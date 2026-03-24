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El Consejo de Estado pide a Yolanda Díaz que abandone su registro horario, que costará al menos 867 millones a las pymes

El Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre el real decreto por el que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz quiere reforzar el sistema de registro horario en España

| etiquetas: yolanda díaz , consejo de estado , registro , horario
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13 comentarios
9 2 0 K 105 politica
Comentarios destacados:    
#1 Suleiman
867 millones bien gastados para no robar a los trabajadores sus horas extras.
9 K 118
#6 surco
#1 Lo que me parece surrealista es que algo tan obvio tenga tantas resistencias
1 K 31
mis_cojones_en_bata #11 mis_cojones_en_bata
#1 y las cotizaciones de las mismas. Que eso también es dinero para la saca común.
1 K 18
Battlestar #2 Battlestar
Más todo lo que se ahorrarán de no pagar horas extras, claro xD
3 K 48
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#2 Emmm, creo que quieres decir "mas todo lo que les costara pagar las horas extras".
0 K 16
Battlestar #10 Battlestar
#5 Bueno, sí, lo he expresado un poco como el culo, porque me refería que lo que ahorrarían de no tener que pagarlas si hipotéticamente "abandonara" el registro. "Si no hay registro, no hay horas y no las pago" Pero vamos, sí, la idea es la misma, solo lo he expresado fatal.
0 K 12
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
867M que les costara a los empresaurios.
Pero muchos mas millones que les ahorraria a los empresaurios y les costaria a los trabajadores no llevarlo a cabo.
2 K 42
cosmonauta #12 cosmonauta *
#4 No se cuestiona ni el registro ni el control de horario, sino la implementación
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Alakrán_ #3 Alakrán_
Vamos a vé! El consejo de estado quiere que le roben al menos 867 millones de euros a los trabajadores de las pymes?!?!

:peineta: :peineta:
1 K 20
Gry #8 Gry *
El Ministerio debería atender a sus reclamaciones y crear una app de gestión de horarios completamente gratuita para que a las empresas no les costase un céntimo. :troll:

Pagaría por ver la cara que se le quedaba a los empresarios si el Ministerio de Trabajo controlase directamente los horarios laborales
0 K 18
Andreham #9 Andreham
Hay unos 3 millones de PYMEs en España.

¿Dice el consejo de estado que cada PYME se va a gastar 300€ POR EMPRESA en poner el sistema en marcha... y eso es intolerable?
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cosmonauta #13 cosmonauta
#9 Es lo que tienen las medias, que nunca aciertan.
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ElBeaver #7 ElBeaver
otro chinguito a costa de los ciudadanos, nadie necesita el consejo de estado
1 K -8

menéame