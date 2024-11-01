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Starmer: Londres y Washington coordinan planes militares y diplomáticos para el estrecho de Ormuz (inglés)

Starmer: Londres y Washington coordinan planes militares y diplomáticos para el estrecho de Ormuz (inglés)

El primer ministro británico, Keir Starmer, reveló el 10 de abril que, durante una conversación telefónica mantenida el día anterior con el presidente estadounidense, Donald Trump, habían abordado las opciones militares, la formación de una coalición y la logística del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, y que ambos habían acordado centrarse conjuntamente en garantizar la seguridad de la navegación por esta vía marítima de vital importancia. En declaraciones realizadas durante una visita al Golfo, Starmer afirmó que el Reino Unido...

| etiquetas: guerra de irán , reino unido , estrecho de ormuz
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4 comentarios
5 1 0 K 62 politica
Noeschachi #1 Noeschachi
El anglosionismo a sus cositas
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hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
#1 Si, en esta ocasion a recolectar muertos en sus filas como manden un soldado alli.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Relacionada: Starmer dice que está "harto" del impacto de las políticas de Trump y Putin en los costes energéticos para el bolsillo de los británicos

www.meneame.net/story/starmer-dice-esta-harto-impacto-politicas-trump-

Hay que ser un cínico de mierda.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Quieren repetir el golpe de estado que cometieron tras la SGM en Irán,
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menéame