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Israel enfurece a Qatar al atacar un enorme yacimiento de gas que comparte con Irán: “Es peligroso e irresponsable”

Israel enfurece a Qatar al atacar un enorme yacimiento de gas que comparte con Irán: “Es peligroso e irresponsable”

Israel y Estados Unidos han atacado este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informa la agencia iraní Tasnim. Pars Sur se trata del mayor yacimiento de gas del mundo, que representa una gran parte de las exportaciones. Su parte sur se encuentra en aguas territoriales iraníes, mientras que su parte norte pertenece a Qatar. El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron

| etiquetas: israel , ataca , yacimiento , gas , compartido iran , qatar
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8 comentarios
28 6 0 K 221 Guerras
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Eso, lo mejor es cabrear a más vecinos xD
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
El que se acuesta con niños amanece meado. Michael Jackson
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azathothruna #7 azathothruna
#2 El que se acuesta con agentes inmobiliarios pederastas sale despedido (referencia a you are fired) :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
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Kasterot #4 Kasterot
Aquí es cuando toma sentido lo de los AMIGOS DEL "GOLFO" .
Si te juntas con gentuza no esperes cosas buenas
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azathothruna #6 azathothruna
#4 xD

No se dan cuenta de que Epstein violaria a las madres de esos jeques o reyes, mas cuando fueron jovenes :troll:

Cada vez mas el yuan suena mas seguro
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azathothruna #3 azathothruna
Los arabes aun no se dan cuenta que el Gran israel es mas peligroso que los iranies.
Y los gringos, solo los usan para petroleo
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#8 z1018
Como era eso de que no se quién atacaba instalaciones civiles y eso era un crimen de guerra...
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menéame