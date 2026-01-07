China pide a las empresas tecnológicas que detengan los pedidos de chips H200 de Nvidia [ENG]

Pekín ha pedido a algunas empresas tecnológicas chinas que suspendan los pedidos de chips H200 de Nvidia esta semana, y se espera que exija la compra de chips de inteligencia artificial nacionales, según informó The Information el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto. Nvidia se encuentra en una situación difícil entre Washington y Pekín, mientras Estados Unidos refuerza los controles sobre las exportaciones de semiconductores avanzados utilizados en IA, mientras que las empresas chinas buscan reducir su dependencia.