China pide a las empresas tecnológicas que detengan los pedidos de chips H200 de Nvidia [ENG]

Pekín ha pedido a algunas empresas tecnológicas chinas que suspendan los pedidos de chips H200 de Nvidia esta semana, y se espera que exija la compra de chips de inteligencia artificial nacionales, según informó The Information el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto. Nvidia se encuentra en una situación difícil entre Washington y Pekín, mientras Estados Unidos refuerza los controles sobre las exportaciones de semiconductores avanzados utilizados en IA, mientras que las empresas chinas buscan reducir su dependencia.

#1 Barriales
Uno de los mayores tiros en el pie de la historia de los gringos.
azathothruna #6 azathothruna
#1 No tanto como Qian Xuesen
azathothruna #2 azathothruna
A estas alturas China es la esperanza de que libre al mundo de la escasez de RAM
#4 eipoc
#2 que le den a la RAM, China apunta mucho mas alto que una insignificante RAM, es la esperanza para acabar con el imperialismo anglosajón.
azathothruna #5 azathothruna
#4 No niego eso.
Pero ahora la ram es lo mas tangible y urgente.
Luego, que REEDUQUEN a los anglos
#7 chavi
Tipico de paises capitalistas...
#3 Poligrafo
JOOOOOOOLD
