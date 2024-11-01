edición general
Aranceles de Trump: 96% del costo recae en los compradores estadounidenses según un estudio

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes importados son pagados casi en su totalidad por los importadores estadounidenses, sus clientes internos y, en última instancia, por los consumidores de EE.UU. "Los exportadores extranjeros no redujeron de manera significativa sus precios en respuesta a los aumentos de aranceles". “El arancel no funciona como un impuesto a los productores extranjeros, sino como un impuesto al consumo de los estadounidenses”.

azathothruna #1 azathothruna
O sea que esta wea de Groenlandia esta cagando aun mas al gringo pobre? :troll:
#3 Jacusse
Lo interesante es que la inflación no se ha desbocado aún...
jm22381 #4 jm22381
#3 Espero que la inflación le explote en las narices en las elecciones de noviembre.
#6 Jacusse
#4 es casi igual que antes de los aranceles..
Sr.No #5 Sr.No *
#3 ya, estaba revisando lo mismo, de seis meses cuatro al 2,7. Teniendo en cuenta el tarifazo de China y el del resto de países de la región (más los de Europa); o han bajado precio y se lo han comido los exportadores o realmente no compraban tanto fuera o el 2,7 es imposible.

es.investing.com/economic-calendar/cpi-733
#7 Jacusse
#5 quizás la reflexión debería ser qué es lo que hoy en día se debería considerar como inflación...
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Y así, señoras y señores, son las documentadas decisiones de Donald Trump
