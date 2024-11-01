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Israel y EEUU atacan una de las instalaciones más grandes de gas natural de Irán [EN]

Israel y EEUU atacan una de las instalaciones más grandes de gas natural de Irán [EN]

Las instalaciones de gas natural asociadas con el enorme yacimiento marino de gas natural South Pars de Irán fueron atacadas el miércoles.

| etiquetas: irán , israel , eeuu , gas
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7 comentarios
13 2 0 K 167 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
No buscan liberar a los iraníes, buscan arrasar un país.

Operación "Cobardía Épica".
4 K 74
Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
Pues mira que avisaron que si atacaban sus yacimientos ,harían lo mismo..pues nada, que parece que el pederasta naranja y el genocida hitleriano, es lo que quieren..a ver ahora la panda de "eruditos" que pululan por aquí dando verguenza ajena. , como justifican está nueva escalada por los matones de siempre..
3 K 68
#5 Icelandpeople
#4 Está es la cuestión. Veremos la respuesta.
1 K 37
#6 omega7767
#4 a por la central nuclear israelí ....
0 K 11
Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
#6
No llegarán a tanto, a menos que den la guerra por perdida..entonces, puestos a morir, morirán matando.
1 K 32
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es lógico con gas natural está claro que se hacen mazo de armas atómicas. Cada vez EE.UU e Israel están dando más y más carrete a Irán para atacar otras cosas "que no deberían tocarse". Ellos mismos. Irán tiene poco que perder y mucho que ganar. Pero al contrario...
0 K 16
makinavaja #3 makinavaja
Hay que eliminar a la competencia... :-D :-D
0 K 12

menéame