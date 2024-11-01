edición general
Los científicos que tratan de descifrar el misterio de los hongos que hacen alucinar a la gente con decenas de humanos diminutos

Los pacientes presentan un síntoma sorprendentemente extraño: visiones de figuras diminutas, parecidas a duendes, que marchan debajo de las puertas, trepan por las paredes y se aferran a los muebles.

#1 Cuchifrito
Sí claro, alucinaciones...:tinfoil:
#2 pandasucks
Son los trabubus de toda la vida.
Por si alguien no los conoce: www.youtube.com/watch?v=rzFARPOy8wU
#8 A_S
#2 Mentira, son estos los verdaderos; www.youtube.com/watch?v=3AzHdeq-Th8


japal #3 japal
Esto es una "promo", no?
#11 chocoleches
#3 En Marzo estrenan la segunda temporada de Common side effects

www.youtube.com/watch?v=pUBEye739YA
Fisionboy #4 Fisionboy
Lo alucinante es que todos alucinen con la misma alucinación... alucina!
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#4 Solo hay una explicación posible, como apunta #1No alucinan, pueden ver algo que de normal no es visible :tinfoil: :troll:
Derko_89 #6 Derko_89
Curioso, se parece mucho al "mataparent", común en los encinares en septiembre y octubre, cuya carne se torna negruzca al cortarlo, y que es muy tóxico (aunque nadie se lo comería, al desprender un fuerte olor cáustico).

Buscando, es del mismo género que un mataparent comestible que sí crece en los bosques mediterráneos, aunque este sin efectos alucinógenos.
eltxoa #7 eltxoa
Es una alucinación cultural. Si el estudio lo han hecho en England es normal porque ellos creen en duendes.
#9 UNX
Salió hace poco una noticia relacionada sobre el mismo hongo, es raro que aún no hayan identificado el compuesto activo.
#10 fernando_sierra
Honguitos
devilman2 #12 devilman2
Y eso donde se puede comprar? No es para mi es para un amigo. :roll:
Fernando_x #13 Fernando_x
Interesante... alguna vez cuando he tenido fiebre muy alta, me ha pasado que he alucinado que soy yo el que crezco o me hago diminuto. Me pregunto si estará relacionado.
