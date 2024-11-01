edición general
Estudian un hongo que causa alucinaciones de cuento de hadas [en]

Disfrutas de un delicioso plato de sopa de champiñones y de pronto ves cientos de personitas diminutas que marchan sobre el mantel, saltan a tu plato, nadan y se aferran a tu cuchara cuando la levantas hacia tu boca. No sueñas, experimentas los efectos de un hongo conocido científicamente como Lanmaoa asiática. Pertenece a una clase de hongos del todo diferente y más misteriosa que los "magic mushrooms" más conocidos.

#1 surco
Que por que sabemos que es una inocentada? Porque de existir el hongo no estarían estudiándolo, lo estarían cultivando :-D
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Cuando saquen la variante de alucinaciones de película porno, que me avisen.
#3 UNX
Lo que me resulta sorprendente es que a estas alturas no se conozca cual es su compuesto psicoactivo.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Mi amigo ve sapitos.
Tx4 #5 Tx4
#4 Tu amigo eres tu y vas montado encima de uno :-D
#6 Tronchador.
#4 ¿Pamela va contigo en el tren, haciendo Txu-Txu?
