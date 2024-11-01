edición general
La disculpa de un bar de Bilbao por expulsar al actor Sambou Diaby tras confundirlo con un “mantero”: “Fue un error de percepción”

El actor Sambou Diaby, conocido por sus papeles en la película y obra de teatro ‘Miñan’ o la película ‘La isla de los faisanes’, ha denunciado a través de sus redes sociales que le han expulsado de un bar en el centro de Bilbao por confundirle con un “mantero” mientras se encontraba con su pareja, la influencer Nahikari Núñez. Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender”

mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
No somos ni racistas ni xenófobos, solo aporófobos.
4 K 60
#4 Piscardo_Morao
#3 O las 3 a la vez.
1 K 24
#1 Piscardo_Morao
Error de percepción ninguno, vio una persona negra y su racismo y xenofobia le llevaron a pensar que solo podía ser un mantero, porque no hay negros que se dediquen a otras cosas, ¿verdad?
5 K 39
thoro #5 thoro
#1 Pues depende si estás juzgando todo sin saber el contexto.
¿o metemos en la cárcel al trabajador directamente sin juicio?

Que estamos hablando de Bilbao Bilbado, no de una ciudad multicultural en la que entran clientes negros a todas horas oh cada cierto días.
si entran 20 manteros seguidos y el 21 es un cliente pues hay que ser un poco Lerdo para acabar así. Aquí de xenófobo puede que estés pecando tú.
0 K 9
Cabre13 #9 Cabre13
#5 El contexto según la noticia.
expulsado de un bar en el centro de Bilbao por confundirle con un “mantero” mientras se encontraba con su pareja, la influencer Nahikari Núñez. Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender”.
Los manteros no suelen tomarse algo con su pareja al mismo tiempo que venden cosas.
Que está divertido jugar al abogado del diablo, pero que no sea a costa de hacerse el ciego.
0 K 10
#11 Piscardo_Morao *
#5 " Según critica la pareja, un camarero se acercó a ellos mientras “tomaban algo” en el establecimiento y le dijo a Diaby que se fuera “que ahí no podía vender” "

Para saber el contexto solo necesitabas leer el primer párrafo de la noticia, tampoco es que tuvieras que haber leído 10 páginas para verlo.

Estaba tomando algo en un bar, como cualquier otro cliente, no intentando venderle cosas a los demás clientes, hasta que los prejuicios racistas, xenófobos y como ha comentado…   » ver todo el comentario
0 K 13
Malinke #6 Malinke
#1 es que ni así, si entra un mantero y pide algo y lo paga, no hay motivo para echarlo.
2 K 40
Uge1966 #8 Uge1966
#7 Mantero... la manta la tienden en el suelo. Si fuera otra cosa, sería vendedor ambulante. Para lo que se requiere licencia y permiso.
0 K 10
Uge1966 #2 Uge1966
¿Llevaba un atillo de mantas dentro de una gran manta enorme, o el color de la piel de Sambou no le permitió ver que no lo llevaba?
0 K 10
thoro #7 thoro
#2 lo de "Mantero" está entre comillas. ¿como se denomina a la gente que vende cadenitas, flores, luces, tomillo y luego te pide un euro. etc sin ir con una manta en la espalda...
0 K 9
#10 HangTheRich
Putos racistas
0 K 8

