La Comunidad de Madrid paraliza sus escuelas infantiles: profesionales exigen dignidad y recursos

Educadoras y educadores de 0 a 3 años han secundado una huelga histórica para denunciar las condiciones laborales “insostenibles” y la falta de inversión en el primer ciclo de Educación Infantil. Los profesionales reclaman la reducción de ratios, la mejora de los salarios —que califican de “precarios”— y el fin de la temporalidad en el sector. La Comunidad de Madrid es una de las regiones con la inversión por alumno más baja en esta etapa. Las familias también han mostrado su apoyo mayoritario. En muchas escuelas han organizado turnos de cuidad