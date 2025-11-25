edición general
Catalunya inicia los trabajos sobre la prohibición de la compra de vivienda para invertir

El Govern y los Comunes activan mañana un grupo que analizará la posibilidad de restringir la adquisición a uso residencial

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Movemos esto, movemos la restriccion del alquiler a habitaciones por redes sociales, reddit y demás, escandalizamos, llega a inversores que ven que aquí ya esto se va a terminar el negocio, venden, peta la burbuja bajan precios.

Dale
#18 Poll
#15 Mis disculpas. Ni el derecho a la vivienda ni el derecho a la propiedad privada tienen peso de fundamental.
Solo los derechos del 15 al 29 son considerados fundamentales.
El derecho a la propiedad privada es el 33, y el de la vivienda es el 47.
PabloPani #11 PabloPani
Comprar para invertir en vivienda.
Comprar para invertir en mascarillas.

Acaparar para crear artificialmente escasez de un bien de primera necesidad debería estar penado.
La vivienda de inversión es el latifundismo del siglo XXI. Y los inquilinos son los sin tierra.
Reforma agraria ya!
La vivienda para quien vive en ella!
#3 NeuronaSur
Pero por qué no hacéis viviendas de una puta vez!!!!!
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Pero que hacer viviendas da igual, en leon y teruel no ha aumentado la poblacion y las viviendas subieron de precio, si en valencia hay pisos a 60.000 pero se los llevan fondos de inversión extranjeros porque los patriotas venden España, las casas para los de fuera, no se avisa de la riada para que consuman turistas y asesinan cientos de personas, hay que limitar nos estan matando en España
obmultimedia #6 obmultimedia
#3 Porque apenas hay suelo ubanizable, se ha regalado el poco que quedaba para abrir centros comerciales, para torres de oficinas, regalado a la iglesia para montar parkings...
Ne0 #8 Ne0
#6 y añadiría que lo poco que se construye es para bolsillos muy pudientes, con costes de mantenimiento inasumibles para un trabajador medio.
#12 Frank39
Esto acaba en los tribunales
a69 #16 a69
#12 ..y ya sabemos para dónde cargan los tribunales....
mikelx #17 mikelx
#12 rapido lo afinan desde los altos tribunales Españoles.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues como no se haga un doxeo en profundidad del supuesto comprador...

-Wilson vas a comprar para invertir?
-no
-Seguro?
-Si
-molt be, adeu!!
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 una vivienda por DNI (o NIE) nacional, se acabó la especulacion.
1 K 21
#13 Poll
#5 La idea es buena pero eso es limitar un derecho fundamental reconocido en toda la unión Europea, y en casi todo el mundo. El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
1 K 23
obmultimedia #14 obmultimedia
#13 la propiedad privada deja de serlo si haces negocio con ella.
0 K 10
#15 bestiapeluda *
#13 Hay un derecho mucho más fundamental, que incluso aparece en la constitución, que es el derecho a vivienda. Incluso dice que es un bien de interés pública y general.

Hay un montón de países en los que no puedes especular con la vivienda, y no por ello se vulnera el derecho a la propiedad privada ni a la herencia
Forni #7 Forni *
#2 Pues tienes desde multi propietarios a propiedades compradas por empresas misteriosamente formalizadas justo para la compra de la misma para beneficiarse de ventajas fiscales. Para empezar.
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Hasta las palomas aprenden antes.
#19 dclunedo
Prohibición de cualquier margen empresarial ya.... Putos capitalistas de mierda hombre.... (si fuese en serio esto me daría mil millones de Karma en Ayusame :-D ) :troll: :troll:
