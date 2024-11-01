edición general
Cierra Tipos Infames, libreria de referencia en Madrid, por la gentrificación

[C&P] “Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”, indican en la publicación de un negocio que en poco tiempo se había convertido en una de las librerías de referencia en el centro de Madrid. Un proyecto montado por tres socios que ha alojado a lo largo de sus 15 años de andadura numerosos encuentros y presentaciones de libros.

#1 cocococo
Yo hace por lo menos 25 años, o más, que no toco un libro de papel, siempre leo los digitales, todo digital, solamente uso papel cuando voy a cagar.
Asimismov #2 Asimismov
#1 yo ya no uso papel ni para cagar, cago de memoria.
#3 cocococo
#2 Ahora vienen unos artilugios para los váteres que echan agua y limpian el culo:

www.amazon.es/inodoro-chorro-agua/s?k=inodoro+con+chorro+de+agua
Asimismov #5 Asimismov
#3 tengo una duchita en cada inodoro, una fría y la otra mezcla de fría y caliente, y ni mi señora ni yo sabríamos vivir sin ellas. Deberíamos de tener los ojetes más limpios del barrio.
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
#1 Me encanta el digital. Tengo un e-reader por el que han pasado (y se han quedado) cientos de libros. Hace década y media regalé a mi entonces pareja un lector de libros digitales cuando amenazó con abandonar Canción de hielo y fuego porque los tochos empezaban a ser inmanejables. En nuestra casa de Carabanchel ella leía envuelta en una manta y pasaba las hojas con la punta de la nariz para no mover el pulgar desde la esquina de la que sujetaba el aparato hasta el botón de pasar…   » ver todo el comentario
reithor #6 reithor
Pueden vender el derecho de la marca a alguna asociación de bancos hipotecarios.
