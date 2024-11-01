Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón

La jefa de auditoría admite en un mail del 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba aunque está prohibido por el riesgo de infección. Instaba al hospital concertado de Torrejón a hacer lo mismo “lo antes posible” para ahorrar.
Frase leída en algún sitio y en algún momento que no recuerdo...
Porque para la privada es un aumento de la cifra de negocio si los
pacientesclientes tienen que estar más días ingresados por haber cogido una infección hospitalaria.
Es una auténtica putada dejar de ser un paciente dentro del sistema sanitario para convertirse en un cliente al que exprimirle el máximo posible de pasta, máxime cuando cosas tan básicas de un sistema
“En el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso”, han asegurado. Avisados entonces de que existe un correo interno que contradice su declaración, las mismas fuentes de la empresa han manifestado: “Te puedo evidenciar lo que dice la inspección oficial de Sanidad

Este señor (por no insultar) tendria que ir a comprar pan a Portugal y a reparar su coche a Francia, a riesgo de morir lapidado por cualquier calle española.
Las empresas no son gente. No piensan como gente ni se comportan como gente.
Ya se que los directivos son "gente", pero ocurre lo mismo que con un militar que no tiene ningún reparo en tirar una bomba que matará cientos de miles de personas: sus mentes se desconectan de la parte humana y sólo siguen unas directivas claras.
Las directivas de la empresa son crecimiento de al menos el 30% en el año fiscal actual. Si se consigue, premio para
Es el sistema el que les permite ahorrar. Si le saliera mucho más caro que el ahorro multiplicado por la probabilidad de que les pillaran, no volvería a ocurrir.
La promesa de la ultraderecha.
No se quieren dar soluciones, siempre se deja la puerta abierta al fraude y la polémica.
Esta directiva de la empresa Ribera Salud admite en el correo que en el hospital del Vinalopó se ha hecho justo lo contrario a lo que establece el Real Decreto 192/2023 y el Reglamento Europeo 2917/745: "Cada catéter se reutiliza normalmente 10 veces", explica a la jefa de Enfermería de Torrejón y a su director médico de entonces. Además, relata cómo llevar las cuentas de este sistema fuera del circuito legal: "Supervisión de Enfermería tiene un Excel con el