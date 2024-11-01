edición general
El último traductor

Harlequin ha decidido echarse en los brazos de la inteligencia artificial. Y así, las decenas de traductores que llevaban años trabajando con la editorial acaban de recibir la noticia de que sus contratos en curso serán los últimos. La mítica editorial romántica no está simplemente “probando” la tecnología, sino desmantelando el oficio a sangre fría: donde antes había un traductor con derechos de autor, ahora imponen la figura del “post-editor”, un eufemismo perverso para designar al humano que se limita a limpiar lo que escupe la máquina.

Don_Pixote #2 Don_Pixote
Pues a ver, lo mismo que arar el campo con yunta y bueyes, o montado en un tractor....
Aokromes #4 Aokromes
#2 solo si ese tractor no saliese de la finca y se pusiese a arar el camino..........
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#2 El tractor permitió multiplicar y abaratar la producción. No digo que ni vaya a ocurrir, pero está por ver.
oghaio #5 oghaio *
#0 Interesantísimo artículo. Muchas cosas a destacar, por ejemplo, esta: Si la sensibilidad lingüística, el tono y la interpretación cultural han caído, ¿qué me hace pensar que la escritura creativa, el periodismo o el análisis crítico están a salvo? Es muy probable que después desfilemos los demás..
#3 hrundil
Si va a traducir el libro al español una máquina ¿qué me impide q mí obtener la edición en inglés más barata seguramente y traducirmelo yo con esa misma máquina? O generarme el libro entero a partir del resumen de la wikipedia.
#6 Pitchford
Pues normal. Hace ya años que para traducir cualquier texto de español a inglés no lo hago yo directamente, sino que utilizo un traductor automático y luego corrijo el resultado. Se hace en mucho menos tiempo, es más divertido y queda mejor, hasta aprendiendo nuevas palabras en el proceso.
cosmonauta #1 cosmonauta
Tampoco es que tuviesen unas condiciones cojonudas antes. Las editoriales abusan de los traductores. Se paga mal y a destajo
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
Hay expresiones que no se pueden traducir literalmente y hay que buscar su equivalente o reescribir parte del texto para que encaje en el idioma del lector. No sé hasta qué punto una máquina puede hacer eso.
asola33 #10 asola33
Yo leo libros, epub, traducidos automáticamente y lo hace, casi todo, muy correcto.
#8 acisif
A mi lo que me preocupa es la falta de previsión a la hora de reciclar a estos oficios. Es un sálvese quien pueda.
No veo, ni seguramente veré, a nuestros políticos buscando fórmulas para reciclar a la gente que se va a quedar sin empleo debido a la IA.
¿Qué pasará con los camioneros cuando los camiones se conduzcan solos? A día de hoy parece difícil que la máquina conduzca, pero lo lograrán.
¿Qué pasará con la docencia a nivel universitario? Un profesor de universidad es muy fácil de sustituir. De hecho, la enseñanza a distancia no es algo nuevo.
Sólo veo más paro y una futura crisis económica debida a la reducción del consumo.
