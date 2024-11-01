La Confederación Asperger España exige a El Economista rectificación por un artículo sobre Greta Thunberg

El pasado 22 de octubre, el diario de la prensa salmón ElEconomista.es publicaba una columna de opinión bajo el título Greta, déjalo ya, firmado por el expresidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE Joaquín Leguina... suelta una serie de ataques contra la activista llegando a nombrar el síndrome Asperger, que la activista ha confesado padecer desde niña, como “graves problemas cerebrales”. “Ya lo decía mi abuela: un azote a tiempo enseña más a los niños que una enciclopedia”
Traidor
Ese hombre ni es de izquierdas ni cree que todos seamos iguales, solo cree en el dinero y en el poder.
Igual que pasó con imbécil, idiota o subnormal, que había asociaciones de padres de subnormales y un "día del subnormal" y ahora se evita usar esas palabras por haberlas usado como insulto.
El Síndrome de Asperger ya no 'existe', pero se sigue utilizando, ¿con qué criterios se diagnostica ahora?
Desde 2013, ningún psicólogo o psiquiatra puede diagnosticar a un paciente con síndrome de Asperger
Lo mismo que por ejemplo "autista". Se usa (o usaba) como adjetivo a alguien que va a su aire, hasta que se recriminó con buen criterio este uso.
Recuerdo la polémica con un periodista deportivo que dijo que un delantero iba autista desconectado del equipo, le comentaron por twitter un padre de autista que no le parecía bien y el periodista pidió perdón aceptando lo inapropiado que fue. Pues lo mismo con asperger.
Leguina remata comentando cuál podría haber sido, en su opinión, la solución: “Ya lo decía mi abuela: un azote a tiempo enseña más a los niños que una enciclopedia”
Mejor no decimos lo que debían haber hecho contigo y con toda la cúpula de traidores del PSOE.
Hay muchos encajes distintos en nuestra sociedad, ir de fiesta es solo uno de los aspectos, el trabajo es otro muy importante y en ese ámbito espacios para gente con distintos rangos dentro del espectro autista hay a patadas.
Mi sospecha es que la inmensa mayoría de directores y directivos de empresas grandes están dentro del espectro, y es que focalizarse en los retos, en el trabajo en vez
El antagonista de un psicópata es un asperger, para nosotros, la ética no tiene excusa, somos capaces de jodernos a nosotros mismos si la ética/lógica lo exige.
Entre los directivos y directores de grandes empresas lo que abunda son los psicópatas, y muchas veces, con un alto grado de narcisismo.
Para mi, personalmente, no veo lógica desde el
Con eso en realidad me estás dando la razón, lo más interesante que les ocurre es lo que les ocurre en el trabajo. El problema es que socialmente está mejor considerado afirmar que el trabajo es una mierda y que si pudieras lo dejarías que afirmar que te gusta tu trabajo y que si pudieras lo harías incluso los fines de semana.
El antagonista de un
El antagonista de un
Cuando estás trabajando la felicidad es la del momento, puedes sentirte feliz haciendo lo que estás haciendo. Luego cuando estás el fin de semana charlando con amigos o la familia y hablas del trabajo no hablas de la felicidad del momento sino de la felicidad recordada y esos recuerdos están contaminados por lo que se supone que tienes que pensar al respecto, sobre el condicionante social de ese periodo de tu vida.
La felicidad
No, que los recuerdos te produzcan felicidad AHORA, no significa que exista esa felicidad de verdad en el pasado, es como tener la fotografía de un hijo y confundirlo con tu propio hijo.
Lo único que tienes en esta vida es TIEMPO, si gastas tu tiempo en pensar en el pasado (aunque sea para buscar felicidad ahora) estás tirando tiempo, el tiempo es el único recurso con el que realmente se paga.
Y esa valoración se puede reconocer en el momento, mientras estás trabajando, o cuando lo explicas en el futuro, hablando de esa supuesta infelicidad recordada que seguramente en el momento no fue tal.
Socialmente hemos establecido que salvo excepciones trabajar te hace infeliz y mucha gente asume esa idea y no quiere reconocerse a sí mismo que durante el trabajo también tiene ratos de felicidad, también le hace feliz.
No, no puedes forzar que te de felicidad un trabajo que no te guste, o una actividad que no te guste, imagina esa misma situación para una persona que sufre dolor crónico, sería lo mismo que afirmar "debes buscar la felicidad dentro de ese dolor crónico". Es un sin sentido.
La felicidad del momento se abre camino ante todas las circunstancias, es una necesidad humana, la persona adapta sus expectativas a su realidad y encuentra momentos de felicidad en los lugares más insospechados.
Como ejemplo se estudió el nivel de felicidad de un grupo de personas y no se encontró distinción, a largo plazo, entre personas ricas, pobres e incluso enfermas. La felicidad es una necesidad humana que se abre paso en cualquier circunstancia.
"una de las cosas más difíciles es estar cuerdo en este mundo anormal y desequilibrado." J. Krishnamurti.
Solo hay que ver hoy en día el genocidio que los países "civilizados" están llevando a cabo contra la población civil de Palestina. Está claro que no pertenecer a esta sociedad de asesinos es más una virtud que una anomalía, y hoy esto está más claro que nunca con la normalización y el blanqueamiento del fascismo.
El instinto animal hace que nos guiemos más por "sentimientos" que por la razón... Es lo que se llama instinto de supervivencia. Tu cerebro emocional actúa más rápido que el racional, y muchas veces se justifica racionalmente lo que decidís emocionalmente.
No culpes a la sociedad por ello. Es la mente así.
Por cierto, para sostener que lo tienes deberías hacerte los estudios y no basarte en una opinión de mesa de bar
Es una barbaridad que no se toleraría en la actualidad, pero no se aleja mucho de las consignas actuales de estos medios de derechas.
¿Cuál es la noticia?
El poder tiene tanto dinero y tantas formas de manipular.
Lo que no pueden es sostener una mentira continua. El PSOE tiene de izquierdas lo que esté tipejo de socialista.
No voy a buscar las fuentes, no voy a darle visitas a esa gente. Una vez conocí a una redactora hace más de trece años y algo me chirrió. La empatía de ese tipo y ese medio se la pueden meter donde les quepa.
También podríamos incluir ese tipo de pensamiento que no entiende que las neurodivergencias no son ni mejores ni peores que ser neurotípico, son otro tipo de cerebro igual de válido (al menos con las típicas) y que en buena… » ver todo el comentario
Muchas gracias a esos sicólogos de pacotilla por haber arruinado una parte de mi infancia.
