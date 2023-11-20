Crisis económica en Argentina obliga a cambiar carne de vacuno por la de burro

En el país tradicionalmente reconocido como el mayor productor ganadero, la gestión de Javier Milei y la creciente pobreza obligan a buscar alternativas drásticas para garantizar el acceso a las proteínas. La profunda crisis económica que atraviesa la Argentina, bajo la administración del presidente de extrema derecha, Javier Milei, ha llevado a la población a situaciones impensadas para un país con tradición exportadora de carne vacuna. En la Provincia de Chubut, la necesidad de encontrar alternativas económicas ha derivado en la reciente co
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En Chubut, tanto en Trelew como en Puerto Madryn o Rawson, hay carne de sobras. Vamos, que aunque yo ahora estoy en España, mi familia se sigue pegando buenos asados los fines de semana.
En un futuro Argentina sera una potencia gastronómica atrayendo a gourmets caníbales .