Daniel Martín, 18 años: “Me han detectado un edema pulmonar por vapear. Daba unas 700 caladas, equivalente a fumar 35 cigarrillos al día”

Los vapers se han convertido una moda entre los más jóvenes, incluso entre quienes nunca habían probado el tabaco. Los sabores dulces, los envases llamativos y la presencia constante de creadores de contenido y famosos capeando en redes sociales han contribuido a normalizar su consumo. Lo que empezó como algo puntual en contextos de ocio se ha extendido ya a institutos y hogares, integrándose en el día a día de muchos jóvenes. El Ministerio de Sanidad ha advertido en numerosas ocasiones de que los cigarrillos electrónicos no son inocuos...

flixter
Titular alternativo: "Idiota descubre que drogarse con vapores calientes es malo para los pulmones" :shit:
antesdarle
Le entiendo, yo por ejemplo pensaba que destilar alcohol en casa era inocuo hasta que el piso voló por los aires.
Dene
#3 pero y las risas??
Natxelas_V
Los vapers tienen sentido como estrategia de control de daños y para dejar de fumar de manera progresiva.
YSiguesLeyendo
... y que su consumo puede tener efectos adversos sobre la salud, especialmente en jóvenes y adolescentes. Entre los riesgos señalados se encuentran la adicción a la nicotina, la irritación y el daño puntual, así como una mayor probabilidad de iniciarse en el consumo de tabaco convencional. Además, organismos sanitarios han alertado de casos de lesión pulmonar asociado al vapeo, conocido como EVALI, un síndrome que puede provocar dificultad respiratoria grave, dolor torácico e incluso

burgerconqueso
Que cosas, quien se podria imaginar que meterte mierda en los pulmones tiene sus contradicciones... lo próximo que sera?
