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Starmer dice que está "harto" del impacto de las políticas de Trump y Putin en los costes energéticos para el bolsillo de los británicos

Starmer dice que está "harto" del impacto de las políticas de Trump y Putin en los costes energéticos para el bolsillo de los británicos

En declaraciones a la cadena ITV, Starmer dijo: "Estoy harto de que las familias de todo el país vean cómo suben y bajan sus facturas de energía, y de que las facturas de energía de las empresas suban y bajen debido a las acciones de Putin o Trump en todo el mundo". En la misma entrevista, Starmer también ha defendido que en un posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán debe incluirse también el fin de la actividad militar de Israel en el Líbano.

| etiquetas: starmer , trump , putin , británicos
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8 comentarios
10 3 0 K 122 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
No sé qué tiene que ver Putin en nada de la crisis energética, cuando quienes habéis hecho una revolución naranja, volado el Nord Stream 2 y sancionado a Rusia sois vosotros... pero vale.
11 K 154
loborojo #3 loborojo
Está enfadadito el sionista que lleva meses detenido a manifestantes contra el genocidio
11 K 146
HeilHynkel #1 HeilHynkel
UK está harto ... A lo mejor si no hubierais tocado los cojones en Ucrania no hubiera pasado esto. Pero claro, os sale mal lo del golpe de estado allí y ahora "está harto".

Menuda jeta la de los pérfidos.
8 K 110
Io76 #7 Io76
#1 Que no se queje, sin Zelenski UK no tendría ejercito.
0 K 7
#4 unocualquierax *
No cuela, Starmer, no cuela.
Sois tan hijoputas como ellos.
3 K 48
#5 JanSolo
Está gente son políticamente unos ineptos y unos inútiles, y aún así y todo mejoran bastante a los partidos de derechas ingleses.
0 K 12
#6 UNX
Trump, Putin... Me falta un tercero en esta lista.
0 K 11
#8 luckyy
#6 ...y te sobra otro. Recuerda que era Rusia la que vendía gas y petróleo barato a Europa y cuando han terminado con el dopaje a la economía alemana esta se ha hundido.
1 K 14

menéame