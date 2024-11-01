edición general
Bitcoin cae un 22 % y se encamina hacia el peor primer trimestre en ocho años

Bitcoin podría encaminarse hacia su peor primer trimestre en ocho años; los datos muestran que ya ha caído un 22,3 % desde principios de año. El activo comenzó el año cotizando en torno a los 87.700 dólares y ha bajado unos 20.000 dólares hasta los mínimos actuales de alrededor de 68.000 dólares, lo que lo sitúa en camino de registrar su peor primer trimestre desde el mercado bajista de 2018, que cayó casi un 50 %, según CoinGlass. Bitcoin (BTC) ha caído en siete de los últimos trece primeros trimestres, siendo los más recientes 2025.

| etiquetas: bitcoin , caída , trimestre
25 comentarios
Comentarios destacados:      
sorrillo #6 sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

perrico #11 perrico
No se que importante inversor dijo: "Cuando mi limpiabotas entra en bolsa, es el momento de vender".
OdaAl #13 OdaAl
#11 Los limpiabotas llevan años en la bolsa, por ahora les va bien... pero es cuestión de tiempo.
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#11 Un tal Rockefeller...
themarquesito #23 themarquesito
#17 También se le atribuye a J. P Morgan y a Joseph P. Kennedy. Probablemente no sea más que una leyenda urbana que ha tomado distintas formas.
Atusateelpelo #24 Atusateelpelo
#23 De todas formas, eran otros tiempos donde la informacion solo estaba a alcance de unos pocos.
#2 k3ym4n
En 6 meses a caído un 40%
#20 Kuipersea
#2 un 40% y una h
Format_C #1 Format_C
Momento de comprar?
Cehona #5 Cehona
#1 Siempre cae el primer trimestre, debe ser la cuesta de enero que necesita cash.
powernergia #12 powernergia
#1 Según los que repiten los "expertos" el momento de comprar es este.

Si baja de precio encontrarás a otros mas "expertos" aún que dirán no se que de un cuchillo que cae.
Catapulta #14 Catapulta
#1 Probablemente sea el momento en tramos progresivos crecientes. A más cae más compras.
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#1 Cada uno que haga con su dinero lo que considere adecuado.
marola #18 marola
#1 No está claro, mejor esperar a ver si se confirma un rebote.
pitercio #25 pitercio
Hoy solo un 2%, eso es casi movimiento lateral.
#10 Cuchifrito
A ver si ahora la moda de los especuladores es invertir en cosas de IA pues se resiente el Bitcoin tiene sentido.
manbobi #22 manbobi
Nadie ha dicho lo de que hay que holdear con cojones.
Decadencia.
Dene #4 Dene
peor?? depende para quien .... alguno estará haciendo caja ..y como siempre, los que entraron los ultimos con altos precios a pagar la fiesta
smilo #7 smilo
#4 es una inversion de riesgo y lo que siempre pasa con las inversiones, para que unos ganen mucho otros tienen que perder mucho. Anda que no habra gente tirandose de los pelos...
#21 javi618
#7 Bitcoin no es un juego de suma cero, siempre que compres al contado. Si usas derivados sí es un juego de suma cero.
#3 Nouveau
Se lleva avisando que las ballenas están dejando Bitcoin des de poco antes de tocar los 100k.

Entro el populacho y colo cualquier estafa piramidal han enganchado al listo del pueblo.
sorrillo #8 sorrillo
#3 Se lleva avisando que las ballenas están dejando Bitcoin des de poco antes de tocar los 100k.

Esta gráfica según su explicación muestra si las ballenas están usando las casas de cambio:

cryptoquant.com/asset/btc/chart/flow-indicator/exchange-whale-ratio?ex
 media
#9 MetalAgm
#3 Si el populacho compró cuando toco los 100k, es justo el momento donde ya llegaron tarde, no fue el momento de comprar... ahora tienen que esperar a que caiga a valores muy bajos para comprar, y desde luego no dejarse todos los ahorros en ello ni mucho menos pedir creditos endeudandose por ello...
janatxan #15 janatxan
Los chavales no van a poder comerse el bocata tranquilos en el recreo viendo como sus cripto-activos sufren así.
SolidGeorg #19 SolidGeorg
Omg! Numba go up numba go down
