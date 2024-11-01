La disculpa de un bar de Bilbao por expulsar al actor Sambou Diaby tras confundirlo con un “mantero”: “Fue un error de percepción”

El actor Sambou Diaby, conocido por sus papeles en la película y obra de teatro ‘Miñan’ o la película ‘La isla de los faisanes’, ha denunciado a través de sus redes sociales que le han expulsado de un bar en el centro de Bilbao por confundirle con un “mantero” mientras se encontraba con su pareja, la influencer Nahikari Núñez. Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender”