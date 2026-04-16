edición general
5 meneos
5 clics
Venta de carne de burro en la Argentina: qué dice la ley, cuánto cuesta y por qué podría expandirse

Una prueba piloto en Chubut reavivó el debate sobre su consumo. Productores y empresarios explican si es legal, cómo fue la experiencia y qué puede pasar en el futuro. “Hay una demanda por nuevas proteínas. El precio de la carne vacuna subió por distintos factores y eso convierte a estas alternativas en noticia”.

| etiquetas: venta , carne , burro , milei , argentina , consumo , crisis , alimentos
5 0 0 K 60 actualidad
13 comentarios
JackNorte #2 JackNorte *
Lo siguiente las ratas y los perros lo ultimo los capibaras xD , pero Argentina va muy bien. xD
Hay aun quien no entiende la diferencia entre necesidad y eleccion.

·La carne de burro en España es un producto exótico y poco común, consumido principalmente en forma de cecina curada. Se valora por ser magra, con alto contenido proteico y rico en hierro, siendo una alternativa gourmet o de especialidad. Aunque su consumo tradicional es escaso, existen productores de embutidos que comercializan cecinas de burro. ·
Pero cuando se comparan paises porque la idea parece buena y no se diferencia entre necesidad por precio y producto caro gourmet.
3 K 52
Findeton #5 Findeton
#2 En España, Francia e Italia se consume carne de burro.
1 K 13
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 tire de IA

Sí, pero con matices importantes: no todos esos lugares consumen carne de burro de forma habitual, y en algunos casos es algo muy minoritario o regional.

 • En China es donde más se consume actualmente. Allí es relativamente común en ciertas regiones y se utiliza, por ejemplo, en platos como el famoso “hamburguesa de burro” (donkey burger) o en productos tradicionales.
 • En Italia sí existe tradición, sobre todo en zonas del norte (como Véneto o Piamonte). Se usa en embutidos o…   » ver todo el comentario
1 K 33
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#2 Todo es revisar sus propiedades nutricionales y probarlos. Antes el marisco era comida de pobres, presidiarios y ganado. Y las angulas...
0 K 10
rrubior #13 rrubior
#6 Tengo que confesar que uno de mis placeres culpables es entrar en todas las noticias de Argentina para ver cómo este usuario defiende a Milei. Es una de las pocas personas que sé que no me defraudará.
1 K 27
JackNorte #9 JackNorte *
Por mucho que repitas un argumento sin saber solo demuestra tu posicion carente de realidad y contexto sr Findeton, pero sin duda los argentinos ricos podran comer burro español al precio de producto gourmet , el resto de argentinos que no pueden comprar cortes argentinos jamas podran comprar burro en cecina español porque no sera mas barato que la carne de vaca argentina.
La realidad siempre acaba dando bofetones a quien la niega.
0 K 13
Findeton #1 Findeton *
España, Italia, Francia, México, China y Asia consumen carne de burro.

en.wikipedia.org/wiki/Donkey_meat
1 K 13
kinnikuman #6 kinnikuman *
#1 Lo importante es dejar claro que no es por culpa de Milei jaja
0 K 7
devilinside #8 devilinside
#1 Findi, a ver si leemos bien: España es uno de los mayores productores, no consumidores. Aquí es un producto de lujo y muy poco visto, concretamente en forma dececina y con una escasísima producción únicamente en Palencia, que yo sepa
1 K 21
Findeton #4 Findeton
Hay mucho burro en Argentina y algo habrá que hacer para aprovecharlo.
0 K 10
Spirito #10 Spirito
#4 Bueno, en España también hay mucha carne de burro. :roll:
1 K 18
#11 newusuario *
El tema no es si ya se consume en otros lados o no. La carne de burro en Argentina se vende a más de la mitad de precio que un corte de carne vacuna. Tal vez en otros paises eligan comer carne de burro por elección, pero por como esta la economia a la gente no nos va quedar otra que comer lo más barato, en un pais que tradicionalmente siempre comimos carne vacuna. No por nada desde el partido de Milei la estan militando el consumo de carne de burro:

Una senadora libertaria defendió el consumo…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame