edición general
18 meneos
44 clics
Batida neonazi en el campus de Somosaguas de la Complutense después del pinchazo de Vito Quiles

Batida neonazi en el campus de Somosaguas de la Complutense después del pinchazo de Vito Quiles

Tras el pinchazo, y según informan desde el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un exiguo grupo de seguidores de Quiles, con estética neonazi, se adentró en el edificio de esta facultad y comenzó a amedrentar a estudiantes y profesorado. Arrancaron distintas pancartas, rayaron una esvástica en uno de los espejos y, en lo que fue el incidente más grave, trataron de abrir la puerta donde se había protegido una profesora. Los seguidores de Quiles interrumpieron asimismo una clase de máster y amenazaron a un profesor

| etiquetas: seguidores , vito quiles , ataque , universidad , neonazis
17 1 0 K 298 actualidad
5 comentarios
17 1 0 K 298 actualidad
#2 pirat
No se puede hacer nada, jueces y policías están de su lado.
3 K 23
alfre2 #3 alfre2
#2 para que no se extienda la gangrena toca cortar por lo sano. Eso solo significa que hay que rebanar un trozo más
1 K 21
Mountains #1 Mountains *
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/fiscalia-avala-investigar-ataques-grupo-n

Hará algo este gobierno de una P+ta vez contra los neo-nazis?
1 K 20
BlackDog #5 BlackDog
#1 harán lo mismo que con los antifascista de Pamplona
0 K 6
Mangione #4 Mangione
Putos Patéticos. xD xD xD

Llorando por casito al estilo nazi. xD xD xD
0 K 16

menéame