La Confederación Asperger España exige a El Economista rectificación por un artículo sobre Greta Thunberg

El pasado 22 de octubre, el diario de la prensa salmón ElEconomista.es publicaba una columna de opinión bajo el título Greta, déjalo ya, firmado por el expresidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE Joaquín Leguina... suelta una serie de ataques contra la activista llegando a nombrar el síndrome Asperger, que la activista ha confesado padecer desde niña, como “graves problemas cerebrales”. “Ya lo decía mi abuela: un azote a tiempo enseña más a los niños que una enciclopedia”