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EE. UU. quiere la ayuda de sus aliados para perseguir a la extrema izquierda

Los gobiernos occidentales deben combatir “el terrorismo antifa y de extrema izquierda”, afirmaba el discurso de Jacobsen, presentando el esfuerzo como una evolución en la lucha antiterrorista tras la “guerra global contra el terror”. Su discurso definió el terrorismo de extrema izquierda para incluir las amenazas comunistas, marxistas, anarquistas, anticapitalistas y aquellos con “ideologías ecoextremistas” y “otras ideologías antifascistas autoidentificadas”.

| etiquetas: eeuu , terrorismo
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56 comentarios
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Comentarios destacados:              
#5 Empieza a hacerse tarde para la izquierda y aquí seguimos todos pensando si todas las minorías están lo suficientemente representadas y si hacen falta cuatro partidos de izquierdas nuevos o si con tres nos podríamos apañar. Mientras tanto la derecha metiendo a todos los suyos en el Funcionariado, pasando el rodillo por los juzgados, copando todos los canales de televisión y radio y haciendo acopio de armas.

Todo lo que les hacen a los palestinos acabarán haciéndonoslo a todos los rojelios. Y los derechistas en internet lo justificarán de cualquier manera, igual que justifican todo lo demás.
Supercinexin #5 Supercinexin
Empieza a hacerse tarde para la izquierda y aquí seguimos todos pensando si todas las minorías están lo suficientemente representadas y si hacen falta cuatro partidos de izquierdas nuevos o si con tres nos podríamos apañar. Mientras tanto la derecha metiendo a todos los suyos en el Funcionariado, pasando el rodillo por los juzgados, copando todos los canales de televisión y radio y haciendo acopio de armas.

Todo lo que les hacen a los palestinos acabarán haciéndonoslo a todos los rojelios. Y los derechistas en internet lo justificarán de cualquier manera, igual que justifican todo lo demás.
65 K 576
#26 Badaloni
#5 me he logeado sólo para votarte positivo {0x1f44f} ???? {0x1f44f} ???? {0x1f44f} ???? {0x1f44f} ????
2 K 34
#38 NoMeVeas *
#5 Ya esta inventando. "Terroristas", "Cyberterrorismo es lo mismo que terrorismo", (lo admito, esto último lo saque de The Boys)
0 K 9
#44 NoMeVeas
#38 P.D: Esto lo comente antes de leer el articulo entero. Literalmente están tirando de esta excusa usada en una serie que parodia la politica yankee.
0 K 9
MasterChof #40 MasterChof
#5 se llama normalización y ya está ocurriendo en toda nuestra puta cara.

Sí en que perseguirán también "otras ideologías antifascistas", por tanto ya se declaran abiertamente "fascistas". Cómo "Israel", ya pueden dejar caer sus máscaras totalmente: "horca para quienes supongan un estorbo"
6 K 82
Harkon #53 Harkon
#5 Bueno, en realidad loq ue están todos pensando en la izquierda es a ver a ver como vetan y matan a parte de la izquierda esperando luego que sus votantes los voten a ellos, un plan sin fisuras, y mientras sigan con esas en vez de pensar a ver en como ganar a la derecha, pues ganará la derecha.

Lo dejo como reflexión a ver si algún día alguien le da por usar la cabeza en vez de hacerle el juego a la extrema derecha.
0 K 19
Razorworks #54 Razorworks
#5 "[...] y haciendo acopio de armas." Calla calla, que solo ellos pueden hacer acopio de armas. Luego digo por aquí que estaría bien que TODOS podamos tener armas en nuestra casa, porque algún día nos van a hacer falta, para que no entren por las noches a secuestrarnos como hacia Franco, y enseguida te salen los intelectuales pacifistas SUBNORMALES a decir "¡oh no! ¿armas para qué? ¿¿¿¡¡¿¡¿¡para que aquí pase como EE. UU. que hay tiroteos en los

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0 K 7
Dakaira #1 Dakaira
Muertitos a todos nos quieren... Porque cuando acaben con unos los siguientes serán los que no son suficientemente fascistas y luego los que son muy fascistas pero su secta no es la secta chachi, etc,etc, etc.
48 K 486
Sergio_ftv #32 Sergio_ftv
#28 Premio "Cloaquero Antilibertad" de la mañana para usted gracias a las mentiras que has soltado.
6 K 83
obmultimedia #50 obmultimedia *
#32 Toca de nuevo tirar mierda contra Podemos ahora que vienen las elecciones Andaluzas.
Que hayan entrado en la coalicion de izquierdas les ha cortocircuitado el plan.
0 K 11
#35 AGlC
#28 Estoy casi seguro que es lo mas subnormal que voy a leer este fin de semana... y eso que es sabado por la mañana.
5 K 62
BM75 #39 BM75
#28 Menuda subnormalidad más rastrera...
4 K 47
ahoraquelodices #49 ahoraquelodices *
#28 jiji, jaja, que risa, que gracia, soy idiota.

Maldita izquierda y su superioridad moral e intelectual.
0 K 7
#29 CuiProdestHocBellum
#1 comunistas y socialistas, sindicalistas y activistas sociales, pero de inmediato iran a por liberales, conservadores clásicos, socialdemócratas, cristianos no evangelistas... La lista será similar a la que tenian los nazis. Y tienen las mismas ganas de ampliarla con quien quiera enfrentar su locura.
Aqui tenemos a Ayuso y compañia dando medallas al 4° Reich...
7 K 71
Moderdonia #3 Moderdonia
Pocas cosas hay más fascistas que prohibir el pensamiento antifascista. Si es que hay alguna.
30 K 305
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
terrorismo antifa y de extrema izquierda

Viendo que han llamado "wokes" a algunos de sus antiguos aliados por no llegar a ser tan hijoputas como ellos, cualquiera que no haya sido tan imbécil o malnacido como para apoyarles alguna vez puede ser considerado "antifa y de extrema izquierda".
24 K 278
#12 luckyy
#8 El propio Starmer tiene toda la pinta e colaborar ya que tiene la facultad de estar dentro y fuera al mismo tiempo.
2 K 47
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano *
#12 Y tanto, lo mismo está "harto del impacto de las políticas de Trump y Putin en los costes energéticos para el bolsillo de los británicos", que se apunta a un bombardeo coordina planes militares y diplomáticos para el estrecho de Ormuz.

www.meneame.net/story/starmer-dice-esta-harto-impacto-politicas-trump-
www.meneame.net/story/starmer-londres-washington-coordinan-planes-mili
3 K 56
#17 luckyy
#14 por no hablar del papelito que han tenido los servicios secretos en la guerra con Rusia o la ayuda de la inteligencia pérfida en el genocidio de Israel, al tiempo que perseguian a lo que llaman antisemitas
4 K 76
Pepeolobo #47 Pepeolobo
#8 Por definición, antifascista es cualquier persona contraria al fascismo.
Por lo tanto, cualquier persona que defienda la democracia es "terrorismo antifa".
3 K 41
JackNorte #2 JackNorte
Los nazis que no tienen suficiente dinero , quieren tu dinero para sus genocidios.
22 K 249
Dakaira #7 Dakaira
#2 a mí me preocupa más los naziolos pobres, se harán un paja con la simple idea que desaparezcamos de la faz de la tierra para joder a sus anchas...

La cosa es que por otro lado me haría gracia poder verlo. Los naziolos no saben colaborar, así que después de la desaparición de los que si, se matarían entre ellos porque esto es mío y libertaz.

Digno de ver perro comiendo perro.
8 K 110
JackNorte #13 JackNorte *
#7 Todos son pobres incluso los ricos, no creo que entiendan nada , porque los han educado asi.
Estoy viendo ultimamernte videos de usanos , y es normal que piensen asi , es como vivir toda tu vida entre propaganda diciendote que eso es la libertad , consumir propaganda.
Puedes ser enormemente rico y vivir en una jaula porque si sales incluso en espectaculos multitudinarios pasas miedo.
El miedo es una herramienta genial para domesticar con propaganda. Y sin duda las condiciones de Usa dan para…   » ver todo el comentario
6 K 86
Varlak #46 Varlak
#7 ¿Que los nazis no saben colaborar? No tienen opinión propia, creen en el poder del más fuerte, etc. Los de derechas son muy buenos en organizaciones jerárquicas, no discuten el poder, aceptan que otros les traten como inferiores porque aceptan que en el mundo hay gente superior a otra.
0 K 10
Gry #9 Gry
Luego protestan si les llaman fascistas...
10 K 126
Dakaira #11 Dakaira
#9 oiga señor hay que respetar al que piensa diferente...

Porsiaca :troll:
3 K 60
Andreham #4 Andreham
Aaaah... La clásica estrategia del enemigo interno cuando tus inútiles asesores y tu psicopatía ególatra te meten en una guerra de la que sales escaldado.

Nunca falla.
11 K 125
ur_quan_master #16 ur_quan_master
Por lo que tengo entendido el gran problema de terrorismo doméstico en EEUU son diferentes mutaciones de la extrema derecha.
8 K 90
RoterHahn #20 RoterHahn
#16
Pero en la extrema izquierda tienen al enemigo de paja, para poder tener paralizado +- al 50% de la población.
1 K 23
MasterChof #43 MasterChof
#20 y a los musulmanes e inmigrantes el otro 50%
0 K 14
arturios #30 arturios
#16 ¡¡Eh!! Cuidadito!!!, esos son SIEMPRE lobos solitarios, no metamos a todos los fascistas genocidas en el mismo saco :ffu:
2 K 31
Alius #18 Alius
El Pederastrump está quemando sus últimos cartuchos y cuando caiga él (que caerá) y caiga Milei (que también caerá), la ultraderechusma a nivel mundial se irá desinflando como un globo. Si además, en un giro de los acontecimientos, se terminara juzgando al Pederastrump y a Bibi el genocida, la debacle sería aún más demoledora.

Lo mismo ocurrirá con la gran mayoría de niñatos que van levantando la zarpa por ahí, dentro de un tiempo se avergonzarán por haber sido tan ridículamente patéticos y…   » ver todo el comentario
9 K 78
RoterHahn #21 RoterHahn
#18
Positivo porque mis deseos coinciden con los tuyos, pero no creo que ocurra lo que dices.
4 K 44
manc0ntr0 #56 manc0ntr0
#18 Ojalá, aunque como dice #21, está complicado el asunto.
0 K 8
arturios #33 arturios
#18 La metástasis está demasiado extendida.
1 K 21
Laro__ #6 Laro__ *
Me parece a mí que su concepto de Democracia se está desviando un poco. ¿Dónde quedo aquello de "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo."?

Pista: No fue Voltaire.
4 K 61
MasterChof #41 MasterChof
#6 siempre fueron así, pero ahora no hace falta enmascararlo. Nos tomaron el pulso durante el Genocidio de Gaza y al ver que la mayoría tragó o no se inmutó, vienen a por nosotros sin paños húmedos.
4 K 58
karakol #10 karakol
Tú no has visto a uno de extrema izquierda en tu vida, Hulio.
4 K 58
Kantinero #15 Kantinero
Qué aliados???

Milei y Netanyahu?
4 K 49
ummon #22 ummon
Lo malo es que puede ser algo así
Vamos a quitar la sanidad pública
Eso es un atropello
Mira, un peligroso terrorista. Al paredón con él
3 K 31
moco36 #25 moco36
Pues empecemos a perseguir a la derecha, dejemos de comprar sus mierdas y denigrarlos hasta el ridiculo
2 K 28
suppiluliuma #19 suppiluliuma *
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM no recuerdan que Donald Trump es, simplemente, un presidente americano más, cuya elección acelerará el declive del imperio americano, y gracias a Dios que no ganó Kamala la Mala. :troll:
4 K 25
RoterHahn #23 RoterHahn
#19
Positivo por lo de Kamala la mala. xD
Sugar orange Daddy.
Kamala la mala
....
Estoy abierto a mas motes graciosos. :roll:
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#36 Tunguska08Chelyabinsk13
Y esta es la última oportunidad o cierra la OTAN si no le apoyan!!! :roll:
1 K 22
pitercio #37 pitercio
Harán una divertida canción infantil para ir explicando en Barrio Sésamo: Gestapo tú, gestapo yo.
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neiviMuubs #27 neiviMuubs
Esta gente tiene auténtica nostalgia del macartismo. Va también con la personalidad del naranja, el tipo tiene 1000 rasgos tóxicos y maliciosos pero se pone a proyectar en los demás diciéndoles que pueden llegar a ser más malos como él.

En consonancia con aquella entrevista tan estúpida que dio hace ya varios años donde decía que si esparcía odio era porque ese odio ya existía de antes, básicamente tomaba responsabilidades cero de todo lo que rebuznaba por su boca.
1 K 17
#34 Anais33
Los mayores terroristas de extrema izquierda en este momento. Trump organizador de guerras pero cual pollo sin cabeza no sabe dónde se mete. Netanyahu genocida constante y con las ideas claras, no ir a la cárcel, aunque para ello nos cargamos todo medio oriente, Putin con id as expansionistas por la antigua URSS. Cómo se puede ver todos son de extrema izquierda y gente de paz.... Los terroristas islámicos tampoco son muy antofascistas
1 K 16
ajavibp #45 ajavibp
Pero no compréis el discurso, nunca los llaméis "extrema izquierda" como el titular. La extrema izquierda para ellos es todo lo que se aleja de sus pensamientos. Aquí también lo vemos, así que cuidado con hacerles el trabajo
1 K 13
Kamillerix #48 Kamillerix
"Con el fin de recabar apoyo, el Departamento de Estado tiene previsto organizar en mayo un taller en La Haya dirigido a funcionarios de las fuerzas del orden de otros países para enseñarles los peligros de los grupos de extrema izquierda y cómo contrarrestarlos, según un documento interno del Departamento de Estado, un funcionario actual y un exfuncionario"
Así que en La Haya y en mayo? Ellos se ponen la diana... :troll:
0 K 11
capitansevilla #55 capitansevilla
Extrema izquierda es todo lo que no sea derecha, no?
0 K 10
#52 CuiProdestHocBellum
Ayuso, Feijoo y Abascal... Los aliados del fascismo radical de Trump. Amigos del genocida Netanyahu.

No se olvidará jamas. Aunque engañen a la mayoria, no lo podrán hacer con todos.
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millanin #42 millanin
¡Anti antifascista!
0 K 8
#24 sliana
Quién repartir los gastos de sus vicios
0 K 7
#51 jmav *
Extrema izquierda es criticar a Trump. Además lo ha dicho, lo peor para EEUU es el partido de su oposición (Partido Demócrata). Pero va mas haya de todo esto. Su oposición es cualquiera que critica o cuestiona a Trump (Periodistas, canales, actores, gobiernos de otros países, Papa, etc.)
0 K 6

menéame