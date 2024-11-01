Starmer dice que está "harto" del impacto de las políticas de Trump y Putin en los costes energéticos para el bolsillo de los británicos

En declaraciones a la cadena ITV, Starmer dijo: "Estoy harto de que las familias de todo el país vean cómo suben y bajan sus facturas de energía, y de que las facturas de energía de las empresas suban y bajen debido a las acciones de Putin o Trump en todo el mundo". En la misma entrevista, Starmer también ha defendido que en un posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán debe incluirse también el fin de la actividad militar de Israel en el Líbano.