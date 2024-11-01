edición general
401 meneos
495 clics
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón

Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón

La jefa de auditoría admite en un mail del 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba aunque está prohibido por el riesgo de infección. Instaba al hospital concertado de Torrejón a hacer lo mismo “lo antes posible” para ahorrar.

| etiquetas: ribera salud , sanidad privada , hospital concertado
168 233 0 K 378 actualidad
43 comentarios
168 233 0 K 378 actualidad
Comentarios destacados:            
Supercinexin #2 Supercinexin
Es la eficiencia de Lo Privado.
57 K 476
#10 MPPC
#2 Pero seguro que el catéter sí que lo cobraron 10 veces.
46 K 372
Supercinexin #11 Supercinexin
#10 Pues claro,.coño, de eso se trata la eficiencia en Lo Privado: de cobrar mucho por todo el Señor Privado y así hacerse muy rico, que lo público es un despilfarro continuo de dinero, ¡nadie gana millones!
20 K 177
Katapulta2 #19 Katapulta2
#11 "cuando todo sea privado estaremos privados de todo."

Frase leída en algún sitio y en algún momento que no recuerdo...
10 K 97
kreepie #22 kreepie
#10 La duda ofende. Es un negocio. No están ahí para cuidarte, están para ganar pasta.
4 K 58
ochoceros #39 ochoceros
#10 Y suerte si las esterilizaciones consistieron en algo más que pasarlos unos segundos por debajo del grifo.

Porque para la privada es un aumento de la cifra de negocio si los pacientes clientes tienen que estar más días ingresados por haber cogido una infección hospitalaria.

Es una auténtica putada dejar de ser un paciente dentro del sistema sanitario para convertirse en un cliente al que exprimirle el máximo posible de pasta, máxime cuando cosas tan básicas de un sistema…   » ver todo el comentario
0 K 11
vinola #33 vinola
#2 Los buenos gestores
0 K 6
c0re #38 c0re
#2 la sanidad privada es eficientemente insana.
0 K 10
Desideratum #1 Desideratum
Fachipobre, recuerda, votar a los partidos que potencian la sanidad privada mata.
47 K 395
el_Tupac #28 el_Tupac
#1 el fachapobre cree que solo mata a los demás, y que a él le darán fachapass
1 K 14
nemesisreptante #9 nemesisreptante
Saludos al votante de Torrejon que mete un sobre en la urna para que le pongan un catéter usado, pero no le llames gilipollas…
26 K 232
Andreham #4 Andreham
“Los inspectores se han personado en varios departamentos del centro y no han detectado que hoy se esté reutilizando material de ese tipo”, aseguran fuentes de la Conselleria.

[...]

“En el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso”, han asegurado. Avisados entonces de que existe un correo interno que contradice su declaración, las mismas fuentes de la empresa han manifestado: “Te puedo evidenciar lo que dice la inspección oficial de Sanidad

…   » ver todo el comentario
18 K 139
Iori #14 Iori
#4 La justicia a veces es ciega o idiota, la sociedad en conjunto no debería serlo.
Este señor (por no insultar) tendria que ir a comprar pan a Portugal y a reparar su coche a Francia, a riesgo de morir lapidado por cualquier calle española.
2 K 20
Alegremensajero #3 Alegremensajero
Vaya animalada...
9 K 102
anv #29 anv
#3 Son sólo negocios. Si se puede ganar más, se gana más. Si no, otro competidor que sí esté dispuesto a hacer lo necesario te comerá el mercado y te hundirá. Porque... ¿no pensarás que los otros no hacen lo mismo o peor, no?
2 K 31
riska #36 riska
#29 No, aunque te cueste creerlo, quedamos gente honrada y mucha.
2 K 26
anv #43 anv
#36 quedamos gente honrada y mucha.

Las empresas no son gente. No piensan como gente ni se comportan como gente.

Ya se que los directivos son "gente", pero ocurre lo mismo que con un militar que no tiene ningún reparo en tirar una bomba que matará cientos de miles de personas: sus mentes se desconectan de la parte humana y sólo siguen unas directivas claras.

Las directivas de la empresa son crecimiento de al menos el 30% en el año fiscal actual. Si se consigue, premio para…   » ver todo el comentario
0 K 7
#6 ezabarte
Un cacharro de ésos, fácil por 1.500€, ergo 15.000 euracos pa la buchaca. Sabéis lo caros que son los desechables en salud, en 2020 una mascarilla al 3000% de sobreprecio lo habitual. O cualquier cosa... En fin, resumiendo, son unos carroñeros.
11 K 100
Dene #7 Dene
Negligencia criminal, con riesgo de muertes... si ya con esto no ca nadie a la cárcel, nos merecemos de todo
9 K 97
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#7 Yo no lo llamaría negligencia, es un acto consciente y dirigido a sabiendas de que es peligroso y está prohibido.
9 K 97
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#7 Merecerlo todos no, pero que nos va a tocar sufrirlo por el voto fachapobre, no lo dudes. Y que luego haya malnacidos diciendo "les insultas porque no votan lo que tú quieres".
6 K 50
#5 HangTheRich
Empresario emprendedor del reciclaje
9 K 97
victor_vega #27 victor_vega
#5 reutilización, reutilización, jeje.
0 K 9
#8 Gilántropo
Difícilmente habría catéteres reutilizables sin los catetos útiles, de quienes tienen que estar partiéndose de risa Ayuso y los roba donaciones de catástrofes, Vox y sus cachorros.
8 K 84
elGude #16 elGude
Pero si han dicho que lo privado es mejor, es imposible.
5 K 58
avalancha971 #21 avalancha971
Lo realmente grave es que Ribera Salud no reciba una multa realmente proporcional a la gravedad y mantenga sus contratos.

Es el sistema el que les permite ahorrar. Si le saliera mucho más caro que el ahorro multiplicado por la probabilidad de que les pillaran, no volvería a ocurrir.
3 K 39
#13 _4278
da igual, españa no tiene acción civil relevante, el Capital ha trabajado duro 80 años para inutilizar cualquier tipo de acción civil de autodefensa contra el sistema de vida del Capital, es más, la población es sierva agradecida del Capital
5 K 39
makinavaja #15 makinavaja
Ayuso patrocinando el reciclaje... si es que os quejáis de todo!!!! :-D :-D
2 K 29
kumo #25 kumo
#15 Menos mal que el hospital del envío es de Elche.
1 K 15
#18 DenisseJoel
"No tendrás nada y serás feliz"

La promesa de la ultraderecha.
2 K 26
#24 Jarks89
Aqui hay algo que me chirría. ¿Cómo pueden reutilizar este tipo de material sin que los medicos y enfermeros (trabajadores públicos) estén al tanto? ¿El hospital presiona o premia a los trabajadores publicos para hacer estas malas prácticas? Porque si no, no sé como un trabajador publico iba a jugarse demandas de familiares y causar daño a un enfermo solo porque el hospital se lo ha dicho
2 K 26
#31 Sobraoyjeta
Es delirante que un gestor tome decisiones sobre práctica médica que contradicen la seguridad a este nivel a cambio de cuatro perras. Y dicho de paso, los que acatan semejantes decisiones a pesar de contradecir la lógica y lo que es moralmente correcto, menuda tela con ellos.
1 K 16
riska #40 riska
Solución identificador único de cateter. Nº de serie.
No se quieren dar soluciones, siempre se deja la puerta abierta al fraude y la polémica.
0 K 10
Rogue #32 Rogue
La pena es que seguro que no se lo han puesto a votantes pro-privado
0 K 9
Lamantua #37 Lamantua *
PRISIÓN INCONDICIONAL YA. Es la única forma de acabar con la puta mafia.
0 K 9
#35 maxella
Lo que viene a ser las tres Rs: reduce, reuse and recycle.
0 K 6
DAVO #30 DAVO
Putos buitres. Que la gente se acuerde de estas mierdas cuando apoye a partidos que quieran privatizar hasta el aire.
0 K 6
#20 Cilantro
Queda por saber el resultado de estas prácticas, para los pacientes: Hubo más infecciones de las normales?
0 K 6
#26 ketekojo
"Contrario a la ley

Esta directiva de la empresa Ribera Salud admite en el correo que en el hospital del Vinalopó se ha hecho justo lo contrario a lo que establece el Real Decreto 192/2023 y el Reglamento Europeo 2917/745: “Cada catéter se reutiliza normalmente 10 veces”, explica a la jefa de Enfermería de Torrejón y a su director médico de entonces. Además, relata cómo llevar las cuentas de este sistema fuera del circuito legal: “Supervisión de Enfermería tiene un Excel con el…   » ver todo el comentario
0 K 6
Unregistered #34 Unregistered
#26 ¿Pedir un Excel donde pueden cambiar 10 por 1 en cualquier momento? no es precisamente un sistema con trazabilidad auditable.
0 K 10
#42 ketekojo *
#34 No, pero el mero hecho de tener ese Excel ya daría que pensar. Además... supongo que para identificar a los catéteres usados y su ciclo tienen que tenerlos "identificados" en dichos Excel.
0 K 6
Jose_Gonzalez_4 #23 Jose_Gonzalez_4
Que la policía utilice folletos de partidos políticos debería estar sancionado con separación del servicio
0 K 6
millanin #41 millanin
#23 ¿Qué tiene que ver con la noticia?
0 K 7

menéame