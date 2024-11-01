Cierra Tipos Infames, libreria de referencia en Madrid, por la gentrificación

[C&P] “Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”, indican en la publicación de un negocio que en poco tiempo se había convertido en una de las librerías de referencia en el centro de Madrid. Un proyecto montado por tres socios que ha alojado a lo largo de sus 15 años de andadura numerosos encuentros y presentaciones de libros.
| etiquetas: tipos infames , libreria , cierre , gentrificación
