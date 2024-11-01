La disculpa de un bar de Bilbao por expulsar al actor Sambou Diaby tras confundirlo con un “mantero”: “Fue un error de percepción”

El actor Sambou Diaby, conocido por sus papeles en la película y obra de teatro ‘Miñan’ o la película ‘La isla de los faisanes’, ha denunciado a través de sus redes sociales que le han expulsado de un bar en el centro de Bilbao por confundirle con un “mantero” mientras se encontraba con su pareja, la influencer Nahikari Núñez. Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender”
| etiquetas: racismo , xenofobia , euskadi , mantero
¿o metemos en la cárcel al trabajador directamente sin juicio?
Que estamos hablando de Bilbao
Bilbado, no de una ciudad multicultural en la que entran clientes negros a todas horas oh cada cierto días.
si entran 20 manteros seguidos y el 21 es un cliente pues hay que ser un poco Lerdo para acabar así. Aquí de xenófobo puede que estés pecando tú.
expulsado de un bar en el centro de Bilbao por confundirle con un “mantero” mientras se encontraba con su pareja, la influencer Nahikari Núñez. Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender”.
Los manteros no suelen tomarse algo con su pareja al mismo tiempo que venden cosas.
Que está divertido jugar al abogado del diablo, pero que no sea a costa de hacerse el ciego.
Para saber el contexto solo necesitabas leer el primer párrafo de la noticia, tampoco es que tuvieras que haber leído 10 páginas para verlo.
Estaba tomando algo en un bar, como cualquier otro cliente, no intentando venderle cosas a los demás clientes, hasta que los prejuicios racistas, xenófobos y como ha comentado… » ver todo el comentario