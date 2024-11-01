Estudian un hongo que causa alucinaciones de cuento de hadas [en]

Disfrutas de un delicioso plato de sopa de champiñones y de pronto ves cientos de personitas diminutas que marchan sobre el mantel, saltan a tu plato, nadan y se aferran a tu cuchara cuando la levantas hacia tu boca. No sueñas, experimentas los efectos de un hongo conocido científicamente como Lanmaoa asiática. Pertenece a una clase de hongos del todo diferente y más misteriosa que los "magic mushrooms" más conocidos.
| etiquetas: fungi , porcini , psicotrópicos , psicodelia , cuento de hadas , china