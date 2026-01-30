Se derrumbó el oro: tras registrar un máximo histórico sufrió la mayor caída diaria desde 1983

La cotización del oro al contado retrocedió un 9,5% hasta 4.883,62 dólares por onza a las 18:57 GMT, después de haber tocado un máximo histórico de 5.594,82 dólares el jueves y haber caído hasta un 12% durante la jornada. El impacto se extendió a la plata, que experimentó un derrumbe del 28% hasta 83,99 dólares la onza, tras haber tocado un mínimo intradía de 77,72 dólares. El jueves, la plata había alcanzado su máximo histórico de 121,64 dólares. Según los datos disponibles, se trató de la mayor caída diaria registrada para este metal.