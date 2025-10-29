Detenido un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte

La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte. La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a Europa Press fuentes policiales.
Así que vuelvo a preguntarte, ¿por que?
* Con la mano abierta.
Igual que Pablo iglesias e Irene Montero. Es su trabajo: generar odio, resquemor, activismo. A esta señora para que la han contratado si no?
Sospecho que #1 forma parte de esa maquinaria generadora de odio.
Si gente así educa a los jóvenes, no veo nada raro en que estos no sepan controlarse y les de por atacar a políticos de izquierdas.