El último traductor

Harlequin ha decidido echarse en los brazos de la inteligencia artificial. Y así, las decenas de traductores que llevaban años trabajando con la editorial acaban de recibir la noticia de que sus contratos en curso serán los últimos. La mítica editorial romántica no está simplemente “probando” la tecnología, sino desmantelando el oficio a sangre fría: donde antes había un traductor con derechos de autor, ahora imponen la figura del “post-editor”, un eufemismo perverso para designar al humano que se limita a limpiar lo que escupe la máquina.
| etiquetas: traductor , traducción , idiomas , industria editorial , harlequin
No veo, ni seguramente veré, a nuestros políticos buscando fórmulas para reciclar a la gente que se va a quedar sin empleo debido a la IA.
¿Qué pasará con los camioneros cuando los camiones se conduzcan solos? A día de hoy parece difícil que la máquina conduzca, pero lo lograrán.
¿Qué pasará con la docencia a nivel universitario? Un profesor de universidad es muy fácil de sustituir. De hecho, la enseñanza a distancia no es algo nuevo.
Sólo veo más paro y una futura crisis económica debida a la reducción del consumo.