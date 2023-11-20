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Crisis económica en Argentina obliga a cambiar carne de vacuno por la de burro

Crisis económica en Argentina obliga a cambiar carne de vacuno por la de burro

En el país tradicionalmente reconocido como el mayor productor ganadero, la gestión de Javier Milei y la creciente pobreza obligan a buscar alternativas drásticas para garantizar el acceso a las proteínas. La profunda crisis económica que atraviesa la Argentina, bajo la administración del presidente de extrema derecha, Javier Milei, ha llevado a la población a situaciones impensadas para un país con tradición exportadora de carne vacuna. En la Provincia de Chubut, la necesidad de encontrar alternativas económicas ha derivado en la reciente co

| etiquetas: argentina , carne de burro , javier milei , crisis
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13 comentarios
7 2 0 K 96 actualidad
joffer #1 joffer
Carne de presidente lo llaman
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#2 Setis
#1 Carne de votante.
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sotillo #11 sotillo
#1 No se merece el burro semejante desprecio, si quieren bajar la categoría que diga de colono israelí
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Han tardado mucho en empezar a comerse a los sectarios de Milei...
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woody_alien #9 woody_alien
#3 Tienen reservas para años.
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BastardWolf #4 BastardWolf *
No se si seria relacionada o duplicada respecto a esta que salio ayer:

www.meneame.net/story/venta-carne-burro-argentina-dice-ley-cuanto-cues
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tusitala #5 tusitala
Tantos burros hay en Argentina?
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josde #7 josde
#5 En el gobierno unos cuantos y votantes y defensores......... :troll:
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Connect #6 Connect *
Esto es mentira. Yo soy precisamente de Trelew (más bien de Puerto Madryn, a unos 60 km por una autovía que Milei nos ha acabado despues de décadas inacabada) y esto es mentira. El tal Julio Cittadini es un tipo que pretende comercializar carne de burro, pero no lo va a lograr porque es ilegal y no hace falta.

En Chubut, tanto en Trelew como en Puerto Madryn o Rawson, hay carne de sobras. Vamos, que aunque yo ahora estoy en España, mi familia se sigue pegando buenos asados los fines de semana.
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jdmf #13 jdmf
#6 Se llama sesgo individual, porque te pase a ti no significa que le pase al resto del país, vete a Salta, Tucumán, Jujuy,... Y verás como las provincias del norte se mueren de hambre, igual podías decirles a tus afortunados familiares que lleven tanta carne que sobra donde no comen ni pan duro, ahora que tienen una autopista de apenas 100km si llega.
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#8 Pivorexico *
El programa se va cumpliendo , Milei ya comentó que veía con buenos ojos la venta de órganos y niños ;

En un futuro Argentina sera una potencia gastronómica atrayendo a gourmets caníbales .
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notengonizorra #12 notengonizorra
Un genocida social, lo que nos trae a España el hdp v0xveskal
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menéame