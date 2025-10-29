edición general
Detenido un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte

La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte. La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a Europa Press fuentes policiales.

#7 mrM4
#4 leyendo la primera línea de tu comentario pensé que hablabas de Abascal
hdblue #16 hdblue
#4 me has dado una serie de respuestas vagas, genéricas que valdrían para cualquier persona a la que quieras aplicarlo. Para decir una afirmación tan categórica deberías tener alguna respuesta más específica.

Así que vuelvo a preguntarte, ¿por que?
DarthMatter #5 DarthMatter
Confiamos en que la detención se haya producido acompañada de las dos bofetadas* de rigor.

* Con la mano abierta.
#9 kkculopis
#4 se te va un poco, no?
#12 Juanjolo *
#9 pero vamos a ver, para que engañarnos. Podemos vino para hacer eso. Son partidos de mierda que necesitan calentar a la peña para crecer. Pero lo mismo te digo con Vox lo único que Vox ha manejado el éxito de otra manera más estable y Podemos murio de éxito. Ahora estarán pensando a ver cómo lo remontan pero la gente sabe que no son de fiar. Son dictadores, Pablo Iglesias lo demuestra todos los días.
#1 Juanjolo
Es que esa señora genera odio.
hdblue #2 hdblue
#1 ¿por que?
#4 Juanjolo *
#2 por todo; por las cosas que dice, hace, insinúa, alimenta, difunde, exagera, inventa.

Igual que Pablo iglesias e Irene Montero. Es su trabajo: generar odio, resquemor, activismo. A esta señora para que la han contratado si no?
sat #6 sat
#2 Tiene que ser por exigirle a Sánchez que haga algo con el problema de la vivienda o por pedir abiertamente prisión para Mazón. No tengo ninguna duda.
sat #3 sat *
Qué clase de mierdas están metiendo en la cabeza de la juventud para que un chaval menor de edad se dedique a esta basura en lugar de estar pegando patadas a un balón, con un patinete o con sus amigos por ahí haciendo el gamberro.

Sospecho que #1 forma parte de esa maquinaria generadora de odio.
#8 mrM4
#3 yo revisaria el historial a ver si el padre del menor va a ser de los de la derechita cobarde que ha puesto al nene como cabeza de turco.
#11 Leon_Bocanegra
#3 bueno, puedes pasarte por el perfil de @Somozano y leer un rato. Hasta que entre tanto odio hacia todo lo que huela a izquierda, encuentres sus comentarios contando que es profesor de instituto.
Si gente así educa a los jóvenes, no veo nada raro en que estos no sepan controlarse y les de por atacar a políticos de izquierdas.
ctrlaltsupr1 #13 ctrlaltsupr1
#3 No, por favor, ¡patinete no!! :troll:
#15 Juanjolo *
#3 pues la misma mierda que cuando gobernaba Rajoy, a Rajoy no le ciberacosaron, directamente le pegaron un puñetazo. O como los scraches a una embarazada de Ciudadanos o a Cristina Cifuentes o a Rita barbera en plena calle
#10 bestiapeluda
#1 Eso parece que es tu curro, no el suyo
Mltfrtk #14 Mltfrtk
#1 Reportado por incitación al odio.
