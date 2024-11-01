Los científicos que tratan de descifrar el misterio de los hongos que hacen alucinar a la gente con decenas de humanos diminutos

Los pacientes presentan un síntoma sorprendentemente extraño: visiones de figuras diminutas, parecidas a duendes, que marchan debajo de las puertas, trepan por las paredes y se aferran a los muebles.
| etiquetas: cientificos , misterio , hongos , alucinar , humanos , diminutos
Por si alguien no los conoce: www.youtube.com/watch?v=rzFARPOy8wU
www.youtube.com/watch?v=pUBEye739YA
Buscando, es del mismo género que un mataparent comestible que sí crece en los bosques mediterráneos, aunque este sin efectos alucinógenos.