Matalascañas es el ejemplo de un fallo gordo de la arquitectura: pensar que la playa de tu infancia iba a ser como la recuerdas

Durante décadas, la arquitectura costera se levantó sobre una idea tan sencilla como errónea, como si la playa de la infancia, la misma que retenemos en nuestra memoria, fuera a permanecer intacta para siempre. Matalascañas es el recordatorio más reciente de un fallo de origen: las playas no son decorados imperecederos, son fronteras que tarde o temprano se las come el océano.

alfema #1 alfema
Supongo que al no ser parte interesada mi comentario no va a ser imparcial, pero yo, como gobierno, sea local, autonómico o central, no gastaría un euro en proteger algo que la naturaleza reclama.

Me parece un gasto totalmente inútil, la gente tiene que ser consciente de dónde ha comprado una casa.
