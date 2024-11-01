Bitcoin cae un 22 % y se encamina hacia el peor primer trimestre en ocho años

Bitcoin podría encaminarse hacia su peor primer trimestre en ocho años; los datos muestran que ya ha caído un 22,3 % desde principios de año. El activo comenzó el año cotizando en torno a los 87.700 dólares y ha bajado unos 20.000 dólares hasta los mínimos actuales de alrededor de 68.000 dólares, lo que lo sitúa en camino de registrar su peor primer trimestre desde el mercado bajista de 2018, que cayó casi un 50 %, según CoinGlass. Bitcoin (BTC) ha caído en siete de los últimos trece primeros trimestres, siendo los más recientes 2025.