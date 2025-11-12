Batida neonazi en el campus de Somosaguas de la Complutense después del pinchazo de Vito Quiles

Tras el pinchazo, y según informan desde el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un exiguo grupo de seguidores de Quiles, con estética neonazi, se adentró en el edificio de esta facultad y comenzó a amedrentar a estudiantes y profesorado. Arrancaron distintas pancartas, rayaron una esvástica en uno de los espejos y, en lo que fue el incidente más grave, trataron de abrir la puerta donde se había protegido una profesora. Los seguidores de Quiles interrumpieron asimismo una clase de máster y amenazaron a un profesor