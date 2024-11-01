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La Comunidad de Madrid paraliza sus escuelas infantiles: profesionales exigen dignidad y recursos

La Comunidad de Madrid paraliza sus escuelas infantiles: profesionales exigen dignidad y recursos

Educadoras y educadores de 0 a 3 años han secundado una huelga histórica para denunciar las condiciones laborales “insostenibles” y la falta de inversión en el primer ciclo de Educación Infantil. Los profesionales reclaman la reducción de ratios, la mejora de los salarios —que califican de “precarios”— y el fin de la temporalidad en el sector. La Comunidad de Madrid es una de las regiones con la inversión por alumno más baja en esta etapa. Las familias también han mostrado su apoyo mayoritario. En muchas escuelas han organizado turnos de cuidad

| etiquetas: huelga escuelas infantiles madrid , educación publica
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4 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
josde #4 josde
#3 Pero esa dejadez tiene nombre propio Ayuso.
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#1 tierramar *
Mientras en el mismo Madrid: La plantilla del rey: 2.000 funcionarios, militares y asesores a su servicio y 80,5 millones en nóminas
www.meneame.net/story/plantilla-rey-2-000-funcionarios-militares-aseso. Como en la Edad Media: siervos a pagar impuestos para disfrute de los señores
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josde #2 josde
#1 Me parece que tu confundes churras con merinas, esta dejadez y huelga es la Comunidad de Madrid la culpable, hablando en plata, de Ayuso y su panda.
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#3 tierramar
#2 Los presupuestos de ambos salen de nuestros impuestos: lo que se despilfarra en parasitos, armas, fcorrupción falta en sanidad, educación, dependencia en servicios para los contribuyentes.
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menéame