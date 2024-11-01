Starmer: Londres y Washington coordinan planes militares y diplomáticos para el estrecho de Ormuz (inglés)

El primer ministro británico, Keir Starmer, reveló el 10 de abril que, durante una conversación telefónica mantenida el día anterior con el presidente estadounidense, Donald Trump, habían abordado las opciones militares, la formación de una coalición y la logística del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, y que ambos habían acordado centrarse conjuntamente en garantizar la seguridad de la navegación por esta vía marítima de vital importancia. En declaraciones realizadas durante una visita al Golfo, Starmer afirmó que el Reino Unido...