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Israel y EEUU atacan una de las instalaciones más grandes de gas natural de Irán [EN]
Las instalaciones de gas natural asociadas con el enorme yacimiento marino de gas natural South Pars de Irán fueron atacadas el miércoles.
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#2
XtrMnIO
*
No buscan liberar a los iraníes, buscan arrasar un país.
Operación "Cobardía Épica".
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#4
Alfon_Dc
Pues mira que avisaron que si atacaban sus yacimientos ,harían lo mismo..pues nada, que parece que el pederasta naranja y el genocida hitleriano, es lo que quieren..a ver ahora la panda de "eruditos" que pululan por aquí dando verguenza ajena. , como justifican está nueva escalada por los matones de siempre..
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#5
Icelandpeople
#4
Está es la cuestión. Veremos la respuesta.
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#6
omega7767
#4
a por la central nuclear israelí ....
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#7
Alfon_Dc
#6
No llegarán a tanto, a menos que den la guerra por perdida..entonces, puestos a morir, morirán matando.
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#1
cenutrios_unidos
Es lógico con gas natural está claro que se hacen mazo de armas atómicas. Cada vez EE.UU e Israel están dando más y más carrete a Irán para atacar otras cosas "que no deberían tocarse". Ellos mismos. Irán tiene poco que perder y mucho que ganar. Pero al contrario...
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#3
makinavaja
Hay que eliminar a la competencia...
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Operación "Cobardía Épica".
No llegarán a tanto, a menos que den la guerra por perdida..entonces, puestos a morir, morirán matando.