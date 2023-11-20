Crisis económica en Argentina obliga a cambiar carne de vacuno por la de burro

En el país tradicionalmente reconocido como el mayor productor ganadero, la gestión de Javier Milei y la creciente pobreza obligan a buscar alternativas drásticas para garantizar el acceso a las proteínas. La profunda crisis económica que atraviesa la Argentina, bajo la administración del presidente de extrema derecha, Javier Milei, ha llevado a la población a situaciones impensadas para un país con tradición exportadora de carne vacuna. En la Provincia de Chubut, la necesidad de encontrar alternativas económicas ha derivado en la reciente co