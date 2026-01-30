edición general
Se derrumbó el oro: tras registrar un máximo histórico sufrió la mayor caída diaria desde 1983

La cotización del oro al contado retrocedió un 9,5% hasta 4.883,62 dólares por onza a las 18:57 GMT, después de haber tocado un máximo histórico de 5.594,82 dólares el jueves y haber caído hasta un 12% durante la jornada. El impacto se extendió a la plata, que experimentó un derrumbe del 28% hasta 83,99 dólares la onza, tras haber tocado un mínimo intradía de 77,72 dólares. El jueves, la plata había alcanzado su máximo histórico de 121,64 dólares. Según los datos disponibles, se trató de la mayor caída diaria registrada para este metal.

  EldelaPepi
    Alguien dejó de holdear ...
    0
  pitercio
    Joder, normal. Estaba hasta el de la frutería comprando, pero no maple leafs, eagles o lingotes, sino opciones apalancadas y futuros. En cuanto alguien ha soltado un poco de papel, han salido por patas antes de perder hasta la camisa. Cuando se recupere un poco la prudencia, seguirá subiendo como un buitre.
    1
  Findeton
    Totalmente normal, si. Corrección esperada.
    0

