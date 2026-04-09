EE. UU. quiere la ayuda de sus aliados para perseguir a la extrema izquierda

Los gobiernos occidentales deben combatir “el terrorismo antifa y de extrema izquierda”, afirmaba el discurso de Jacobsen, presentando el esfuerzo como una evolución en la lucha antiterrorista tras la “guerra global contra el terror”. Su discurso definió el terrorismo de extrema izquierda para incluir las amenazas comunistas, marxistas, anarquistas, anticapitalistas y aquellos con “ideologías ecoextremistas” y “otras ideologías antifascistas autoidentificadas”.
| etiquetas: eeuu , terrorismo
Todo lo que les hacen a los palestinos acabarán haciéndonoslo a todos los rojelios. Y los derechistas en internet lo justificarán de cualquier manera, igual que justifican todo lo demás.
Todo lo que les hacen a los palestinos acabarán haciéndonoslo a todos los rojelios. Y los derechistas en internet lo justificarán de cualquier manera, igual que justifican todo lo demás.
Sí en que perseguirán también "otras ideologías antifascistas", por tanto ya se declaran abiertamente "fascistas". Cómo "Israel", ya pueden dejar caer sus máscaras totalmente: "horca para quienes supongan un estorbo"
Lo dejo como reflexión a ver si algún día alguien le da por usar la cabeza en vez de hacerle el juego a la extrema derecha.
intelectuales pacifistasSUBNORMALES a decir "¡oh no! ¿armas para qué? ¿¿¿¡¡¿¡¿¡para que aquí pase como EE. UU. que hay tiroteos en los
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Que hayan entrado en la coalicion de izquierdas les ha cortocircuitado el plan.
Maldita izquierda y su superioridad moral e intelectual.
Aqui tenemos a Ayuso y compañia dando medallas al 4° Reich...
Viendo que han llamado "wokes" a algunos de sus antiguos aliados por no llegar a ser tan hijoputas como ellos, cualquiera que no haya sido tan imbécil o malnacido como para apoyarles alguna vez puede ser considerado "antifa y de extrema izquierda".
se apunta a un bombardeocoordina planes militares y diplomáticos para el estrecho de Ormuz.
www.meneame.net/story/starmer-dice-esta-harto-impacto-politicas-trump-
www.meneame.net/story/starmer-londres-washington-coordinan-planes-mili
Por lo tanto, cualquier persona que defienda la democracia es "terrorismo antifa".
La cosa es que por otro lado me haría gracia poder verlo. Los naziolos no saben colaborar, así que después de la desaparición de los que si, se matarían entre ellos porque esto es mío y libertaz.
Digno de ver perro comiendo perro.
Estoy viendo ultimamernte videos de usanos , y es normal que piensen asi , es como vivir toda tu vida entre propaganda diciendote que eso es la libertad , consumir propaganda.
Puedes ser enormemente rico y vivir en una jaula porque si sales incluso en espectaculos multitudinarios pasas miedo.
El miedo es una herramienta genial para domesticar con propaganda. Y sin duda las condiciones de Usa dan para… » ver todo el comentario
Porsiaca
Nunca falla.
Pero en la extrema izquierda tienen al enemigo de paja, para poder tener paralizado +- al 50% de la población.
Lo mismo ocurrirá con la gran mayoría de niñatos que van levantando la zarpa por ahí, dentro de un tiempo se avergonzarán por haber sido tan ridículamente patéticos y… » ver todo el comentario
Positivo porque mis deseos coinciden con los tuyos, pero no creo que ocurra lo que dices.
Pista: No fue Voltaire.
Milei y Netanyahu?
Vamos a quitar la sanidad pública
Eso es un atropello
Mira, un peligroso terrorista. Al paredón con él
Positivo por lo de Kamala la mala.
Sugar orange Daddy.
Kamala la mala
....
Estoy abierto a mas motes graciosos.
En consonancia con aquella entrevista tan estúpida que dio hace ya varios años donde decía que si esparcía odio era porque ese odio ya existía de antes, básicamente tomaba responsabilidades cero de todo lo que rebuznaba por su boca.
Así que en La Haya y en mayo? Ellos se ponen la diana...
No se olvidará jamas. Aunque engañen a la mayoria, no lo podrán hacer con todos.