que un Rey, su casa Real y todo lo que le rodea raramente puede ser barato.
1 K 10
#17 BoosterFelix
Es dinero bien gastado. Gracias a la monarquía, este es un país súper-desarrollado, donde los vasallos no conocen ni la precariedad, ni la pobreza, ni hay pobreza infantil.

Y recordad también que los Borbones son los mejores gobernantes que podéis tener, porque no ha habido ni un solo Borbón en toda la historia de los Borbones en España que haya perdido dinero por no haber gobernado bien España. Que sí, que en su currículum figura haber causado revoluciones en países con mayor cociente…   » ver todo el comentario
0 K 10
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
Paguiteros de alta cuna y baja moral... que asco me dan.

No sé si los idiotas del pesoe son conscientes, que para obtener una mayoría absoluta, solo bastaría con convocar un referéndum sobre la monarquía.
0 K 10
#3 unocualquierax
2.000 ! Pero qué coño hacen ?
Entre la puta monarquía y el puto senado...
0 K 8
#20 abogado_del_diablo *
Forbes y el New York Times estimaban su fortuna en 2000 millones de euros.
Para alguien que vino sin nada de Italia, obviamente casi todo ese dinero es obtenido ilícitamente.

La mayor parte dicen que en comisiones por compras de petróleo con sus amigos árabes, pero el origen no importa mucho: si ese dinero lo hubiese dado a España como era su obligación, pues gracias al puesto que le dio España lo consiguió, seríamos unos 2000 millones más ricos (quítale de ahí las migajas de su sueldo).
Esos 2000 millones dividido entre 40 años que los estuvo robando son 50 millones al año que hemos perdido por tener un rey ladrón.
Qué pereza leer a gente que comulga con ruedas de molino.
0 K 7

menéame