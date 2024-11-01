Israel enfurece a Qatar al atacar un enorme yacimiento de gas que comparte con Irán: “Es peligroso e irresponsable”

Israel y Estados Unidos han atacado este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informa la agencia iraní Tasnim. Pars Sur se trata del mayor yacimiento de gas del mundo, que representa una gran parte de las exportaciones. Su parte sur se encuentra en aguas territoriales iraníes, mientras que su parte norte pertenece a Qatar. El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron