Daniel Martín, 18 años: “Me han detectado un edema pulmonar por vapear. Daba unas 700 caladas, equivalente a fumar 35 cigarrillos al día”

Los vapers se han convertido una moda entre los más jóvenes, incluso entre quienes nunca habían probado el tabaco. Los sabores dulces, los envases llamativos y la presencia constante de creadores de contenido y famosos capeando en redes sociales han contribuido a normalizar su consumo. Lo que empezó como algo puntual en contextos de ocio se ha extendido ya a institutos y hogares, integrándose en el día a día de muchos jóvenes. El Ministerio de Sanidad ha advertido en numerosas ocasiones de que los cigarrillos electrónicos no son inocuos...